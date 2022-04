AR et VR dans la part de marché des soins de santé, taille, par profil des grandes entreprises mondiales, paysage concurrentiel et régions clés 2028

Le rapport de recherche ‘AR et VR sur le marché des soins de santé’ ajouté par DBMR, est une analyse approfondie des derniers développements, de la taille du marché, de l’état, des technologies à venir, des moteurs de l’industrie, des défis, des politiques réglementaires, avec des profils d’entreprise clés et des stratégies d’acteurs. Le rapport de marché se concentre également sur la taille, la croissance, la part, les segments, les fabricants et les technologies du marché, les principales tendances, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, les modèles de déploiement, les opportunités, la future feuille de route et les principaux acteurs mondiaux de l’industrie disposant d’informations.L’étude de recherche fournit un aperçu du marché, la définition du marché AR et VR dans les soins de santé, les opportunités de marché régionales, les ventes et les revenus par région, l’analyse des coûts de fabrication, la chaîne industrielle, l’analyse des facteurs d’effet de marché, la prévision de la taille du marché AR et VR dans les soins de santé, les données et les graphiques du marché. et statistiques, tableaux,

La réalité augmentée et la réalité virtuelle sur le marché des soins de santé devraient croître à un taux annuel de 34,00 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison du développement rapide du secteur des soins de santé.

D’autre part, le coût élevé du produit et des appareils et le manque de professionnels qualifiés sont des facteurs qui devraient entraver la croissance de l’AR et de la VR sur le marché des soins de santé. Les préoccupations croissantes concernant les problèmes de confidentialité et la sécurité des données devraient défier la RA et la VR sur le marché de la santé.

Bref aperçu de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé :

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans les soins de santé s’accélère en raison de l’adoption croissante de produits et d’appareils technologiquement avancés, de la pénétration croissante de l’Internet des objets (IOT), de l’adoption élevée d’appareils connectés et de l’utilisation d’appareils et les appareils virtuels. réalité pour l’apprentissage et la formation médicale. De plus, l’augmentation des investissements et du financement privés, le nombre élevé d’investisseurs et l’augmentation du financement de ces technologies affectent positivement la RA et la VR sur le marché de la santé. De plus, divers programmes de financement gouvernementaux offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché AR et VR dans le secteur de la santé.

La recherche Global AR and VR in Healthcare Market 2021 fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse de la part de marché mondiale de la RA et de la VR dans les soins de santé est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. . Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes.Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse leurs sites de fabrication AR et VR dans les soins de santé, leur capacité, leur production, leur prix départ usine, leurs revenus et leur part de marché sur le marché mondial.

Les segments et sous-sections de AR et VR sur le marché des soins de santé sont présentés ci-dessous :

Par composant (matériel, logiciel et services)

Par technologie (réalité augmentée et réalité virtuelle)

Par application (gestion des soins aux patients, formation et éducation médicales, gestion de la pharmacie et chirurgie)

Par utilisation finale (hôpital, cliniques, centres chirurgicaux, organismes de recherche, sociétés pharmaceutiques, gouvernement et autres)

La liste des TOP JOUEURS CLÉS dans le rapport sur le marché AR et VR dans les soins de santé est –

Chirurgie intuitive

CAE SANTÉ

Systèmes 3D, Inc.

Hologic, Inc.

Laerdal Médical

Google

Microsoft

DAQRI

Psieux

Réalités Médicales Ltée

Arther, Inc.

Augmedix

Orca Santé LLC

Brain Power LLC

ÉchoPixel Inc

zSpace, Inc

Alphabet, Inc.

AppliquéVR

Société HTC

SAMSUNG

…..

Portée du rapport :

Le rapport étudie principalement la taille, les tendances récentes et l’état de développement du marché AR et VR dans les soins de santé, ainsi que les opportunités d’investissement, la dynamique du marché (tels que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs) et les nouvelles de l’industrie (comme les fusions, acquisitions et investissements). L’innovation et les progrès technologiques optimiseront davantage les performances du produit, le rendant plus largement utilisé dans les applications en aval. Cette étude catégorise les données mondiales de ventilation de la RA et de la VR dans les soins de santé par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente , les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Sources de données et méthodologie

Les principales sources impliquent les experts de l’industrie du marché mondial AR et VR dans les soins de santé, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services d’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour recueillir et authentifier les informations qualitatives et quantitatives et déterminer les perspectives d’avenir.

Dans le vaste processus de recherche primaire entrepris pour cette étude, les sources primaires – enquêtes postales, téléphone, enquête en ligne et en face à face ont été prises en compte pour obtenir et vérifier les aspects qualitatifs et quantitatifs de cette étude de recherche. En ce qui concerne les sources secondaires, les rapports annuels de la société, les communiqués de presse, les sites Web, la présentation aux investisseurs, les transcriptions des conférences téléphoniques, les webinaires, les revues, les régulateurs, les associations nationales des douanes et de l’industrie ont reçu une importance primordiale.

AR et VR dans le marché de la santé

Le marché AR et VR dans les soins de santé est segmenté sur la base des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie , Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil , Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays de la RA et de la VR sur le marché des soins de santé sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Le marché de la RA et de la VR dans les soins de santé sur la base des composants a été segmenté en matériel, logiciel et services. Sur la base de la technologie, l’AR et la VR sur le marché des soins de santé sont segmentés en réalité augmentée et réalité virtuelle. Sur la base de l’application, l’AR et la VR sur le marché des soins de santé sont segmentés en gestion des soins aux patients, formation et éducation médicales, gestion de la pharmacie et chirurgie. Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la RA et de la VR dans les soins de santé est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres chirurgicaux, organismes de recherche, sociétés pharmaceutiques, gouvernements et autres.

La technologie de réalité augmentée fait référence à l’intégration des technologies numériques à l’environnement en temps réel, car la réalité virtuelle représente un environnement artificiel à l’aide d’une caméra, de capteurs et de logiciels. Celles-ci sont destinées à la formation et à l’éducation en tant qu’applications basées sur la réalité augmentée utilisées pour fournir des soins améliorés aux patients. Comme la technologie Vein Visualization développée par AccuVein, Inc est un scanner portable qui aide les médecins et les infirmières à localiser avec succès les veines et les valves et à réduire la douleur et le temps requis pour le traitement.

RÉPONSES AUX QUESTIONS CLÉS : étude sur l’analyse de l’impact de l’épidémie de COVID 19

Quels devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation ?

Qu’est-ce que la dynamique du marché ?

Quels sont les défis et les opportunités ?

Quel est l’impact économique sur le marché ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne de commercialisation par matières premières en amont et industrie en aval ?

Qu’est-ce que l’industrie considère comme la capacité, la production et la valeur de la production ? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’import et de l’export ?

What is the current market situation? What is the market competition in this industry, both at company and country level? What is a market analysis considering applications and types?

What was the capacity, production value, cost and profit?

Who are the major global players in this industry? What is their company profile, product information and contact details?

What manufacturing technology is used, what is their company profile, product information and contact details?

En définitive, ce rapport vous donnera une perspective sans équivoque sur chaque réalité du marché sans avoir besoin de faire allusion à un autre rapport de recherche ou à une source d’information. Notre rapport vous donnera à tous les réalités du passé, du présent et du sort éventuel du marché concerné.

Avec des tableaux et des chiffres aidant les analyses dans le monde entier, les prévisions du marché mondial AR et VR dans les soins de santé, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial AR et VR dans les soins de santé :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché mondial de la RA et de la VR dans les soins de santé

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché mondial AR et VR dans les soins de santé.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la RA et de la VR mondiales dans les soins de santé

Chapitre 4: Présentation de l’analyse globale des facteurs AR et VR dans le marché des soins de santé Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2010-2021

Chapter 6: Evaluating the leading manufacturers of the Global AR and VR in Healthcare Market which consists of its Competitive Landscape, Peer Group Analysis, BCG Matrix & Company Profile

Chapter 7: To assess the market by segments, by countries and by manufacturers with revenue share and sales by key countries in these various regions.

Chapter 8 & 9: Viewing the appendix, methodology and data source

Finally, Global AR and VR in Healthcare Market is a valuable source of guidance for individuals and businesses.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.