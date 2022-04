Applications du marché de la sécurité des paiements 2021, analyse SWOT, croissance remarquable et paysage concurrentiel d’ici 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la sécurité des paiements. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur la sécurité des paiements présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La sécurité des paiements est un programme de sécurité qui utilise plusieurs couches d’analyses, de technologies et d’approches de sécurité pour protéger les paiements numériques et réduire les transactions frauduleuses. Ces solutions de sécurité sont fournies via des plates-formes de points de vente (PoS), mobiles et Web. Les solutions de sécurité des paiements proposées en Inde incluent le cryptage, la tokenisation point à point et EMV (Europay, MasterCard et Visa). Les solutions de sécurité des paiements en Inde sont principalement adoptées par les secteurs de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI), de l’éducation, de la vente au détail, de l’hôtellerie et des télécommunications. Certaines des organisations nationales proposant des solutions de sécurité des paiements dans le pays sont Cisco Systems India Pvt. Ltd., Intel Technology India Pvt. Ltd., et Trend Micro India Pvt. Ltd.

Aperçu du marché :

Le marché de la sécurité des paiements en Inde était évalué à 130.50 milliards INR en 2020. Il devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 17.79 % entre 2021 et 2025, pour atteindre une valeur de 289.90 milliards INR d’ici 2025. La croissance constante du marché peut être attribuée à l’adoption croissante des méthodes de paiement sans numéraire et à l’augmentation des activités frauduleuses associées aux transactions en ligne. Cela inclut également l’incidence croissante des cybervols et des violations de données. L’augmentation de la participation des gouvernements à la mise en place d’initiatives visant à promouvoir l’économie sans numéraire et numérique a également encouragé la croissance du marché. Certaines des politiques mises en œuvre par le gouvernement comprennent le lancement du Fonds de développement de l’infrastructure de paiement et l’introduction de facilités de paiement instantané, telles que UPI et BHIM. Cependant,

Analyse d’impact COVID-19 :

Le déclenchement de la pandémie et la mise en place de normes de distanciation sociale ont eu un impact substantiel sur le marché de la sécurité des paiements en Inde. Avec la peur croissante entourant la pandémie, il y a eu un changement de comportement des transactions en espèces vers les paiements numériques dans toutes les catégories de consommateurs. Au cours de cette période, le paiement numérique et les modes de transactions sans contact ont gagné en popularité parmi les acheteurs. En conséquence, le risque de cybercriminalité et de menaces contre les données a également explosé. Avec l’augmentation des cyber-risques, l’adoption de services et de solutions de sécurité des paiements devrait connaître une croissance multiple dans les années à venir.

Entreprises couvertes :

Cisco Systems India Pvt. Ltd

Intel Technology India Pvt. Ltd.

NortonLifeLock India Private Limited

Trend Micro India Pvt. Ltd.

Broadcom Inc.

One Span

Thales Group

Transaction Network Services

