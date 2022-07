Applications du marché des élastomères de polyuréthane haute performance, aperçu, taille, croissance, tendances, demande, types, technologie, analyse de l’industrie et prévisions Rapport de recherche 2028

Le marché mondial des élastomères polyuréthanes haute performance devrait atteindre une taille de marché de 27,19 milliards USD à un TCAC rapide de 4,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la demande de l’industrie automobile et de l’industrie de la chaussure est un facteur clé de la croissance du marché. La durabilité, la résistance aux températures élevées, la résistance aux coupures et la résistance à l’abrasion sont des propriétés importantes qui augmentent la demande d’élastomères de polyuréthane. Étant légers, les élastomères de polyuréthane sont largement utilisés dans l’industrie automobile pour fabriquer des panneaux de carrosserie, des pare-chocs, des composants extérieurs et intérieurs.

L’augmentation de la demande de véhicules plus légers avec une meilleure efficacité énergétique conduit également le marché dans la bonne direction. La nécessité pour l’industrie automobile de contrôler les émissions de carbone les pousse à produire des véhicules légers. L’augmentation de la population dans le monde entier est également un facteur majeur contribuant à la croissance du marché. L’augmentation des activités de construction et l’urbanisation rapide des économies en développement du monde entier propulsent davantage la croissance du marché. L’expansion de la verticale industrielle dans des pays comme les États-Unis, le Canada et l’Inde ajoute également à la croissance du marché.

Principaux faits saillants du rapport

En janvier 2021, Huntsman Corporation a acquis Gabriel Performance Products afin d’élargir davantage son portefeuille de produits chimiques.

En février 2021, Covestro a développé un concept de patch intelligent portable. Ce patch intelligent peut être appliqué sur la peau dans laquelle l’électronique est intégrée. Cela offrira un large éventail de possibilités de diagnostic médical dans le secteur de la santé.

En août 2020, une machine innovante pour l’infusion directe de pales de rotor en polyuréthane a été développée par Covestro. Cela aidera à obtenir un rendement élevé et un contrôle intelligent du débit à partir des pales.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des élastomères polyuréthane haute performance en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Élastomères PU thermodurcis

Élastomères PU thermoplastiques

Application Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Automobile

Machines

Bâtiment et construction

Médical

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, les revenus génération, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché Élastomère polyuréthane haute performance.

Les principaux acteurs du marché sont BASF SE, Covestro AG, DowDuPont, Eurofoam Group Co., Huntsman Corp., Recticel SA, Mitsui Chemicals, Wanhua Industrial Group, Armacell Enterprise GmbH & Co. KG, Carpenter Co.

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modes de production et de consommation, l’importation/exportation , le rapport offre/demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché, et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste du MEA

sur l’élastomère de polyuréthane haute performance :

analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

Aide aux processus de prise de décision pour les entreprises ainsi que des méthodologies de planification stratégique détaillées

mondialMarché des élastomères

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes, tendances et opportunités du marché

Analyse régionale complète du marché mondial des élastomères de polyuréthane haute performance

Profilage approfondi des principales parties prenantes de la sphère commerciale

Détaillé analyse du facteur s influençant la croissance du marché mondial des élastomères polyuréthane haute performance

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

