AR et VR sur le marché des soins de santé par données historiques, analyse de l’industrie, taille, part, tendances, pièce 34% CAGR et prévisions géographiques 2028

Dernier rapport d’étude de marché publié sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans les soins de santé fournit une évaluation détaillée des acteurs clés et émergents présentant les profils d’entreprise, les offres de produits / services, le prix du marché et les revenus des ventes afin de mieux dériver l’estimation de la taille du marché. Il offre également des informations détaillées sur la taille, la part, la croissance, les tendances, le produit de la demande, les acteurs clés, les diverses applications et les principales régions géographiques du marché. Ce rapport sur le marché mondial de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé permet également aux utilisateurs de prendre une décision et de prendre en compte la faisabilité globale du marché. Avec cette évaluation, l’objectif est de fournir un point de vue sur les tendances à venir, les moteurs de croissance, les opinions et les faits provenant des dirigeants de l’industrie avec des données statistiquement étayées et validées par le marché. Par ailleurs,

Qu’est-ce qui permet à Intuitive Surgical, CAE HEALTHCARE, 3D Systems, Inc, Hologic, Inc, Laerdal Medical, Google, Microsoft, DAQRI et Psious d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial de la RA et de la VR sur le marché des soins de santé et de se tenir au courant des opportunités commerciales disponibles dans divers segments et territoire émergent.

Rapprochez-vous des leaders du marché et des acteurs émergents de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle sur le marché de la santé .

L’ AR et la VR sur le marché des soins de santé devraient augmenter à un taux annuel de 34,00 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2028 en raison du développement rapide du secteur des soins de santé.

Portée / Segmentation de l’AR et de la VR sur le marché de la santé

Par composant (matériel, logiciel et services)

Par technologie (réalité augmentée et réalité virtuelle)

Par application (gestion des soins aux patients, formation et éducation médicales, gestion de la pharmacie et chirurgie

Par utilisation finale (hôpital, cliniques, centres chirurgicaux, organismes de recherche, sociétés pharmaceutiques, gouvernement et autres)

Il est évident que le maintien du statu quo ne stimulera pas la croissance, désormais beaucoup d’AR et de VR dans les fabricants de soins de santé sont vus entrer sur de nouveaux marchés, puis rechercher une croissance du chiffre d’affaires et des résultats à partir d’investissements à l’étranger. Data Bridge Market Research a couvert plus de 20 analyses au niveau des pays dans la couverture régionale du marché mondial de la RA et de la RV dans le domaine de la santé.

Géographiquement, la version mondiale du rapport sur le marché AR et VR dans les soins de santé couvre les régions et les pays suivants

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde , Asie du Sud-Est et autres)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres)

MEA (Arabie saoudite, Turquie, Émirats arabes unis (EAU), Israël, Égypte, Afrique du Sud et reste de la MEA)

Le rapport sur le marché AR et VR dans les soins de santé est fourni pour les marchés internationaux ainsi que les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique en outre la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Troisièmement par régions, ce rapport se concentre sur les ventes (consommation), la production, l’importation et l’exportation d’AR et VR dans le domaine de la santé aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, en Inde.

Source de données et méthodologie de recherche :

Nos analystes ont rédigé le rapport en recueillant des informations par le biais de méthodes de collecte de données primaires (par le biais d’enquêtes et d’entretiens) et secondaires (y compris les bases de données d’organismes de l’industrie, des sources payantes réputées et des revues spécialisées). Le rapport comprend une évaluation qualitative et quantitative exhaustive. L’étude comprend les tendances de croissance, les indicateurs micro et macro-économiques, les réglementations et les politiques gouvernementales.

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché AR et VR dans les soins de santé sont:

Chirurgie intuitive

CAE SANTÉ

Systèmes 3D, Inc.

Hologic, Inc.

Laerdal Médical

Google

Microsoft

DAQRI

Psieux

Réalités Médicales Ltée

Artheer, Inc.

Augmedix

Orca Santé LLC

Brain Power LLC

ÉchoPixel Inc

zSpace, Inc

….

Face aux défis rencontrés par l’industrie, AR et VR dans l’étude de marché sur les soins de santé discutent et mettent en lumière :

– L’aperçu qui en résulte pour comprendre pourquoi et comment l’industrie mondiale de la RA et de la VR dans les soins de santé devrait changer.

— Où se dirigent l’industrie de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé et quelles sont les principales priorités. Pour l’élaborer, Data Bridge Market Research s’est tourné vers les fabricants pour tirer des informations telles que l’analyse financière, l’enquête sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans les entreprises de santé, et à partir d’entretiens avec des fournisseurs en amont et des acheteurs en aval et des experts de l’industrie.

– Comment la société AR et VR dans les soins de santé dans cet ensemble diversifié d’acteurs peut mieux naviguer dans le nouveau paysage émergent de l’industrie et développer une stratégie pour gagner une position sur le marché.

Aperçu de l’AR et de la RV sur le marché de la santé

AR et VR dans les soins de santé sont définis comme le type de conditions dans lesquelles les cellules leucémiques restent à l’intérieur du corps d’un patient après et pendant le processus de traitement. La procédure de traitement existante du cancer, c’est-à-dire la radiothérapie ou la chimiothérapie, et ces procédures ne sont pas en mesure d’éliminer toutes les cellules cancérigènes du corps du patient.

L’augmentation des programmes gouvernementaux de sensibilisation à la maladie stimulera la croissance du marché, l’augmentation de la prévalence de la maladie, l’augmentation de l’abordabilité des soins de santé aux États-Unis et l’augmentation des connaissances et de la sensibilisation parmi la population sont quelques-uns des facteurs cruciaux parmi d’autres stimuler la croissance du marché AR et VR dans les soins de santé. De plus, l’augmentation des médicaments personnalisés pour le traitement, l’augmentation des activités de recherche et développement sur le marché et l’augmentation des collaborations pour le développement de produits créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché AR et VR dans les soins de santé au cours de la période de prévision 2022-2028. .

AR et VR dans la portée du marché des soins de santé et la taille du marché

Le marché AR et VR dans les soins de santé est segmenté sur la base de pays aux États-Unis, au Canada, au Mexique en Amérique du Nord, en Allemagne, en Suède, en Pologne, au Danemark, en Italie, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en Turquie, en Russie. , Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil , Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays de la RA et de la VR sur le marché des soins de santé sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Le marché de la RA et de la VR dans les soins de santé sur la base des composants a été segmenté en matériel, logiciel et services. Sur la base de la technologie, l’AR et la VR sur le marché des soins de santé sont segmentés en réalité augmentée et réalité virtuelle. Sur la base de l’application, l’AR et la VR sur le marché des soins de santé sont segmentés en gestion des soins aux patients, formation et éducation médicales, gestion de la pharmacie et chirurgie. Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la RA et de la VR dans les soins de santé est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres chirurgicaux, organismes de recherche, sociétés pharmaceutiques, gouvernements et autres.

La technologie de réalité augmentée fait référence à l’intégration des technologies numériques à l’environnement en temps réel, car la réalité virtuelle représente un environnement artificiel à l’aide d’une caméra, de capteurs et de logiciels. Celles-ci sont destinées à la formation et à l’éducation en tant qu’applications basées sur la réalité augmentée utilisées pour fournir des soins améliorés aux patients. Comme la technologie Vein Visualization développée par AccuVein, Inc est un scanner portable qui aide les médecins et les infirmières à localiser avec succès les veines et les valves et à réduire la douleur et le temps nécessaires au traitement.

