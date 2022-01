Appuyez sur Fit Connector Market pour croître à un TCAC de 4,7% pour atteindre 11 069,9 millions de dollars US de 2020 à 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Press Fit Connector Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type and Application », le marché était évalué à 8 045,0 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 11 069,9 millions de dollars US. d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,7 % de 2021 à 2028.

La communication est de la plus haute importance dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense pour assurer l’intégration transparente des systèmes sur un avion ainsi qu’au sol. Les connecteurs sont développés pour répondre aux normes telles que les protocoles VITA et VPX afin d’assurer la connectivité même dans les situations critiques et les environnements difficiles. Les progrès de l’industrie aérospatiale sous la forme d’avions légers, de dispositifs de connexion à longue portée et de véhicules aériens sans pilote (UAV) repoussent les limites des techniques de connectivité et créent la demande de systèmes de connecteurs avancés. La numérisation, le contrôle à distance et d’autres technologies de pointe prennent le contrôle des opérations de manœuvre, ce qui crée la demande de solutions de transfert de données à haut débit. Les entreprises fournissant des connecteurs à ajustement serré développent également de nouveaux produits pour assurer la conformité globale aux normes de l’industrie aérospatiale et de la défense. Par exemple, la société Samtec propose une large gamme de produits d’interconnexion pour l’industrie militaire et aérospatiale. Par conséquent, avec le besoin croissant de connecteurs pour les systèmes de communication, la demande de connecteurs à ajustement serré augmentera également.

Utilisation croissante de l’électronique et des systèmes d’infodivertissement dans le secteur automobile

Les voitures connectées, les voitures sans conducteur, la télématique moderne et les systèmes d’infodivertissement avancés font partie des tendances modernes du secteur automobile, qui stimulent les ventes de véhicules. Les systèmes électriques et d’infodivertissement nécessitent des connecteurs avancés pour prendre en charge des taux de transfert de données plus rapides. Ainsi, avec l’électrification croissante des véhicules et l’adoption croissante de la télématique, la demande de connecteurs à ajustement serré est également en augmentation. Selon la société DSM, on estime qu’environ 98 % de toutes les nouvelles voitures auront une connexion Internet d’ici 2020. Ces nouvelles voitures connectées créeront une demande pour 15 connecteurs FAKRA/HSD. Les connecteurs sont intégrés pour établir une connexion entre le câble coaxial et les émetteurs-récepteurs et récepteurs situés dans les signaux FM, le GPS du véhicule, la radio par satellite, les communications cellulaires et les applications de sécurité, entre autres. Par conséquent, avec l’essor croissant de la connectivité avancée dans les voitures et autres véhicules, la demande de connecteurs à ajustement serré augmente également.

Le marché des connecteurs à ajustement serré a été segmenté en fonction du type, de l’application et de la géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en pressage à froid et en pressage conforme. En 2020, le segment à pression conforme était en tête du marché des connecteurs à ajustement serré et représentait une part de marché plus importante. En termes d’application, le marché est segmenté en automobile, télécommunications, militaire et aérospatiale, médical et autres. En 2020, le segment automobile était en tête du segment des connecteurs à ajustement serré, représentant la plus grande part du marché. Géographiquement, le marché des connecteurs à ajustement serré est largement segmenté en Amérique du Nord, Europe, APAC (Asie-Pacifique), MEA (Moyen-Orient et Afrique) et SAM (Amérique du Sud). En 2020, l’APAC représentait la part de marché la plus élevée et c’est également la région à la croissance la plus rapide.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Positronic TE Connectivity Corporation Amphenol ICC Dietze Group Autosplice Fujitsu Limited SAMTEC, Inc. Molex, LLC (Koch Industries, Inc.) Aptiv PLC Diehl Stiftung & Co. KG

Marché Appuyez sur Fit Connecteur segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

