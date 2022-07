Applications du marché des prothèses avancées et des exosquelettes, aperçu, taille, croissance, tendances, demande, types, technologie, analyse de l’industrie et prévisions Rapport de recherche 2028

mondial des prothèses avancées et des exosquelettes devrait atteindre une taille de marché de 5,43 milliards USD d’ici 2028 avec un TCAC robuste à deux chiffres sur la période de prévision. Certains facteurs clés de la croissance du marché sont l’augmentation des initiatives visant à faire connaître les avantages et les avantages des prothèses avancées, les programmes et activités financés par le gouvernement et les ONG liés à ces solutions et à leur déploiement, ainsi que l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé dans le monde, entre autres.

Les prothèses avancées sont conçues pour apparaître aussi réalistes que possible, et les technologies en évolution rapide et avancées dans ce domaine favorisent l’adoption de ces solutions dans le secteur de la santé. Les prothèses avancées sont disponibles dans différentes conceptions, mais la plupart ont des pièces et des composants similaires. Certaines pièces sont des douilles, un mécanisme de suspension, des arbres, un pied, une main ou un crochet, et d’autres sont conçues à des fins d’amélioration esthétique.

Un exosquelette est un cadre externe porté pour soutenir le corps et aider un porteur à surmonter les limitations de mobilité causant une blessure ou une amputation, ou à améliorer les capacités biologiques. Les exosquelettes robotiques sont apparus comme un outil de rééducation qui peut améliorer les défis liés à la mobilité résultant d’une lésion de la moelle épinière. Différents types d’exosquelettes sont actuellement disponibles dans le commerce pour la réhabilitation SCI pour un type variable de blessures et de handicaps.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché des prothèses avancées et des exosquelettes.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent

Bionik Laboratories Corporation, ReWalk Robotics, AlterG Inc., Bauerfeind AG, Cyberdyne Inc., DJO Global Inc., DeRoyal Industries Inc., Blatchford Group, Ossur hf et Willow Wood Global LLC. entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des prothèses avancées et des exosquelettes en fonction du type de produit, de l’application, de la mobilité et de la région :

Product Type Outlook (Revenu : USD Billion ; Volume : Thousand Unités ; 2018-2028) Membres

inférieurs Membres

supérieurs

complète du corps

Perspectives (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2018-2028)

Hôpitaux

Cliniques

Centres d’orthèses et de prothèses

Autres

Perspectives de mobilité (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2018 –2028)

Stationary

Mobile

Pour en savoir plus sur le rapport @ segmentation

régionale comprend une estimation actuelle et prévisionnelle du marché dans les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales du marché des prothèses avancées et des exosquelettes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste deMEA

Objectifs

étude de la taille du marché mondial des prothèses avancées et exosquelettes par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2017-2019) et aux prévisions (2021-2028)

Analyse de la structure industrielle des prothèses avancées et exosquelettes marché par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT

Benchmark du paysage concurrentiel

Analyse du marché des prothèses avancées et des exosquelettes en fonction des tendances de croissance, des perspectives futuristes et de la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs , contraintes, opportunités, défis et risques dans le marché mondial des prothèses avancées Marché des s et des exosquelettes

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

