Applications du marché de l’analyse géospatiale, aperçu, taille, croissance, tendances, demande, types, technologie, analyse de l’industrie et prévisions Rapport de recherche 2028

La taille du marché mondial de l’analyse géospatiale devrait atteindre 134,23 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Certains facteurs majeurs qui stimulent la croissance des revenus du marché sont l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans les systèmes d’analyse géospatiale, l’urbanisation rapide, le nombre croissant de projets gouvernementaux et les progrès de la technologie de communication 5G.

Par exemple, en mars 2018, Esri et Microsoft ont lancé l’IA géospatiale dans Azure. L’augmentation de la demande d’analyses géospatiales du secteur militaire afin d’optimiser le placement des ressources en utilisant l’analyse prédictive est un autre facteur contribuant à la croissance des revenus du marché. L’analyse géospatiale est largement utilisée dans l’urbanisme et les villes intelligentes. De plus, les données géospatiales jouent un rôle important dans le développement et le déploiement de l’infrastructure de réseau 5G.

Le marché mondial de l’analyse géospatiale évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché mondial de l’analyse géospatiale étudie le scénario de marché pour offrir des projections de croissance pour l’industrie de l’analyse géospatiale pour la période de prévision 2021-2028.

Certaines grandes entreprises du rapport de marché incluent ESRI, Precisely, Oracle Corporation, Alteryx, Fugro NV, Hexagon AB, RMSI, SAP, Trimble Navigation Ltd. et Maxar Technologies.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’analyse géospatiale en fonction du composant, de la solution, de l’application, du type de déploiement et de la région.

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Solutions

Services

Perspectives des solutions (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Géocodage et géocodage inversé

Intégration de données et ETL

Reporting et visualisation

Cartographie thématique et analyse spatiale

Autres (SGBD et logiciel de stockage de données)

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Études

Médecine et sécurité publique

Réduction et gestion des risques de catastrophe

Adaptation au changement climatique

Autres (Planification et optimisation de la chaîne d’approvisionnement, Optimisation des ventes et du marketing, Gestion prédictive des actifs et Gestion des stocks)

Type de déploiement Perspectives ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Analyse

cloud

régionale du

le rapport examine en outre le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, le rapport offre-demande, la génération de revenus, le marché la part et la taille, et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste du MEA

En savoir plus sur le rapport @

Points saillants du rapport

En juillet 2020, ESRI a ajouté une nouvelle option de déploiement à ArcGIS Indoors et Space Planner et à ArcGIS Indoors Mobile dans ArcGIS Pro, dans le cadre mise à jour de juin 2020.

En juin 2020, Alteryx a introduit une suite d’intelligence et un hub d’analyse dans le but de dynamiser le processus d’automatisation analytique. Ce système permet aux organisations de transformer numériquement le processus analytique pour stimuler les activités et obtenir des résultats sociétaux.

L’Amérique du Nord a représenté le plus grand contributeur à la part des revenus en 2020 et devrait encore augmenter au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la présence d’acteurs clés dans la région. La disponibilité de systèmes avancés et d’installations de recherche modernisées dans les pays de la région stimule également la croissance du marché. L’augmentation de la demande de services basés sur la localisation et d’informations en temps réel est un autre facteur de croissance du marché.

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Analyse géospatiale?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie de l’analyse géospatiale ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Analyse géospatiale?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché de l’analyse géospatiale d’ici 2028?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

