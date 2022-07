Applications du marché des systèmes d’alerte et d’avertissement météorologiques, tendances futures, demande récente, analyse de la croissance, informations, types, perspectives, taille et prévisions, rapport 2030

La du marché mondial des systèmes d’alerte/alerte météo a atteint 1,74 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les initiatives entreprises par des organismes internationaux tels que les Nations Unies pour promouvoir l’utilisation des systèmes d’alerte météorologique dans les pays en développement sont un facteur clé de la croissance des revenus du marché.

Le 3 mars 2022, le Secrétaire général des Nations Unies a annoncé un projet visant à assurer la disponibilité de systèmes d’alerte météorologique dans tous les pays en développement. La collaboration avec l’Organisation météorologique mondiale vise à réduire les risques associés aux changements climatiques inattendus. De plus, les systèmes d’alerte précoce permettent de surveiller en temps réel les conditions atmosphériques en mer et sur terre, et jouent ainsi un rôle important dans la prévision des événements météorologiques à venir. De plus, l’expansion de l’utilisation dans les pays en développement permet aux populations de se préparer à des conditions météorologiques potentiellement défavorables et à des catastrophes telles que les tempêtes tropicales, les fortes pluies et les inondations, les vagues de chaleur et les incendies de forêt, entre autres, causés par le réchauffement climatique et le changement climatique.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1030

Des investissements importants de grandes entreprises telles que Midland Radio, Eton Corporation, Sangean et d’autres jouent un rôle majeur dans la croissance des revenus du marché. Ces entreprises déploient de plus en plus de technologies telles que des capteurs basés sur la chaleur, des capteurs de radiofréquence basés sur des détecteurs à diode et d’autres pour innover des produits qui répondent précisément aux exigences de l’utilisateur final. Par exemple, le WR400 de Midland permet aux utilisateurs de connecter un dispositif d’alerte externe. De plus, l’appareil permet aux utilisateurs de le personnaliser en fonction de leurs préférences.

Terrain concurrentiel:

Le marché mondial des systèmes d’alerte et d’avertissement météorologiques est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Eton Corporation, Sangean, Midland Radio, Kaito Electronics, Inc., Earth Network, Inc., Vaisala, SS Trading Corporation, Pulsonic, Boltek, Dol-Sensors A/S, Visiplex, Inc. , et Aplicaciones Tecnologicas SA

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/weather-alert-and-warning-systems-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes d’alerte/alerte météo en fonction du type, de l’utilisation finale et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Sirènes d’avertissement extérieures

Stations de télévision et de radio locales

Systèmes de télévision par câble

Applications pour téléphones portables

Radio météo NOAA

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Agriculture

Transport et logistique

Aviation

maritime

MétéoFournisseurs de services

Autres

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales du marché des systèmes d’alerte et d’avertissement météorologiques:

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de MEA

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1030

Points saillants de la table des matières (TOC):

Aperçu du marché mondial des systèmes

d’alerte et d’avertissement météorologiques Analyse concurrentielle du marché des systèmes d’alerte et d’avertissement météorologiques

Analyse régionale de la météo mondiale Production et revenus du marché des systèmes d’alerte et d’alerte

Analyse régionale de l’offre, de la consommation, de l’exportation et de l’importation

du marché mondial des systèmes d’alerte et d’alerte Analyse de marché basée sur le type de la production, des revenus et des prix des systèmes d’alerte et d’alerte météorologiques mondiaux

Analyse basée sur les applications de le

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval du marché mondial des systèmes d’alerte et d’avertissement météorologiques Prévisions du marché

mondial des systèmes d’alerte et d’avertissement météorologiques (2022-2030)

du rapport de

Annexe

Conclusion

rechercheEmergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-weather-alert-and-warning-systems-market