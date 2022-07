Applications du marché de l’affichage tête haute, technologie, types, tendances récentes, analyse de la croissance future, analyse de l’industrie et prévisions 2028

La du marché mondial de l’affichage tête haute (HUD) devrait atteindre 9,72 milliards USD à un TCAC stable de 28,4 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Parmi les facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché, citons l’augmentation du nombre de véhicules sur la route, l’augmentation du revenu disponible et de la capacité de dépense, l’attention croissante portée à la sécurité des conducteurs et des passagers et la nouveauté croissante des technologies et solutions avancées d’aide à la conduite sur le marché. L’amélioration de la sécurité fournie par les affichages tête haute continuera de propulser la croissance du marché à l’avenir en raison de la demande croissante de technologies de sécurité et d’assistance au conducteur et au pilote plus efficaces dans les véhicules et les avions. De plus, les progrès de la technologie de réalité augmentée (AR) alimenteront également la demande pour ces produits et solutions au cours de la période de prévision.

La fonction principale de l’affichage tête haute est de réduire la nécessité pour un conducteur de regarder loin du pare-brise ou de la route pendant la conduite. Le système d’infodivertissement affiche des détails tels que la navigation pas à pas, la vitesse actuelle, les avertissements d’angle mort et affiche des panneaux de signalisation dans le champ de vision du conducteur. L’affichage tête haute est également utilisé pour améliorer la conscience de la situation des pilotes lors de vols par visibilité limitée à proximité d’un terrain visible, d’obstacles au sol, d’eau ou d’autres aéronefs. Le HUD est particulièrement utile dans les phases d’approche et d’atterrissage des vols, au cours desquelles la plupart des accidents d’avion ont lieu. Le HUD peut aider le pilote à visualiser tout écart pouvant exister entre la trajectoire requise pour un atterrissage en toute sécurité et la projection de l’état actuel de l’avion en affichant le point de toucher prévu.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’affichage tête haute est un document détaillé décrivant les avancées et développements récents dans le domaine commercial de l’affichage tête haute en considérant 2020 comme année de référence et 2021 -2028 comme calendrier de prévision. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part de marché, le canal de vente et le réseau de distribution, la segmentation du marché, les demandes, les tendances et les perspectives de croissance. Le rapport étudie également la croissance du marché à l’échelle mondiale et régionale.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Nippon Seiki Co., Ltd., Denso Corporation, BAE Systems, Bosch, Pioneer Corporation, Garmin Ltd., Continental AG, Yazaki, Visteon Corporation et Panasonic Corporation.

En outre, le rapport couvre l’analyse des principaux acteurs de l’industrie avec un accent particulier sur leur position mondiale, leur situation financière et leurs développements récents. L’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT ont été couvertes par le rapport pour fournir des données pertinentes sur le paysage concurrentiel.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’affichage tête haute en fonction du type, du composant, de la technologie, de l’application et de la région :

Type Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

HUD conventionnel HUD

basé sur AR HUD basé sur

pare-brise HUD

combiné

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Logiciel

Générateur vidéo

Projecteur/Unité de projection

Traitement numérique de la lumière Projecteur

Cristaux liquides sur silicium (LCoS) Projecteur

Direction du faisceau laser

Unité d’affichage du

à cristaux liquides

Dispositif de micromiroir numérique (DMD)

Cristaux liquides sur silicium (LCoS)

Nématiques Affichage LCoS Affichage

LCoS ferroélectrique

Autres

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Tube à rayons cathodiques

Guide d’ondes optique

-électromécanique à diode électroluminescente

du système micro

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Automobile

Voiture de tourisme

Véhicule commercial

Aviation Aviation

civile (avions civils, hélicoptères civils)

Av militaire iation (avion, hélicoptère)

Autres

questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Affichage tête haute ?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Affichage tête haute ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Comment est le paysage concurrentiel du marché Affichage tête haute?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché Affichage tête haute d’ici 2028 ?

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-head-up-display-market