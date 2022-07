Applications du marché de la luminothérapie, technologie, types, tendances récentes, analyse de la croissance future, analyse de l’industrie et prévisions 2030

La taille du marché mondial de la luminothérapie était de 1,10 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 5,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les avancées technologiques en luminothérapie et le lancement de produits innovants, tels que les appareils de luminothérapie portables, sont des facteurs qui devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2030.

Par exemple, Body Balance System, une société basée à Las Vegas, fabrique des lits à gravité zéro remplis avec de petites lumières rouges ou des diodes en raison de ses avantages pour la santé et la peau tels que la perte de graisse, le soulagement de la douleur, la récupération musculaire après une séance d’entraînement, etc. De plus, des chercheurs brésiliens ont étudié les effets de la thérapie au laser à faible intensité sur la glande thyroïde et ont découvert que les patients qui recevaient une thérapie étaient capables de réduire leur dose de lévothyroxine, tandis que 47 % étaient capables d’arrêter la lévothyroxine et d’avoir une fonction thyroïdienne normale pendant la suivi de neuf mois.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1050

L’ marché mondial de la luminothérapie est une vaste collection d’informations pertinentes sur l’industrie de la luminothérapie. Le rapport couvre la segmentation du marché de la luminothérapie ainsi qu’un aperçu détaillé de la taille du marché de la luminothérapie en termes de volume et d’évaluation. Le rapport fournit une couverture complète du scénario de marché de la luminothérapie pour la période actuelle et un calendrier prévisionnel de 2022-2030. Le rapport sur le marché de la luminothérapie contient une analyse approfondie des revenus historiques, actuels et projetés pour chaque secteur vertical, segment, industries d’utilisation finale, applications et régions.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Koninklijke Philips NV, Chal-Tec GmbH, Alexion Pharmaceuticals, Inc., Lucimed, Soligenix, Lumos, Gleam, Northern Light Technologies, Zepter International, SPHERE Technology Solutions, Photomedex.com, Lumie et Joovv, Inc.

Demandez une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1050

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la luminothérapie en fonction du produit, du type de lumière, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Product Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019– 2030)

Visière

lumineuse

sol et de bureau Ampoules de

d’aube

simulateur

Appareils portatifs de traitement de la peau (HSTD)

Autres

Type de lumière Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Bleu

Blanc

Rouge

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Acné vulgaire

Troubles du sommeil

Eczéma

Psoriasis

Blues hivernal

Vitiligo

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Dermatologie Cliniques

domicile

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/light-therapy-market

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché de la luminothérapie, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché sur la base de la dynamique de l’offre et de la demande et la structure des prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial de la luminothérapie dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Résumé des points clés du rapport :

Le rapport offre un aperçu complet de la taille, part et taux de croissance du marché pendant la durée de prévision.

Il fournit des détails sur le scénario actuel, les données historiques, donnant une prévision précise du marché pour les années à venir.

L’étude classe le marché en fonction des types de produits, des applications, des utilisateurs finaux, de la valeur et du volume du marché, des secteurs d’activité et de 5 grandes régions.

Il propose également une analyse du marché régional et des prévisions pour les principales zones géographiques du secteur, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La chaîne d’approvisionnement de l’industrie, la stratégie d’approvisionnement, les matières premières en amont et l’analyse de la demande en aval ont également été entreprises dans le rapport de recherche.

L’étude offre une compréhension complète de la dynamique de la demande et de l’offre, y compris les taux de production et de consommation, et la cartographie du marché global.

Le rapport utilise différents outils d’analyse, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse des prix, pour fournir des informations précises sur le marché.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1050

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports:

marché des protéines alternatives @ https://marketographics.com/alternative-proteins-market-size/

marché de l’échographie mammaire automatisée @ https://marketographics.com/automated-breast-ultrasound-market-share/

Marché des appareils de rythme cardiaque @ https://marketographics.com/heart-rhythm-devices-market-size/

marché du réseau coaxial à fibre hybride @ https://marketographics.com/hybrid-fiber-coaxial-network-market-size/

marché de la tour de contrôle de la chaîne d’approvisionnement @ https://marketographics.com/supply-chain-control-tower-market/

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-light-therapy-market