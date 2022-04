Applications du marché des enzymes alimentaires, tendances futures, demande récente, analyse de la croissance, informations, types, perspectives, taille et prévisions, rapport 2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial des enzymes alimentaires offre une vue panoramique du marché des enzymes alimentaires, du cadre réglementaire et des facteurs macro et microéconomiques qui influencent la croissance de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations authentiques sur la taille, la part, le portefeuille de produits, les estimations de revenus et le taux de croissance du marché des enzymes alimentaires. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies ainsi qu’à des données vérifiées et fiables obtenues auprès d’experts et de professionnels de l’industrie.

La taille du marché mondial des enzymes alimentaires devrait atteindre 3 309,9 millions USD avec un TCAC de 6,1 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante d’enzymes alimentaires de l’industrie alimentaire et des boissons. Les enzymes sont utilisées dans diverses applications telles que la fabrication du fromage, les articles de boulangerie, la production de fruits, la transformation de l’amidon, les boissons et les boissons. Ces ingrédients améliorent la texture, la valeur nutritionnelle, l’apparence et génèrent un arôme et une saveur désirables. Les enzymes sont utilisées comme alternative aux technologies chimiques existantes et remplacent les produits chimiques synthétiques dans divers procédés. Les enzymes contribuent également à permettre des processus de production respectueux de l’environnement, grâce à la biodégradabilité et à une consommation d’énergie réduite pendant la production.

La demande croissante d’aliments et de boissons à haute valeur nutritionnelle et à meilleur goût stimule la croissance des revenus du marché mondial des enzymes alimentaires. Les enzymes alimentaires sont essentielles dans la transformation des aliments, allant de la transformation des protéines à la transformation de l’amidon, tout en améliorant le contenu nutritionnel des produits finis. De plus, les enzymes sont nécessaires pour améliorer le traitement des matières premières pour la fermentation alcoolique et dans les laiteries.

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché Enzymes alimentaires ainsi que l’analyse de leurs stratégies commerciales, leurs activités de fusions et acquisitions, leurs plans d’investissement, leur portefeuille de produits, leur situation financière, leur marge bénéficiaire brute et leurs capacités de production et de fabrication. Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Amano Enzyme Inc., Enzyme Bioscience Pvt. Ltd., DuPont, Royal DSM, Biocatalysts Ltd., Novozymes, Kerry Group, Associated British Foods PLC, Puratos Group et Chr Hansen Holding A/S.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des enzymes alimentaires en fonction de la source, du type de produit, de l’application et de la région :

Source Outlook (Revenu, USD Million ; 2018-2028)

organismes

Animaux

Plantes

Type de produit Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Carbohydrase

Amylase

Cellulase

Lactase

Autres

Protéase

Lipase

Polymérases

Nucléases

Autres

Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Aliments Produits de

boulangerie et de confiserie Produits

carnés Produits

laitiers

Nutraceutiques

Autres

Boissons

Produits de Brassage

Jus

Boissons Fortifiées

Autres

Principaux faits saillants du rapport

En juin 2019, l’unité commerciale nord-américaine de The Brenntag Food & Nutrition a annoncé la signature d’un nouveau contrat de distribution avec AB Enzymes, Inc. pour distribuer ses enzymes au Canada et aux États-Unis.

Parmi les segments sources, le segment des micro-organismes représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les enzymes produites à partir de micro-organismes, y compris les bactéries, les champignons et les levures, sont largement utilisées dans diverses préparations alimentaires pour améliorer la texture et la saveur. Ce sont les sources d’enzymes privilégiées en raison de l’offre de divers avantages, notamment la rentabilité, la facilité et la cohérence de la production. De plus, ces enzymes sont plus stables que les sources animales et végétales.

Parmi les segments types, le segment des protéases représentait une part de revenus significativement importante en 2020. La protéase contribue à plusieurs fonctions vitales de l’organisme, telles que l’aide à la décomposition des aliments pour l’énergie. Ces enzymes aident à réduire l’inflammation et à soulager les douleurs corporelles, y compris les douleurs articulaires.

Objectifs du rapport:

Étude de la taille du marché mondial des enzymes alimentaires par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2017-2018) et aux prévisions (2021-2028)

Analyse de la structure industrielle du marché des enzymes alimentaires par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT

Benchmark du paysage concurrentiel

Analyse du marché des enzymes alimentaires basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis, et risques sur le marché mondial des enzymes alimentaires

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyent & Afrique (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste MEA)

