Applications du marché des scellants de construction, tendances futures, demande récente, analyse de la croissance, informations, types, perspectives, taille et rapport sur les prévisions 2027

Le marché mondial des mastics de construction devrait représenter 12,32 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des scellants de construction observe une forte demande attribuée à la demande croissante dans les bâtiments résidentiels.

La popularité croissante et le déploiement de divers styles de revêtement sur les bâtiments résidentiels stimulent la demande des scellants de construction pour fournir une étanchéité à l’air et aux intempéries tout en s’adaptant à tout mouvement ou contrainte que les bâtiments peuvent être soumis à la post-construction. Les scellants améliorent la durabilité des joints réparés et fournissent un moyen efficace d’augmenter la durabilité globale du bâtiment sans remplacer les matériaux de construction existants.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial des scellants de construction est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial des scellants de construction étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Les principaux acteurs sont Sika AG, BASF SE, Mapei SPA, The Dow Chemical Company, 3M Company, Henkel AG & Co. KGaA, Wacker Chemie AG, Asian Paints Ltd., HB Fuller et Bostik SA, entre autres.

Principaux avantages du rapport:

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial des scellants de construction

Compréhension critique des segments de marché clés

Analyse complète de les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Emergen Research a segmenté le marché mondial des mastics de construction en fonction du type de résine, de l’utilisation, du type de produit, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Resin Type Outlook (Revenue , milliards USD ; 2017-2027)

Silicone

Polysulfure

Polyuréthane

Émulsion

Plastisol

Autres

Perspectives d’utilisation (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Collage

Protection

Isolation

Gestion des câbles

Insonorisation

Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

à base d’eau

Solvant-Based

Reactive

Others

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Glazing

Flooring & Joining

Sanitary & Kitchen

Others

End Users Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Résidentiel

Commercial

Industriel

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, l’offre et la demande ratio, génération de revenus, part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste du MEA

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

