Applications du marché des protéines alternatives, tendances futures, demande récente, analyse de la croissance, informations, types, perspectives, taille et prévisions, rapport 2030

mondial des protéines alternatives a atteint 14,76 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 11,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen. L’augmentation du revenu par habitant et la demande croissante de produits végétaliens et à base de plantes devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2022 et 2030. Outre l’augmentation de la demande de produits biologiques, l’évolution vers un mode de vie durable devrait également stimuler la croissance des revenus du marché.

En outre, la demande croissante de produits alimentaires végétaliens et biologiques en raison de leurs avantages pour la santé a entraîné une augmentation de la préférence pour les produits à base de protéines végétales, ce qui devrait contribuer de manière significative à la croissance des revenus du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/57

La demande croissante de produits biologiques et l’évolution vers un mode de vie durable sont des facteurs importants qui devraient accroître la demande de protéines alternatives. La sensibilisation croissante aux risques pour la santé associés à la consommation de viande et l’activisme croissant contre la cruauté envers les animaux ont conduit à l’adoption croissante de produits végétaliens comme source alternative de teneur en protéines. Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la consommation de viande rouge est cancérigène pour l’homme. Ces conclusions étaient fondées sur la preuve du cancer colorectal.

Portée du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des protéines alternatives qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Kerry Inc., DuPont de Nemours Inc., Royal Avebe UA, Corbion NV, Glanbia PLC, Cargill Incorporated, Ingredion Incorporated, The Archer Daniels Midland Company, Roquette Frères Le Romain et Tate & Lyle PLC .

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/57

Le rapport sur le marché mondial des protéines alternatives couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis qui se posent sur le marché des protéines alternatives. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché des protéines alternatives.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des protéines alternatives en fonction de la source, de l’application, de la forme

et

la

de

région

: Chiffre d’affaires, milliards USD, volume, kilotonnes ; 2019-2030)

Substituts de viande

Alternatives aux produits laitiers

boulangerie

supplément nutritif

Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD, volume, kilotonnes ; 2019-2030)

Forme sèche Forme

humide

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/alternative-proteins-market

Principaux faits saillants du rapport

Les revenus du segment à base de plantes devraient croître à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits à base de plantes substituts de protéines.

Le segment des substituts laitiers devrait représenter la plus forte croissance des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de concentré de protéines dans les produits alimentaires et de boulangerie.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance des revenus plus élevé sur le marché des protéines végétales au cours de la période de prévision en raison de la forte présence d’entreprises internationales et nationales fournissant des produits à base de protéines végétales, telles que Kerry Inc., Cargill Incorporated, Ingredion Incorporated et Tate. & Lyle PLC.

Analyse régionale :

cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché des protéines alternatives, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial des protéines alternatives dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Pour toute autre question, veuillez contacter notre équipe @ https://www.emergenresearch.com/purchase-enquiry/57

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Protéines Alternatives?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie des protéines alternatives?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché des protéines alternatives?

Qui sont les acteurs clés de l’industrie ?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché des protéines alternatives d’ici 2027?

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/57

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-alternative-proteins-market