Applications du marché de la micro-mobilité, tendances futures, demande récente, analyse de la croissance, informations, types, perspectives, taille et rapport sur les prévisions 2028

Le marché micromobilité devrait atteindre une taille de marché de 290,39 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC à deux chiffres sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance robuste des revenus du marché peut être attribuée à la gamme croissante de services et de véhicules de transport, y compris les vélos électriques, les vélos partagés sans quai et avec quai, les scooters électriques et les planches à roulettes électriques.

Le besoin croissant de réduire les embouteillages dans les zones urbaines, de réduire la dépendance à l’égard des véhicules privés et d’encourager l’utilisation des transports publics entraîne également une évolution vers des solutions de micro-mobilité. Les consommateurs urbains adoptent de plus en plus des solutions de micro-mobilité en raison de l’amélioration de la connectivité, des paiements mobiles, du chargement rapide de la batterie, de la commodité de ces solutions et de la pénétration croissante des smartphones dans les zones urbaines et rurales. L’augmentation des investissements des entreprises proposant des solutions de micro-mobilité se traduit également par le développement de véhicules plus rentables et plus avancés sur le marché des solutions de micro-mobilité.

La micro mobilité Le rapport de recherche comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, la planification stratégique et les plans d’expansion des activités qu’ils ont adoptés. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur une analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Bird Rides, Inc., Lime Scooter, Micro Mobility Systems Ltd.s, Ofo Inc., Mobike, Motivate International Inc. (Lyft), Pride Mobility Products® Corporation, Golden Technologies, Uber et Invacare Corporation.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la micromobilité sur la base de l’application, du type, de la plage de déplacement, de la capacité de poids et de la région :

Application Outlook (Revenu, USD Billion ; 2021 –2028)

résidentiel

commercial

(revenu, milliards USD ; 2021-2028)

2-roues

3-roues

Autres

de déplacement (revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Jusqu’à 20 km

20-40 km

Plus de 40 km

Poids Perspectives de capacité (Revenus, milliards USD ; 2021-2028)

Jusqu’à 100 kg

100-250 kg

Plus de 250 kg

Le marché mondial de la micromobilité est analysé plus en détail dans les principales zones géographiques où le marché s’est étendu à une taille significative. Les principales régions analysées sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour fournir une analyse complète du marché Micro mobilité en termes de modèles de production et de consommation, de rapport offre et demande, d’import/export, de contribution aux revenus, de tendances et de présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché prévue de 2021 à 2028

Le rapport fournit une prévision Moteurs, contraintes et opportunités futures pour le marché Micro Mobilité

Le rapport analyse en outre l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, portée des pays, informations sur les applications et informations sur les

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

