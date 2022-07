Applications du marché des anticorps de recherche, technologie, types, tendances récentes, analyse de la croissance future, analyse de l’industrie et prévisions 2027

Le marché mondial des anticorps de recherche devrait valoir 5 325,8 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des anticorps de recherche connaît une forte demande en raison de son application croissante en neurobiologie, maladies infectieuses, oncologie, cellules souches et immunologie, entre autres. L’augmentation des investissements dans la recherche dans le domaine des cellules souches est également un facteur de croissance crucial du marché des anticorps de recherche.

Un autre facteur qui stimule la demande du marché est une incidence accrue de maladies neurodégénératives telles que la sclérose en plaques, la maladie de Huntington et la maladie de Parkinson. Ces maladies ont de graves répercussions sur la santé humaine et leur incidence croissante crée un besoin de thérapies efficaces. Les progrès technologiques et la croissance de la population gériatrique ont également un impact positif sur la croissance du marché. L’augmentation rapide du nombre de patients atteints de cancer dans le monde entier a également propulsé leurs activités de recherche. Il existe plusieurs entreprises publiques et privées qui ont des projets en cours pour trouver un traitement efficace contre la maladie.

Des investissements importants dans les activités de recherche et développement sont essentiels pour stimuler la croissance du marché des anticorps de recherche. Le soutien accru du gouvernement à la recherche génomique et protéomique encourage également la croissance du marché. Les technologies génomiques sont utilisées pour comprendre les facteurs génétiques impliqués dans les décès. Les dépenses globales aux États-Unis en R&D dans le domaine de la santé s’élevaient à 182,30 milliards USD en 2017. Cependant, des réglementations strictes pour la fabrication d’anticorps et le respect de ces réglementations limitent la croissance du marché des anticorps de recherche.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des anticorps de recherche est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux participants sont Lonza Group, Becton, Dickinson and Company, Agilent Technologies, Bio-Rad Laboratories, Abcam PLC, PerkinElmer, Inc., Thermo Fisher Scientific, Merck Millipore, F.Hoffmann-La Roche AG et Cell Signaling Technology Inc., entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des anticorps de recherche en fonction du type d’anticorps, du produit, de l’application, de la technologie, des utilisateurs finaux et de la région :

Type d’anticorps Perspectives (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

monoclonaux

polyclonaux

(Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Anticorps primaires Anticorps

secondaires

Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Oncologie

Maladies infectieuses

Cellules souches

Neurobiologie

Immunologie

Autres

Technologie Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Western Blot

flux Immunofluorescence

Cytométrie

Immunohistochimie

Dosage immuno-enzymatique

Immunoprécipitation

Autres

utilisateurs finaux Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Instituts universitaires et de

recherche Organisations de recherche sous contrat

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, le rapport offre/demande, la génération de revenus , part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste duMEA

Questions clés de la

Quels sont les principaux acteurs de l’industrie des anticorps de recherche?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications des anticorps de recherche ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

