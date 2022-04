Aquafeed Market 2021-2028 Demande, offre, croissance, revenus et opportunités jusqu’en 2028

Un dernier rapport sur «l’impact de Covid 19 sur le marché des aliments aquatiques» ajouté par The Insight Partners. Le rapport d’étude de marché Aquafeed fournit une analyse approfondie de la taille du marché, de la part, de la croissance, des revenus, de la demande, des opportunités futures, des facteurs de croissance, de l’analyse de l’impact de Covid 19 et des prévisions jusqu’en 2028.

Aquafeed est principalement connu sous le nom d’aliments pour poissons et il est transformé commercialement pour nourrir une variété d’espèces aquatiques. Il fournit une alimentation complète pour les poissons et autres organismes aquatiques, ainsi que des nutriments. Divers aliments aquatiques comprennent les crevettes, les carpes, les mollusques, les crustacés, le poisson-chat, la truite et d’autres espèces aquatiques. Aquafeed est composé d’une variété d’ingrédients, notamment du blé, du maïs, des légumineuses et des oléagineux, auxquels divers additifs alimentaires sont ajoutés pour améliorer la fonctionnalité de l’aquafeed. Il est fourni aux animaux aquatiques en fonction de leur cycle de vie.

L’« Analyse mondiale du marché des aliments aquatiques jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des aliments et des boissons, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des aliments aquacoles avec une segmentation détaillée du marché par type, catégorie, canal de distribution et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des aliments aquacoles et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La pandémie de Covid-19 et les mesures de sécurité qui en ont résulté ont fortement affecté les marchés mondiaux. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné des pénuries, une hausse des prix et une disponibilité limitée de certains produits. Diverses entreprises de premier plan ont déclaré faillite, ce qui a accru l’incertitude sur le marché boursier.

Le rapport mondial Aquafeed Market met en lumière l’impact du COVID-19 sur chaque segment et chaque géographie et présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, couvrant ainsi de manière approfondie l’impact du COVID-19.

Certains des acteurs clés présentés dans le rapport sont :

• Avanti Feeds Ltd.

• BASF

• Biomin Holding GmbH

• Cermaq

• Coppen International BV

• Industries Evonik

• Marvesa

• Norel Nutrition Animale

• Waterbase Ltd

• Frères Zeigler. Inc. (États-Unis)

Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché Aquafeed dans ces régions.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie après avoir examiné les aspects qualitatifs et quantitatifs. Il implique également la taille du marché et des estimations prévisionnelles de l’année 2018 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions. Le marché Aquafeed pour chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

• Sur la base du cycle de vie, le marché mondial des aliments aquacoles est segmenté en aliments de démarrage, aliments de croissance, aliments de finition et aliments pour éleveuses.

• Sur la base des espèces aquatiques, le marché est segmenté en poissons, crustacés, mollusques et autres.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché mondial des aliments aquatiques:

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Le Moyen-Orient et l’Afrique

Principales caractéristiques du rapport sur le marché Aquafeed:

• Identifier la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial Aquafeed.

• Mettre en évidence les principales priorités commerciales et aider les entreprises à adopter des stratégies commerciales en conséquence.

• Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial Aquafeed, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

• Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en obtenant des informations exploitables sur les stratégies de croissance organique et inorganique adoptées par d’autres acteurs.

• Analysez soigneusement les tendances et les perspectives du marché mondial ainsi que les facteurs qui stimulent et entravent le marché.

