Applications du marché des conjugués anticorps-médicament (ADC), aperçu, taille, croissance, tendances, demande, types, technologie, analyse de l’industrie et prévisions Rapport de recherche 2028

La du marché mondial des conjugués anticorps-médicaments (ADC) devrait atteindre 20,01 milliards USD avec un TCAC de revenus stable de 25,8 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la prévalence du cancer et la croissance de la population gériatrique entraînent la croissance des revenus du marché des conjugués anticorps-médicaments. Les conjugués anticorps-médicaments sont utilisés pour traiter le cancer et sont plus sûrs que d’autres types de thérapies anticancéreuses.

Les conjugués anticorps-médicament sont des thérapies hautement ciblées qui utilisent des médicaments biopharmaceutiques comprenant des anticorps monoclonaux pour cibler des antigènes spécifiques des cellules tumorales et des médicaments anticancéreux extrêmement puissants liés par un lieur chimique. Les ADC sont considérés comme une classe puissante et très efficace d’agents thérapeutiques utilisés en oncologie et en hématologie. La technologie ADC est également utilisée en dehors des indications liées au cancer.

Les ADC sont une approche ciblée pour administrer des médicaments et des agents chimiothérapeutiques aux cellules cancéreuses. Près de 8,2 millions de personnes meurent chaque année des suites d’un cancer dans le monde. L’augmentation de la prévalence du cancer dans les pays du monde entier a entraîné une augmentation rapide de la demande d’ADC. Les acteurs du marché collaborent pour partager des ressources et des connaissances sur les produits afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des solutions et des offres et de développer des médicaments et des thérapies encore plus avancés et efficaces.

Portée du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des conjugués anticorps-médicament (ADC) qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Principaux acteurs impliqués sur le marché, tels que Oxford BioTherapeutics, Bayer AG, Immunomedics Inc., Concortis Biotherapeutics, F. Hoffman-La Roche Ltd., Pfizer Inc., ImmunoGen Inc., AbbVie Inc., Sanofi SA et Takeda Pharmaceutical Company Limité.

De plus, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

l’Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE) l’

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

l’Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Emergen Research a segmenté le marché mondial des conjugués anticorps-médicament sur la base de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et région :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Lien

non clivable

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Cancer du sang

Leucémie

Lymphome

Tumeur cérébrale

l’ovaire Cancer

du sein Cancer du

poumon

Autres

Perspectives d’utilisation finale ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Institut de recherche

Cliniques

Principaux avantages de l'achat du rapport mondial sur les conjugués anticorps-médicament (ADC) :

Analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

Aide aux processus de prise de décision pour le entreprises ainsi que des méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des conjugués anticorps-médicament (ADC)

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Une analyse approfondie des moteurs du marché, des contraintes, tendances et opportunités

Analyse régionale complète du marché mondial des conjugués anticorps-médicament (ADC)

Profilage approfondi des principales parties prenantes de la sphère commerciale

Analyse détaillée des facteurs influençant la croissance du marché mondial des conjugués anticorps-médicament (ADC

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

