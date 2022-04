Applications du marché des engrais catalyseurs, politiques spécifiques à l’industrie et évaluation des revenus jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des engrais catalytiques devrait atteindre 3,4 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 2,8%, selon le dernier rapport de Reports and Data. Des facteurs clés tels que les préoccupations croissantes concernant la pollution et le soutien croissant des gouvernements de divers pays pour promouvoir l’utilisation de catalyseurs pour la fabrication d’engrais sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché.

La demande croissante de nourriture à travers le monde a accru la nécessité de mieux gérer et cultiver des cultures importantes. L’application croissante de l’imagerie satellitaire, de la technologie des drones et de l’agriculture de précision a encore amélioré les pratiques agricoles, augmentant ainsi les bénéfices et les revenus. L’incidence croissante des conditions météorologiques imprévisibles et des climats extrêmes a encore accru le besoin de meilleures pratiques et technologies de gestion de l’eau. En outre, l’intégration de l’IoT et de l’analyse de données a encore accéléré l’adoption de la technologie d’agriculture intelligente et devrait contribuer de manière significative à la croissance des revenus du marché.

Obtenir un exemple de rapport PDF @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4821

Principaux acteurs de l’industrie :

Certaines des principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché sont Clariant International (Suisse), DowDuPont (États-Unis), Project & Development India Ltd. (Inde), Johnson Matthey (Royaume-Uni), Haldor-Topsoe (Danemark), LKAB Minerals (Suède), N.E. Chemcat (Japon), QuantumSphere Inc. (États-Unis), Quality Magnetite (États-Unis) et Oham Industries (Inde). Sud-Chemie India Pvt. Ltd. et ThyssenKrupp AG.

Dynamique du marché :

Le secteur agricole est l’un des secteurs générateurs de revenus les plus importants et contribue de manière significative à la croissance économique globale d’un pays. Les progrès technologiques dans les équipements et les techniques agricoles ont considérablement augmenté la production et la capacité de production. L’intégration rapide des TIC, de la robotique, de l’imagerie aérienne et des techniques GPS, ainsi que de l’Internet des objets, entre autres, ont radicalement façonné le secteur agricole dans un passé récent. L’adoption croissante de l’agriculture de précision et des drones a permis aux fermes et aux entreprises d’augmenter leurs marges bénéficiaires et d’améliorer leurs opérations pour être plus efficaces, plus sûres et plus durables sur le plan environnemental.

Les progrès technologiques dans le secteur agricole ont entraîné une productivité accrue des cultures, une utilisation limitée de l’eau et des engrais, ce qui a réduit au minimum les prix des cultures, une baisse des rejets de produits chimiques et de pesticides dans les plans d’eau et des conditions de croissance plus sûres et des cultures de haute qualité. La demande croissante et la consommation croissante de nourriture à travers le monde en raison de la croissance rapide de la population est un facteur clé contribuant à la croissance des revenus du marché. Le rapport discute de la portée et du développement de l’industrie dans des régions clés du monde telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique afin d’offrir des informations cruciales sur les opportunités de croissance lucratives en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’offre et la demande, la demande des consommateurs et le cadre réglementaire.

Demander un rapport personnalisé @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/4821

Voici quelques faits saillants du rapport :

Sur la base du processus, le segment de la production d’acide nitrique devrait enregistrer un TCAC stable entre 2021 et 2028, en raison de la mise en œuvre de réglementations strictes par les gouvernements visant à freiner l’utilisation excessive de nitrate d’ammonium dans les engrais.

Sur la base du produit, le segment des métaux précieux devrait représenter une part importante des revenus tout au long de la période de prévision, en raison de la grande stabilité de ces métaux lors des réactions chimiques.

Selon l’application, le segment des engrais azotés devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. La demande croissante d’ammoniac et d’urée, ainsi que la sensibilisation accrue aux émissions de gaz à effet de serre ont augmenté la demande de catalyseurs dans la production d’ammoniac.

L’Asie-Pacifique a représenté la plus grande part des revenus de 56% en 2020 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé des revenus de 2,7% tout au long de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l’utilisation croissante d’engrais catalyseurs dans le secteur agricole, à la sensibilisation des agriculteurs à l’amélioration du rendement et de la qualité des cultures et à la demande croissante d’aliments de qualité.

L’Europe devrait représenter la deuxième plus grande part des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation du soutien gouvernemental visant à encourager les agriculteurs à pratiquer une agriculture durable et de la forte demande de cultures et de produits alimentaires de qualité.

Segmentation du marché :

Pour cette étude, Reports and Data a segmenté le marché mondial des engrais catalytiques en fonction du produit, du processus de production d’engrais, de l’application d’engrais et de la région:

Perspectives du produit (volume, kilotonnes; Chiffre d’affaires, millions USD, 2018 – 2028)

Métaux de base À base de fer À base de vanadium À base de nickel À base de zinc À base de cobalt À base de chrome À base de molybdène

Métaux précieux Basé sur le platine À base de rhodium À base de palladium À base de ruthénium



Perspectives du processus de production d’engrais (volume, kilotonnes; Chiffre d’affaires, milliards USD, 2018 – 2028)

Haber – Procédé Bosch

Processus de contact

Production d’acide nitrique

Production d’engrais potassiques

Production d’urée

Perspectives d’application d’engrais (volume, kilotonnes; Chiffre d’affaires, milliards USD, 2018 – 2028)

Engrais azotés

Engrais phosphatés

Acheter le rapport Premium @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/4821

Perspectives régionales (volume, kilotonnes; Chiffre d’affaires, milliards USD, 2018 – 2028)

Amérique du Nord États-Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Royaume-Uni France Russie Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine Brésil Argentine Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite EAU Afrique du Sud Reste de la MEA



Obtenir les détails du rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/catalyst-fertilizers-market

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial des engrais catalytiques.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché Engrais catalyseurs en fonction de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyser de manière exhaustive leurs compétences de base et dessiner un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et le développement sur le marché mondial des engrais catalytiques.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Parcourez d’autres rapports de différentes publications :

Marché asiatique du ginseng

Marché des ultrasons alimentaires

Marché du lait de noix de cajou

Marché du maquillage anti-acné

Marché agricole vertical

À propos des rapports et des données :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, dans tous les secteurs et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant une recherche pertinente et factuelle dans de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Rapports et données dispose d’une solide base d’analystes expérimentés issus de divers domaines d’expertise.

Contactez-nous:

Jean-Édouard

Responsable du développement des affaires

Rapports et | de données Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Blogue : https://www.reportsanddata.com/blogs