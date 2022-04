AR et VR d’entreprise Taille, part, croissance des revenus, développement et prévision de la demande de l’industrie du marché

La valeur marchande mondiale de l’AR et de la réalité virtuelle d’entreprise était d’un million de dollars américains en 2020. La valeur marchande mondiale de l’AR et de la réalité virtuelle d’entreprise devrait atteindre un million de dollars américains d’ici 2026, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) $% au cours de la prévision. période 2021-2026.

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché mondial de la RA et de la RV d’entreprise pour 2026, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Selon cette dernière étude, la croissance 2021 d’Enterprise AR et VR aura un changement significatif par rapport à l’année précédente. Selon les estimations les plus prudentes de la taille du marché mondial de l’AR et de la RV d’entreprise (résultat le plus probable), le taux de croissance des revenus d’une année sur l’autre sera de % en 2021, par rapport à un million de dollars US en 2020. Au cours des cinq prochaines années, l’AR d’entreprise et Le marché de la réalité virtuelle enregistrera un % TCAC en termes de revenus, la taille du marché mondial atteindra le million de dollars américains d’ici 2026.