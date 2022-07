Applications du marché du système d’apprentissage en profondeur, technologie, types, tendances récentes, analyse de la croissance future, analyse de l’industrie et prévisions 2028

La du marché mondial des systèmes d’apprentissage en profondeur devrait atteindre 93,34 milliards USD à un TCAC stable de 39,1 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le marché des systèmes d’apprentissage en profondeur connaît une croissance accrue en raison de l’amélioration de la puissance de calcul et de la réduction du coût du matériel. L’augmentation du nombre d’appareils intelligents et l’utilisation de l’intelligence artificielle intégrée et de l’apprentissage en profondeur pour améliorer les fonctionnalités de ces appareils stimulent la croissance du marché des systèmes d’apprentissage en profondeur.

L’augmentation des investissements des principaux acteurs du marché dans les technologies de pointe pour faciliter les processus d’exploration de données et la reconnaissance de la parole et des images basée sur l’apprentissage en profondeur sont des facteurs qui devraient propulser la croissance du marché. L’apprentissage en profondeur est une technologie importante derrière les voitures autonomes, qui permet aux véhicules de reconnaître les panneaux d’arrêt ou de distinguer les objets des piétons. Alors que les véhicules autonomes naviguent sur les routes, l’apprentissage en profondeur peut permettre à la voiture d’agir à l’aide de millions de modèles d’intelligence artificielle individuels. La technologie trouve également une application dans la sécurité dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale.

L’adoption croissante de services basés sur le cloud et la génération extensive de données non structurées ont favorisé l’adoption de systèmes d’apprentissage en profondeur. Cependant, des facteurs tels que le coût élevé de la formation et le manque d’expertise technique pourraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché à l’avenir. Le coût élevé de l’installation et les problèmes de compatibilité sont d’autres facteurs qui devraient avoir un impact sur la croissance du marché.

Le rapport Global Deep Learning System Market évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché mondial des systèmes d’apprentissage en profondeur étudie le scénario de marché pour offrir des projections de croissance pour l’industrie des systèmes d’apprentissage en profondeur pour la période de prévision 2021-2028. Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance potentielles et les limites auxquelles les principaux acteurs de l’industrie pourraient être confrontés pendant toute la durée de la prévision.

Principaux acteurs impliqués :

Google, Intel, IBM, Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Samsung Electronics, Micron Technology, Nvidia, Sensory Inc. et Microsoft Corporation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes d’apprentissage en profondeur sur la base du produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Product Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018– 2028)

logicielle

(Framework logiciel/SDK)

Plate-forme/API

Matériel

Processeur

réseau

mémoire

Services

Formation

installation

et maintenance

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

signaux Reconnaissance

images

Exploration de données

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, USD milliards ; 2018-2028)

Fabrication

Santé

Agriculture

Automobile

détail

Sécurité

Ressources humaines

Droit

Marketing

Fintech

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs récentes développements. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Principaux avantages de l’achat du rapport sur le système mondial d’apprentissage en profondeur :

analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

Aide aux processus de prise de décision pour les entreprises ainsi que des méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des systèmes d’apprentissage en profondeur

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes, tendances et Analyse

régionale complète du marché mondial des systèmes d’apprentissage en profondeur

Profilage approfondi des principales parties prenantes de la sphère commerciale

Analyse détaillée des facteurs influençant la croissance du Global Deep Learning System Market

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

