Applications du marché des produits et des technologies alimentaires et agricoles, politiques spécifiques à l’industrie et évaluation des revenus jusqu’en 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des produits et technologies alimentaires et agricoles était évalué à 556,3 millions USD en 2020 et devrait atteindre 886,0 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 6,07%. Technologie alimentaire et agricole et produits utilisés pour la fabrication de produits et également dans la production de machines utilisées dans l’agriculture. La technologie et les produits de base de l’alimentation et de l’agriculture permettent une augmentation de la production agricole, une utilisation efficace des ressources et la sauvegarde des cultures contre les conditions climatiques difficiles.

L’augmentation de la concurrence sur le marché mondial a conduit à une augmentation de l’innovation et des progrès technologiques dans le secteur pour répondre à la demande croissante des consommateurs soucieux de l’environnement. Le rapport analyse la fabrication et la consommation de produits pour donner une estimation prévisionnelle précise du marché mondial. Il offre également un aperçu panoramique du marché pour aider les parties prenantes, les fournisseurs, les investisseurs et les clients à prendre des décisions éclairées.

Le rapport a été formulé à partir de recherches approfondies et fournit des informations sur les changements de paradigme observés sur le marché pour aider les lecteurs à maximiser leurs investissements et à capitaliser sur le développement récent et le paysage concurrentiel du marché mondial. Le rapport est une évaluation exhaustive des aspects cruciaux du marché, y compris les régions géographiques clés, la technologie, les types de produits, le spectre d’applications, les principales entreprises opérant sur le marché et la vue d’ensemble de l’industrie.

Le paysage concurrentiel et les profils d’entreprise proposés dans le rapport examinent les principaux acteurs du marché des produits et technologies alimentaires et agricoles. L’analyse concurrentielle examine les initiatives stratégiques adoptées par les principaux acteurs et évalue les développements récents et la position des entreprises sur le marché. Les profils d’entreprise comprennent des données sur les acteurs établis et les nouveaux entrants et sont examinés à l’aide d’outils analytiques tels que l’analyse SWOT.

Acteurs clés :

Les principaux participants comprennent la technologie alimentaire et agricole mondiale et l’industrie des produits : ADM (États-Unis), Evonik (Allemagne), Genus (Royaume-Uni), Neogen (États-Unis), AKVA Group (Norvège), Eurofins (Luxembourg), Canopy Growth Corporation (Canada), DSM (Pays-Bas), United Technologies (États-Unis), Signify Holdings (Pays-Bas), SGS SA (Suisse), Zoetis (Royaume-Uni), GEA (Allemagne), Deere & Company (États-Unis), Daikin (Japon), Pentair (Royaume-Uni), Intertek (Royaume-Uni), Americold Logistics (États-Unis), Groupe Grimaud (France) et MosaMeat (Pays-Bas)

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

L’industrie des produits et technologies alimentaires et agricoles croît à un TCAC de 9,2 % en Asie-Pacifique, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. L’augmentation des pratiques agricoles due à la spirale démographique a fait de la région la part la plus rapide et la plus importante de l’industrie.

Sur la base de l’industrie sur le marché, l’industrie agricole devrait être le deuxième segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à la grande disponibilité et à l’utilisation de cet équipement dans presque tous les types de cultures.

Le besoin d’équipements de sécurité et de transformation s’est amélioré dans l’industrie mondiale en raison de l’application des réglementations en matière de sécurité alimentaire, de la mondialisation du commerce et des progrès technologiques.

Le segment de la chaîne du froid détient une part importante du marché en raison de la demande croissante de stockage de la récolte et de son transport. Diverses économies à travers le monde investissent des sommes forfaitaires pour les industries de la chaîne du froid, prévoyant le besoin de cette industrie dans les années à venir et devraient renforcer l’industrie dans les années à venir.

Segmentation du marché :

Type d’industrie (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Animal

Génétique animale

Santé animale

Produits aquacoles

Agriculture

Technologie d’agriculture d’intérieur

Technologie d’agriculture intelligente Logiciel de gestion agricole Agriculture de précision Surveillance du bétail Serre intelligente Surveillance des poissons Autrui Équipement de pré-récolte Équipement de travail primaire du sol Équipement de travail du sol secondaire Équipement de plantation Matériel d’irrigation Équipement de protection des végétaux Autres équipements Lumières de culture Tracteurs autonomes

Chaîne du froid Entreposage réfrigéré Transport frigorifique

Aliments et boissons Produits à base d’algues Technologie de salubrité des aliments Technologie de traçabilité Équipement de transformation des aliments et des boissons Produits protéiques d’origine végétale Produits de viande cultivés

Autrui

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD; 2018-2028)

Amérique du Nord Les États-Unis Canada

Europe Allemagne France ROYAUME-UNI Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine Brésil



Identifier les principaux moteurs, défis et tactiques d’affaires adoptés :

Le rapport fournit des détails intrinsèques et des aspects fluctuants qui influencent la dynamique commerciale du marché des produits et technologies alimentaires et agricoles, ainsi que des facteurs intégraux de l’augmentation de la demande pour le produit ont été cartographiés dans des régions géographiques vitales.

Un aperçu des multiples applications, domaines d’activité et des dernières tendances observées dans l’industrie a été présenté par cette étude.

Divers défis négligeant l’entreprise et les nombreuses stratégies employées par les acteurs de l’industrie pour une commercialisation réussie du produit ont également été illustrés.

La recherche inspecte les canaux de vente (indirects, directs, marketing) que les entreprises ont choisis pour les principaux distributeurs de produits et la clientèle supérieure du marché.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

