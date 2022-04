Applications alternatives aux aliments et boissons à base de plantes, aperçu, taille, croissance, tendances, demande, types, technologie, analyse de l’industrie et prévisions Rapport de recherche 2027

Le marché mondial des alternatives aux aliments et boissons à base de plantes devrait atteindre 32,29 milliards de dollars d’ici 2027. interdire l’ingestion de viande.

En outre, une croissance plus élevée de la population végétalienne, des préoccupations croissantes concernant la gestion du poids, une plus grande importance accordée à la perte de poids ont été quelques-unes des raisons supplémentaires de la croissance colossale du marché. Certains des laits à base de plantes ont été très efficaces pour améliorer le degré antioxydant, fournir une teneur en sucre et en calories exceptionnellement faible, fonctionner comme une source efficace de calcium pour les os et fournir une densité osseuse élevée, une santé digestive et une gestion du poids

Le paysage du marché mondial des alternatives aux aliments et boissons à base de plantes devrait rester dans un paysage très compétitif et très fragmenté composé d’un certain nombre de petites -ups, moyennes entreprises et grands conglomérats. Au cours de l’ère projetée, la demande croissante de développement technologique et une plus grande diversification des produits proposés garantissent l’énorme potentiel des acteurs innovants.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des alternatives aux aliments et boissons à base de plantes et prévisions jusqu’en 2027 est un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial des alternatives aux aliments et boissons à base de plantes en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, les tendances actuelles et émergentes, et les dernières développement technologique. Le rapport met également en lumière le paysage concurrentiel du marché des alternatives aux aliments et boissons à base de plantes à l’échelle mondiale et régionale, ainsi qu’une estimation prévisionnelle approfondie jusqu’en 2027. Le nouveau rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des alternatives végétales aux aliments et boissons. Il analyse l’impact de la pandémie sur le paysage économique et les réglementations gouvernementales dans chaque région.

Certaines grandes entreprises du rapport de marché incluent Blue Diamond Growers Inc., Before the Butcher LLC, Califia Farms LP, Daiya Foods Inc., Field Roast Grain Meat Co. Inc., Impossible Foods Inc., Amy’s Kitchen, Boca Foods Co., ConAgra Brands Inc. et Danone SA, entre autres.

Principaux faits saillants du rapport

En octobre 2019, Blue Diamond Growers Inc., une coopérative basée aux États-Unis, a annoncé le lancement d’un nouveau portefeuille de boissons comprenant l’extrait d’amande et l’a nommé lait d’amande Almond Breeze au goût de chocolat chaud mexicain.

Les produits laitiers à base de plantes, étant les alternatives à base de plantes les plus utilisées et ayant un grand nombre de cas d’utilisation dans les aliments et les boissons, devraient prendre la tête dans les années à venir. Le sous-segment des produits laitiers d’origine végétale dans le segment des types de produits détenait 65,7 % de part de marché en 2019. Différentes études suggèrent que de nombreux laits d’origine végétale sont capables de fournir des régimes sans OGM et sans glutton avec une source supplémentaire de vitamines. pour aider à créer un taux plus élevé d’antioxydants liposolubles et fonctionne également très bien pour les modes de vie végétaliens.

L’Amérique du Nord, en raison de la pénétration croissante de ses produits non laitiers ou céréaliers, en particulier aux États-Unis et au Canada, ainsi que d’une poussée plus forte sur les produits alternatifs de viande, devrait alimenter considérablement la croissance du marché régional.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des aliments et boissons à base de plantes en fonction du type de produit, de la source, du canal de distribution et de la région :

: milliards USD ; volume :

2017-2027

métriques

;

tonnes

)

de

Revenus

Perspectives

millions(Revenus : milliards USD ; volume : millions MT ; 2017-2027)

Soja

Blé

Amande

Maïs

Autres

Perspectives du canal de distribution (Revenus : milliards USD ; volume : millions MT ; 2017-2027)

Supermarchés/Hypermarchés

Dépanneurs Magasins

spécialisés Magasins

en ligne

Autres

Résumé des points clés du rapport :

le rapport offre un aperçu complet de la taille du marché, part et taux de croissance dans la durée de prévision.

Il fournit des détails sur le scénario actuel, les données historiques, donnant une prévision précise du marché pour les années à venir.

L’étude classe le marché en fonction des types de produits, des applications, des utilisateurs finaux, de la valeur et du volume du marché, des secteurs d’activité et de 5 grandes régions.

Il propose également une analyse du marché régional et des prévisions pour les principales zones géographiques du secteur, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La chaîne d’approvisionnement de l’industrie, la stratégie d’approvisionnement, les matières premières en amont et l’analyse de la demande en aval ont également été entreprises dans le rapport de recherche.

L’étude offre une compréhension complète de la dynamique de la demande et de l’offre, y compris les taux de production et de consommation, et la cartographie du marché global.

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports :

