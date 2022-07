Applications du marché des liaisons de données tactiques, tendances futures, demande récente, analyse de la croissance, informations, types, perspectives, taille et rapport sur les prévisions 2028

La du marché mondial des liaisons de données tactiques devrait atteindre 9,14 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision. L’adoption croissante de solutions et de technologies de guerre avancées, la demande croissante d’une meilleure interopérabilité entre les forces militaires et les préoccupations croissantes concernant les menaces à la sécurité et les attaques terroristes sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des liaisons de données tactiques.

La solution de liaison de données tactique offre un service de communication sécurisé par ondes radio ou câbles. Ce service de communication est principalement utilisé par les forces armées dans diverses applications telles que la guerre électronique, le commandement et le contrôle, les communications radio et le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR).

Le développement d’armes autonomes et de véhicules sans équipage devrait stimuler la croissance des revenus tout au long de la période de prévision. Ces armes peuvent capturer et échanger des informations car elles sont équipées de caméras intelligentes et de liaisons de données. Les réseaux de liaison de données les plus couramment utilisés sont Link 11, JTIDS Link 16, Satellite Tactical Data Link (STDL) 16, MIDS Link 16, Link 22, JREAP A et C. Les principaux acteurs du marché se concentrent actuellement sur la recherche et le développement de liaison de données tactique. solutions pour fournir de meilleurs services de communication pour le secteur de la défense.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des liaisons de données tactiques publié par Emergen Research contient les dernières informations sur les spécifications et le portefeuille de produits, les progrès technologiques, le type de produit et la fabrication. Des facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport. Le rapport fournit des données détaillées sur les principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT, leur situation financière, leur développement technologique et de produits et leurs récents plans stratégiques d’expansion commerciale.

Les principaux participants sont L3 Technologies, Rockwell Collins, Raytheon, General Dynamics, ViaSat, Northrop Grumman, BAE systems, Curtiss-Wright Corporation, Saab AB et Thales Group.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des liaisons de données tactiques en fonction de la plate-forme, de l’application, du composant et de la région :

Platform Outlook (Revenu : USD Billion ; 2020–2028)

Air-basées sur

mer

terrestres

basées sur les armes

Perspectives des applications

commandement et de contrôle

(ISR)

de guerre électronique

de communication radio

Perspectives de la composante

Logiciels

Matériels

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise . L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Réponses aux questions clés dans le rapport:

Quel sera le taux de croissance estimé du marché Liaison de données tactique d’ici 2028?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et restrictifs de la croissance du marché Liaison de données tactique tout au long de la période de prévision ?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché du marché Liaison de données tactique?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

