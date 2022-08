Applications du marché du profilage des tumeurs cancéreuses, aperçu, taille, croissance, tendances, demande, types, technologie et prévisions Rapport de recherche 2027

Le marché du profilage des tumeurs cancéreuses devrait atteindre 31,99 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché est attribuée à l’utilisation croissante de biomarqueurs dans le profilage du cancer, à terme à l’adoption croissante de méthodes protéomiques pour la recherche de biomarqueurs, contribuant ainsi à augmenter le processus de développement de médicaments sur la période estimée. La demande croissante de médecine personnalisée et l’augmentation de l’incidence du cancer dans le monde augmentent la demande de l’industrie. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du poumon et du sein est un type de cancer courant, avec environ 2,09 millions de cas chaque année. La demande croissante de profilage des tumeurs cancéreuses stimule le marché pour la période estimée.

L’augmentation de l’adoption des méthodes de profilage des tumeurs cancéreuses par les oncologues semble stimuler le marché en raison de l’efficacité du profilage des tumeurs cancéreuses pour le diagnostic au stade précoce du cancer, qui est l’un des facteurs de stimulation de la croissance du marché. Cependant, les problèmes techniques liés à la collecte et au stockage des échantillons restent l’un des facteurs qui entravent la croissance du marché pour la période de prévision.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial du profilage des tumeurs cancéreuses est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leurs offres de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Caris Life Sciences, Foundation Medicine, GenomeDX, Genomic Health, Guardant Health, Helomics Corporation, HTG Molecular Diagnostics , Inc., Nanostring Technologies, Neogenomics Inc., Oxford Gene Technology, Qiagen NV, Ribomed Biotechnologies Inc., entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché du profilage des tumeurs cancéreuses en fonction du type de technique, de la technologie, de l’application et de la région :

perspectives du type de technique (revenu, Milliards USD ; 2017-2027)

Génomique

Épigénétique

Métabolomique

Protéomique

Perspectives technologiques (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027)

Immunodosages

Hybridation in situ Hybridation in situ

fluorescence (FISH)

Hybridation in situ chromogénique (CISH)

Microarray

Polymerase Chain Reaction (PCR)

Technologies de séquençage

Séquençage de nouvelle génération (NGS)

Séquençage pyro Séquençage

Sanger

Autres technologies

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Application de recherche

Découverte de biomarqueurs

Médecine personnalisée du cancer

Application clinique

Diagnostic oncologique

Surveillance

et

dépistage du

Principales informations présentées dans le rapport:

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché mondial du profilage des tumeurs cancéreuses

Chiffre d’affaires des ventes par principaux acteurs et des nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications des produits ou services, les fournisseurs et les acheteurs

Fusions, acquisitions, lancements de produits récents, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités

récentes Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales du marché du profilage des tumeurs cancéreuses:

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

