Applications du marché de l’énergie en tant que service, technologie, types, tendances récentes, analyse de la croissance future, analyse de l’industrie et prévisions 2028

La taille du marché mondial énergie en tant que service devrait atteindre 127,63 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la préférence croissante du secteur de l’énergie pour la production d’électricité décentralisée. Le besoin croissant de production d’énergie de manière durable, rentable et fiable est un autre facteur majeur qui stimule la demande d’énergie décentralisée et soutient la croissance des revenus du marché mondial de l’énergie en tant que service.

L’autonomisation des entreprises, des consommateurs locaux et des communautés à l’aide de l’énergie décentralisée, car les petites centrales électriques peuvent être connectées au réseau, stimule l’utilisation régulière des services de distribution d’électricité décentralisés. L’industrie de l’énergie a connu une évolution vers les ressources énergétiques distribuées afin de surmonter les problèmes de fiabilité du réseau, les phénomènes météorologiques violents, les pannes d’équipement, la réduction des coûts des ressources énergétiques distribuées, entre autres, sont d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance de l’énergie mondiale en tant que service. marché. Le besoin croissant d’améliorer l’approvisionnement énergétique entraîne également une adoption croissante de l’énergie en tant que modèle de service, qui comprend des solutions communes de production d’énergie distribuée telles que la production combinée de chaleur et d’électricité, les microturbines, les groupes électrogènes solaires photovoltaïques, diesel et au gaz naturel, et les piles à combustible.

L’augmentation de la numérisation et des compteurs intelligents stimule le développement de l’énergie en tant que service ces dernières années. La numérisation aide à transformer les données liées à l’énergie en valeur pour le système électrique. À l’aide de ces données, les fournisseurs de services énergétiques développent des modèles commerciaux centrés sur le consommateur pour optimiser la consommation d’énergie des consommateurs et minimiser leurs factures d’électricité.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées des produits sur le marché de l’énergie en tant que service.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché et sur les obstacles à l’entrée de gamme et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces obstacles afin d’acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Principaux acteurs impliqués :

WGL Energy, ENGIE, Schneider Electric, Siemens, Johnson Controls, General Electric, EDF Renewables, Edison International, Alpiq et Enel X.

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’énergie en tant que service en fonction du type de service, de l’utilisation finale et de la région :

Type de service Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

exploitation et de maintenance Services

d’approvisionnement énergétique Services d’

efficacité et d’optimisation énergétiques

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Industriel

Commercial

Taxonomie du marché :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres

Sources de données

Chapitre 2 :

Résumé

Tendances commerciales

Régional tendances Tendances

produits Tendances

d’utilisation finale

Chapitre 3 :

Aperçu

de l’industrie Segmentation

de l’industrie Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

technologique et de l’innovation

Chapitre 4 :

Paysage régional

Chapitre 5 :

Profil de

l’entreprise Aperçu

Données financières

Paysage des produits

Perspectives stratégiques

