Applications du marché des produits de préservation du bois, tendances futures, demande récente, analyse de la croissance, informations, types, perspectives, taille et prévisions, rapport 2027

Le marché mondial des produits de préservation du bois devrait atteindre une valeur de 1 899,8 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research.

Cette croissance du marché peut être attribuée au besoin croissant de contrôler les problèmes de dégradation du bois causés par la pourriture ou la pourriture fongique, les moisissures, les taches de sève et les insectes destructeurs du bois. La croissance de l’industrie de la construction, tirée par la hausse des dépenses consacrées aux activités de construction dans les économies en développement, devrait stimuler la demande de produits de préservation du bois au cours de la période de prévision.

La nécessité croissante d’augmenter la durée de vie du bois et de réduire le besoin de remplacements fréquents du bois, provoquant une déforestation supplémentaire, a conduit à l’adoption croissante des produits de préservation du bois. Les pays au climat tropical chaud et humide sont témoins d’une décomposition rapide du bois, ce qui entraîne une utilisation accrue de produits de préservation du bois.

De plus, le besoin croissant de conservation des forêts a conduit à l’utilisation de la préservation du bois pour réduire la demande de remplacement du bois. La croissance démographique dans les pays en développement a augmenté la demande de bois, ce qui devrait stimuler le marché des produits de préservation du bois au cours de la période de prévision.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché des produits de préservation du bois.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché et sur les obstacles à l’entrée de gamme et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces obstacles afin d’acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Les principaux acteurs incluent Lanxess, Lonza, Koppers, Troy Corporation, BASF Wolman GmbH, Remmers Gruppe AG, Kurt Obermeier GmbH & Co., Copper Care Wood Preservatives, Inc., KMG Chemicals et Buckman Laboratories International,

Principaux faits saillants du rapport

En février 2020, Koppers Holdings Inc., un fournisseur mondial de produits chimiques de traitement du bois, de produits en bois traité et de composés de carbone, a annoncé son intention d’entrer dans le marché des produits de préservation du bois au naphténate de cuivre. Cette décision devrait renforcer la position de l’entreprise sur le marché des produits de préservation du bois au cours de la période de prévision.

Le segment industriel détenait la plus grande part de marché de 50,1 % en 2019. La sensibilisation croissante aux effets nocifs des produits chimiques de préservation du bois sur l’environnement et les humains a entraîné une demande croissante de produits de préservation du bois respectueux de l’environnement parmi les industries.

Le segment des produits de préservation du bois à base d’eau devrait se développer au TCAC le plus rapide de 5,4 % au cours de la période de prévision. La résistance à la lixiviation et la nature écologique des produits de préservation du bois à base d’eau devraient stimuler le segment au cours de la période de prévision.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des produits de préservation du bois en termes d’application, de formulation et de région :

Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

commerciale

résidentielle

industrielle

Perspectives de formulation

Bois à base de solvantspréservation

Produits de protection du bois à base d’eau

à base d’huile

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants du secteur

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

