Applications du marché de l’apprentissage en profondeur, tendances futures, demande récente, analyse de la croissance, perspectives, types, perspectives, prévisions 2028

Le marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur devrait atteindre une taille de marché de 27,75 milliards de dollars d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de revenus élevés. L’adoption croissante de l’informatique quantique devrait stimuler considérablement la croissance du marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur au cours de la période de prévision. La mise en œuvre croissante de puces d’apprentissage en profondeur pour la robotique devrait stimuler davantage la croissance du marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur. L’augmentation des investissements dans les startups d’intelligence artificielle devrait continuer à soutenir la croissance du marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur.

manque de professionnels qualifiés pour gérer simultanément l’intelligence artificielle et des systèmes entièrement automatisés devrait entraver la croissance du marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur au cours de la période de prévision.

Le rapport mondial sur les puces d’apprentissage en profondeur est une étude panoramique du marché global des puces d’apprentissage en profondeur publiée par Emergen Research et couvre une analyse approfondie des avancées technologiques et des développements de produits sur le marché des puces d’apprentissage en profondeur. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché des puces d’apprentissage en profondeur qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie des puces d’apprentissage en profondeur.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Google LLC, Advanced Micro Devices, Inc., Intel Corporation, Bitmain Technologies Ltd., NVIDIA Corporation, Amazon.com, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Qualcomm Incorporated, Huawei Technologies Co. ., Ltd et Xilinx, Inc.

Principaux faits saillants du rapport

Les applications de l’unité de traitement graphique (GPU) pour développer une puce d’apprentissage en profondeur ont augmenté car le GPU peut calculer simultanément, et c’est un facteur clé qui stimule la croissance des revenus du segment de l’unité de traitement graphique (GPU) actuellement. Ce segment devrait enregistrer un TCAC de revenus significativement élevé de 30,9 % au cours de la période de prévision.

En termes de revenus, le segment des systèmes en boîtier (SIP) devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante du développement de puces d’apprentissage en profondeur, car le système en boîtier offre des avantages tels qu’au niveau des circuits imprimés. carte (PCB).

En termes de part de marché, le segment de l’électronique grand public devrait être en tête au cours de la période de prévision en raison de la mise en œuvre croissante de l’intelligence artificielle dans les appareils électroniques grand public.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur en fonction du type de puce, de la technologie, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives du type de puce (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021-2028)

Unité de traitement graphique (GPU)

Circuit intégré spécifique à l’application (ASIC)

Réseau prédiffusé programmable sur le terrain (FPGA)

Unité centrale de traitement (CPU)

Autres

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2021–2028)

System-In-Package (SIP)

System-On-Chip (SoC)

Multi-Chip Module

Others

End-use Outlook (Revenus, USD Billion; 2021–2028)

Automotive

Healthcare

BFSI

Industrial

Consumer Electronics

IT & Telecommunications

Others

Questions clés abordées dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie Deep Learning Chip ?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications de Deep Learning Chip ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

Segmentation du marché des puces d’apprentissage en profondeur par régions:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine ( Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Marché des vêtements médicaux

