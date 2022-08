AR et VR dans la santé Taille du marché, part, croissance, analyse de la demande de l’industrie, tendances, mises à jour, principales entreprises, pays et perspectives futures 2029

.

Un nouveau rapport de recherche intitulé Global AR and VR in Healthcare Market Size, Share, Industry Report 2022-2029 a été ajouté par les analystes de DBMR détaillant la dynamique du marché, la segmentation, le portefeuille de produits, les plans d’affaires et les derniers développements de l’industrie. Ce rapport couvre les opportunités de croissance et les contraintes de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle sur le marché de la santé. Le rapport sur la taille du marché AR et VR dans les soins de santé contient des segments de taux de croissance, de revenus, de type de produit, d’application, d’utilisateur final, de région, de fabricant, etc. L’étude fournit également une analyse complète et approfondie des segments régionaux couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et le reste du monde, y compris des définitions claires du marché, des classifications, des processus de fabrication, des structures de coûts, des politiques de développement et des plans. Les faits et les chiffres sont bien présentés dans les rapports à l’aide de tableaux, de graphiques, de camemberts,

La réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) mondiales sur le marché de la santé devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les technologies de réalité augmentée et virtuelle sont de plus en plus utilisées en chirurgie et en diagnostic. Des systèmes tels que la chirurgie tactile utilisent la réalité virtuelle pour fournir une vue de l’anatomie et de la physiologie du patient, offrant des opportunités aux chirurgiens en dehors de la salle d’opération. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. La technologie de réalité virtuelle profite non seulement aux médecins, mais aussi aux patients. Cela permet effectivement aux patients de consulter un médecin, ce qui est très pratique.

Data Bridge Market Research analyse le taux de croissance de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) mondiales sur le marché de la santé pour la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) mondiales sur le marché de la santé a tendance à être d’environ 34,5 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le marché vaut 2,69 milliards de dollars en 2021 et atteindra 28,81 milliards de dollars d’ici 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les principaux acteurs du segment de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR) du marché de la santé comprennent :

Intuitive Surgical (États-Unis)

CAE HEALTHCARE (États-Unis)

3D Systems, Inc. (États-Unis)

Hologic, Inc (États-Unis)

Laerdal Medical (Norvège)

DAQRI (États-Unis)

Medical Realities Ltd (Royaume-Uni)

Artheer, Inc (États-Unis)

Orca Health (États-Unis)

EchoPixel Inc (États-Unis)

Alphabet, Inc (États-Unis)

AppliedVR, Inc (États-Unis)

HTC (Taiwan)

General Electric (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Siemens (Allemagne) Layar

(Pays-Bas)

WorldViz, Inc (États-Unis)

Portée du rapport sur le marché AR et VR dans les soins de santé:

La recherche étudie en détail les principaux acteurs du marché mondial de la RA et de la VR dans les soins de santé, en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs et aide les participants à prévoir les futures tendances mondiales de la concurrence AR et VR dans le secteur de la santé.

Cette étude estime la taille du marché en fonction de la valeur (millions USD) et du volume (millions d’unités) (K unités). Des techniques descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché de AR et VR sur le marché Santé, ainsi que la taille de divers autres sous-marchés dépendants sur le marché global. Pour identifier les acteurs importants du marché, une recherche secondaire est utilisée et une recherche primaire et secondaire est utilisée pour déterminer leurs parts de marché. Toutes les répartitions et répartitions en pourcentage des parts sont calculées à l’aide de sources secondaires et vérifiées.

Analyse régionale pour le marché AR et VR dans les soins de santé :

AR and VR in Global Healthcare Market Research Report détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, tels que les stratégies de production, les plateformes de développement et les portefeuilles de produits. Selon nos chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport répond aux questions suivantes :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial de la RA et de la RV sur le marché des soins de santé ?

2. Quels sont les contraintes et les impacts du COVID-19 qui façonnent l’AR et la VR mondiaux sur le marché de la santé au cours de la période de prévision ?

3. Quels produits/segments/applications/domaines nécessiteront des investissements au cours de la période de prévision pour la RA et la VR sur le marché mondial des soins de santé ?

4. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle du marché mondial de la RA et de la VR sur le marché de la santé ?

5. Quelles sont les tendances technologiques et le cadre réglementaire de la RA et de la RV sur le marché mondial de la santé ?

6. Quelle est la part de marché des principaux acteurs du marché mondial des soins de santé AR et VR ?

7. Quels modèles et initiatives stratégiques sont considérés comme adaptés à l’entrée de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle sur le marché mondial de la santé ?

