Apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) Facteurs de tendance du marché et stratégies des acteurs clés analysés 2021-2030

Le marché de l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) atteindra 16,7 milliards USD d’ici 2027. Le marché de l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) est évalué à environ 1,60 milliard USD en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 39,86% sur la période de prévision 2021-2027 .

L’apprentissage automatique (ML) est une branche de l’intelligence artificielle (IA) qui implique un large éventail de techniques pour extraire des modèles significatifs à partir de données brutes. Il a évolué à partir des statistiques et de l’analyse classiques. Il faut des professionnels qualifiés pour concevoir ces solutions car elles sont basées sur des algorithmes, la complexité des modèles et la complexité des calculs. La croissance du marché est tirée par des facteurs clés tels que l’adoption croissante des services basés sur le cloud, l’IoT et l’automatisation. Par exemple, selon Statista, à la fin de 2020, 79 % des entreprises interrogées ont déclaré qu’elles utilisaient Amazon Web Services (AWS) pour l’utilisation du cloud public. Les hyperscalers, tels qu’Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, font partie des fournisseurs de plateformes de cloud computing les plus populaires au monde.

De plus, selon la même source, en 2019, le chiffre d’affaires mondial de l’industrie des services d’infrastructure cloud était de plus de 96 milliards de dollars américains, les revenus des mois précédents, y compris le quatrième trimestre de 2020, totalisant 129 milliards de dollars américains. En outre, la demande de MLaaS devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision, en raison de la croissance continue des capteurs électroniques, des appareils connectés et des équipements dans le secteur, qui est soutenue par les améliorations de la technologie de connectivité réseau. Cependant, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2027.

L’Amérique du Nord domine le marché et continuera de l’être au cours de la période projetée en raison de divers facteurs tels que l’utilisation croissante de solutions basées sur le cloud par les petites et moyennes entreprises. L’Asie-Pacifique, en revanche, aurait le TCAC le plus élevé tout au long de cette période. Cela est dû à l’utilisation croissante des technologies d’apprentissage automatique dans la région et à l’expansion continue du secteur informatique.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé, des TIC et de la chimie, ce qui créera un vaste marché pour le marché de l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS)..

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Fair Isaac Corporation (FICO)

Microsoft Corporation

Hewlett Packard Enterprise Company

Yottamine Analytics LLC

Amazon Web Services Inc.

Iflowsoft Solutions Inc.

IBM Corporation

SAS Institute Inc.

Google LLC

BigML Inc.

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par application :

Marketing et publicité

Maintenance prédictive

Gestion automatisée du réseau

Détection de fraude et analyse des risques

Autres applications

Par taille d’organisation :

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Par utilisateur final :

Informatique et télécommunications

Automobile

Santé

Aérospatiale et défense Commerce de

détail

Gouvernement

BFSI

Autres utilisateurs finaux

Par région :

Nord Amérique

États-Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027.

Public cible du marché mondial de l’apprentissage automatique en tant que service (MLaaS) dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Quel est l’objectif du rapport ?

Sur la base de divers indicateurs, la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée sont proposés.

Un aperçu du marché basé sur la portée géographique, la segmentation du marché et les performances financières des principaux acteurs est présenté dans le rapport.

Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et la portée future du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les différents paramètres accélérant la croissance de Market sont intégrés dans le rapport de recherche.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché au cours de la période de prévision.

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés.

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, le prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

