Applications du marché de l’échographie mammaire automatisée, aperçu, taille, croissance, tendances, demande, types, technologie, analyse de l’industrie et prévisions Rapport de recherche 2027

L’échographie mammaire automatisée (ABUS) est une mise à niveau technologique de nouvelle génération en imagerie échographique qui a été développée pour générer des images échographiques à l’aide d’un transducteur à large bande pour capturer des données échographiques 3D de l’ensemble du sein. Le système d’échographie mammaire automatisé a été développé pour réduire la dépendance vis-à-vis de l’opérateur pendant le processus d’échographie et permettre un balayage rapide. De plus, il améliore la reproductibilité, la cohérence, la sensibilité et la fiabilité de l’échographie mammaire individuelle.

La prévalence croissante du cancer du sein chez les femmes du monde entier et la prise de conscience du lien entre la densité mammaire et le cancer du sein créent des opportunités lucratives pour le marché de l’échographie mammaire automatisée. Le système d’échographie mammaire automatisé utilise des ondes à haute fréquence pour balayer le tissu mammaire et, grâce à des images 3D, détecte avec précision le cancer dans les tissus mammaires denses. Des systèmes d’échographie mammaire automatisés spécifiques donnent des résultats en quelques minutes en utilisant un écran tactile, un transducteur, une compression automatisée et des algorithmes d’imagerie intelligents.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/250

Selon les statistiques fournies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du sein est le principal type de cancer chez les femmes dans le monde. C’est aussi la deuxième cause de décès chez les femmes dans le monde. Les statistiques suggèrent que près de 2,1 millions de femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année. De plus, près de 40 à 50 % des femmes diagnostiquées dans la tranche d’âge de 40 à 74 ans ont un tissu mammaire dense, ce qui augmente la probabilité d’obtenir des résultats de mammographie faussement négatifs. Le système d’échographie mammaire automatisé a été principalement développé pour obtenir des images 3D précises de l’ensemble du sein afin de réduire les résultats faussement négatifs.

La sensibilisation croissante aux symptômes et à l’étiologie du cancer du sein, ainsi que les progrès rapides du marché de la radiologie, stimulent la croissance du marché. Des activités de recherche approfondies et des avancées dans les technologies et les techniques de dépistage ajoutent encore de la traction au marché de l’échographie mammaire automatisée. De plus, la disponibilité facile de fonds pour l’installation de systèmes d’échographie mammaire automatisés coûteux et les initiatives gouvernementales de sensibilisation au cancer du sein devraient stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/250

Le rapport d’étude de marché mondial sur les ultrasons mammaires automatisés est un document détaillé décrivant les avancées et développements récents dans le domaine commercial des ultrasons mammaires automatisés en considérant 2019 comme année de référence et 2020-2027. comme échéancier prévisionnel. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part de marché, le canal de vente et le réseau de distribution, la segmentation du marché, les demandes, les tendances et les perspectives de croissance. Le rapport étudie également la croissance du marché à l’échelle mondiale et régionale.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché de l’échographie mammaire automatisée qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Les principales sociétés opérant sur le marché sont les suivantes :

Siemens AG

General Electric Company

SonoCine, Inc.

Hitachi, Ltd.

Koninklijke Philios NV

Canon Medical Systems

Nova Medical Imaging Technology Co. Ltd.

Seno Medical Instruments

GE Healthcare

Delphinus Medical Technologies, Inc.

iVu Imaging Société

Autres

Segmentation du marché de l’échographie

Type de produit

Système d’échographie mammaire

automatisé Scanner de volume mammaire automatisé

applications

Dépistage

Évaluation préopératoire

utilisateurs

Hôpitaux

finaux Unités chirurgicales ambulatoires

Centres de diagnostic

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/automated-breast-ultrasound-market

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et l’Afrique.

Perspectives régionales du marché de l’échographie mammaire automatisée:

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Échographie mammaire automatisée?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Échographie mammaire automatisée ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Échographie mammaire automatisée?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché des ultrasons mammaires automatisés d’ici 2027?

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/250

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance