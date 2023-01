Applications, taille, tendances et prévisions du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables au Moyen-Orient et en Afrique jusqu’en 2028 Sur la base des matériaux, le marché des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en plastique et en papier. En 2021, à mesure que le niveau de revenu des gens augmentera, la demande de l'industrie alimentaire et des boissons augmentera et dominera le secteur des plastiques.

Applications, taille, tendances et prévisions du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables au Moyen-Orient et en Afrique jusqu’en 2028

Un rapport de recherche crédible sur le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables au Moyen-Orient et en Afrique se concentre sur les principaux concurrents du marché mondial et les profils de leurs entreprises, y compris les coordonnées, le portefeuille de produits, les développements clés, le prix, le coût, la valeur, le volume et les revenus. Information sur. capacité, fabrication. Le rapport comprend également des estimations de tous les moteurs du marché et des contraintes du marché, obtenues principalement grâce à l’analyse SWOT, ainsi que des prévisions du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de référence 2021 et la période de prévision 2022-2029. Outre les canaux de distribution et de marketing, le rapport de classe mondiale sur le marché XYZ mesure également les tendances et les modèles de développement vigoureux.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique des emballages en papier et en plastique biodégradables devrait connaître une croissance significative entre 2021 et 2028.

Portée et taille du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables en Asie-Pacifique

Sur la base des matériaux, le marché des emballages en plastique et en papier biodégradables est segmenté en plastique et en papier. En 2021, à mesure que le niveau de revenu des gens augmentera, la demande de l’industrie alimentaire et des boissons augmentera et dominera le secteur des plastiques.

En fonction du type, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en plastique et en papier. En 2021, le secteur des plastiques dominera en raison de la demande croissante des industries des dispositifs médicaux, de l’agriculture et de l’aérospatiale.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des emballages en papier et en plastique biodégradables est segmenté en emballages, aliments et boissons, services alimentaires, soins à domicile et personnels, soins de santé et autres. D’ici 2021, le secteur des aliments et des boissons dominera à mesure que les modes de vie changent et que les gens dépendent de plus en plus des plats à emporter.

Analyse au niveau national du marché des emballages en papier et plastique biodégradables

Le marché Asie-Pacifique est analysé et des informations sont fournies sur la taille du marché par pays, type, matériau et utilisateur final mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des emballages en papier et plastique biodégradables comprennent le Japon, la Chine, la Corée, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires, les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les conditions du marché dans différents pays.

Además, al proporcionar un análisis predictivo de los datos de los países, se tienen en cuenta la presencia y disponibilidad de las marcas, los desafíos causados ​​por la fuerte o insuficiente competencia de las marcas locales y nacionales, y el impacto de los canales en vente.

Demande croissante de matériaux à faible empreinte carbone

Biodegradable Paper and Plastic Packaging Market también proporciona un análisis de mercado detallado, incluido el crecimiento de la base instalada de diferentes tipos de productos, el impacto y la demanda de tecnología con curvas vitales en el papel biodegradable y el mercado de envases de plástico en cada Pays. des changements, des scénarios réglementaires et de leur impact sur le marché des emballages en papier et plastique biodégradables. Les données correspondent à la période historique de 2010 à 2019.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et de l’emballage en plastique papier biodégradable

Les principaux acteurs couverts par le rapport incluent des acteurs nationaux et mondiaux tels que SmartSolve Industries, STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH, Shanghai Dioxidation Enterprise Development Co.Ltd, Stora Enso, Tekpak Solutions, International Paper, Be Green Packaging HQ, Hsing Chung Paper Ltd., Ecoware inclus. . Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

De nombreux développements de produits ont également été lancés par des entreprises du monde entier qui accélèrent la croissance du marché des emballages en papier et en plastique biodégradables.

par exemple,

En juillet 2018, Be Green Packaging HQ a lancé de nouvelles solutions d’emballage innovantes, telles que des barquettes fabriquées à partir d’un nouveau mélange de fibres naturelles renouvelables. Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications telles que les produits chimiques ménagers, les produits de soins personnels, les aliments spécialisés, le vin/les spiritueux, etc. Cela contribuera à augmenter les revenus et la valeur des bénéfices pour Be Green Packaging HQ.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies augmentent la part de marché d’une entreprise en augmentant sa portée et son influence. Il offre également aux organisations l’avantage de mettre à niveau leurs produits avec des emballages en papier et en plastique biodégradables.

