Applications du marché des tests de malignités hématologiques, technologie, types, tendances récentes, analyse de la croissance future, analyse de l’industrie et prévisions 2027

Le marché mondial des tests d’hémopathies malignes devrait atteindre 5,45 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance rapide du marché mondial des tests d’hémopathies malignes peut être attribuée à la prévalence croissante de la leucémie et du myélome multiple. 10% de tous les cancers hématologiques sont dus au myélome multiple. On estime qu’environ 12 830 décès dus au myélome multiple (7 190 chez les hommes et 5 640 chez les femmes) se produiront en 2020.

En outre, la sensibilisation accrue des patients et des professionnels de la santé au diagnostic initial des hémopathies malignes devrait stimuler la croissance au cours de la période prévue. En outre, l’accent croissant mis sur la médecine personnalisée devrait également stimuler la croissance du marché mondial des tests d’hémopathies malignes. Cette procédure peut être utilisée d’une manière très particulière pour identifier et diagnostiquer les troubles, en les classant par variance héréditaire plutôt que par symptômes. Cela encourage des thérapies plus précises et efficaces, renforçant le pronostic des patients.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/368

Cependant, les complications liées à la fiabilité analytique des tests de cancer génétique devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des tests d’hémopathies malignes est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux acteurs sont ArcherDx, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Sysmex Corporation, Invitae Corporation, NeoGenomics Laboratories, Inc., Abbott Laboratories, Cancer Genetics Inc., Adaptive Biotechnologies Corporation, Asuragen, Inc. et Invivoscribe, Inc. entre autres.

Principaux faits saillants du rapport

En mars 2020, Sysmex Corporation a reçu l’autorisation de commercialisation au Japon pour la distribution du kit BGI Genomics Coronavirus. Cette initiative renforcera sa position au Japon.

Au cours de la période de prévision, le segment de séquençage de nouvelle génération détiendra le plus grand marché avec un TCAC de 14,8 %. Dans le séquençage de nouvelle génération, la cohorte en constante évolution des technologies permettant la détection des variations génétiques présentes dans l’ARN et l’ADN. Dans le cas des hémopathies malignes, ces différences sont pertinentes pour le diagnostic.

On s’attend à ce que le segment de la leucémie détienne le plus grand marché tout au long de la période de prévision. La demande de diagnostic précoce et l’augmentation des cas de leucémie devraient stimuler la croissance de ce segment.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/hematologic-malignncies-testing-market

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché Test des hémopathies malignes, ainsi que l’estimation du marché actuel et futur valorisations basées sur la dynamique de l’offre et de la demande et la structure des prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial des tests de dépistage des hémopathies malignes dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/368

Emergen Research a segmenté le marché mondial des tests d’hémopathies malignes en fonction du produit, de la technologie, de la maladie, de l’utilisation finale et de la région :

perspectives du produit (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

services

Kits

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Réaction en chaîne par polymérase

Immunohistochimie

Séquençage de nouvelle génération

Hybridation in situ par fluorescence

Perspectives des maladies (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Myélome multiple

Syndrome myélodysplasique

Leucémie

Tumeurs myéloprolifératives

Lymphome

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Instituts de recherche

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Laboratoires

Acheter maintenant @ https://www.emergenresearch.com/select-license/368

Principales caractéristiques du rapport sur le marché du test des hémopathies malignes:

sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités, défis, perspectives de croissance, limites et menaces.

détailssur les entreprises clés, le portefeuille de produits ainsi que les spécifications, l’évaluation de la production et les parts de marché

Évaluation des principales tendances actuelles et émergentes des marchés et des perspectives de croissance

Il propose également des estimations fondées sur la recherche pour la période de prévision de huit ans, principalement pour estimer la croissance potentielle du marché

Bref aperçu de l’industrie en ce qui concerne la recherche et le développement, les progrès technologiques et le développement

de produits Évaluation approfondie des matières premières en amont, des acheteurs en aval, des demandes et du scénario de marché actuel

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/368

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports:

marché du réseau coaxial à fibre hybride @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/hybrid-fiber-coaxial-network-market

Marché des navires de surface autonomes maritimes @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/maritime-autonomous-surface-ships-market

marché du magnétron industriel @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/industrial-magnetron-market

marché des logiciels de simulation @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/simulation-software-market

Marché de l’impression 4d @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/4d-printing-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-hematologic-malignncies-testing-market