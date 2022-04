Applications du marché des systèmes d’automatisation de laboratoire, technologie, types, tendances récentes, analyse de la croissance future, analyse de l’industrie et prévisions 2028

Le marché mondial des systèmes d’automatisation de laboratoire devrait atteindre une taille de marché de 6,39 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision. Les systèmes d’automatisation de laboratoire jouent un rôle clé dans l’optimisation et la maximisation de la précision des résultats des tests de laboratoire et la réduction des erreurs humaines, tout en garantissant simultanément que les tests sont effectués rapidement et efficacement. Ces systèmes permettent également aux laboratoires de fournir des rapports plus précis et de générer des données plus rapidement, ce qui garantit que des données exploitables sont disponibles à court terme et pour un examen approprié.

Un facteur clé qui stimule la demande croissante de systèmes d’automatisation de laboratoire est que l’adoption aide les laboratoires à réduire les efforts et le travail manuels, car les solutions d’automatisation peuvent terminer de nombreux processus de test qui nécessiteraient autrement un quantité considérable d’efforts manuels et de temps. De plus, les systèmes d’automatisation optimisent et améliorent le taux de productivité des laboratoires et réduisent considérablement les coûts pouvant survenir en raison du gaspillage.

Le rapport vise à fournir une analyse complète du marché mondial des systèmes d’automatisation de laboratoire avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires pertinentes. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance du marché, la taille et les approches d’investissement. En outre, le rapport fournit une analyse approfondie du marché Systèmes d’automatisation de laboratoire, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation, et les revenus.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Tecan Group., PerkinElmer, Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Danaher Corporation, F. Hoffmann-La Roche, QIAGEN NV, Siemens Healthineers, Eppendorf AG, bioMérieux et Abbott.

Principaux faits saillants du rapport

En février 2020, Tecan a lancé le kit de préparation de bibliothèque Rapid EZ DNA-Seq, qui est une solution de bout en bout pour la génération sans PCR de NGS bibliothèques en seulement 2,5 heures.

Le kit utilise les technologies robustes de fragmentation d’ADN enzymatique et de construction de bibliothèques DimerFree de Tecan, ce qui élimine le besoin d’une optimisation fastidieuse quelle que soit la quantité d’entrée.

En août 2019, Agilent a acquis BioTek Instruments. L’acquisition a aidé Agilent à étendre sa présence et son expertise dans l’analyse cellulaire ainsi qu’à créer une position solide dans les grands domaines en pleine croissance de l’immuno-oncologie et de l’immunothérapie.

Emergen Research a segmenté le marché des systèmes d’automatisation de laboratoire en fonction du produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives du produit (Revenu : milliards USD ; 2020-2028)

bras robotisé

Lecteurs de microplaques

Poste de travail automatisé

Autres

Perspectives d’application (Revenus : milliards USD ; 2020–-2028)

Découverte de médicaments

Diagnostic clinique

Microbiologie

Génomique

Protéomique

Perspectives d’utilisation finale (Revenus : milliards USD ; 2020–-2028)

Biotechnologie

pharmaceutique

diagnostic

Médecine légale

Autres

Segmentation du marché des systèmes d’automatisation de laboratoire par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de

lale rapport aborde les points clés suivants:

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2021 à 2028

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché Systèmes d’automatisation de laboratoire

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que m gers et acquisitions adoptés par les entreprises clés

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

