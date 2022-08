Application-to-Person (A2P) SMS and API Market Global Industry Analysis, size, share and Forecast 2022-2030

Le marché des SMS et des API d’application à personne (A2P) est segmenté en type de technologie, utilisateur final, application et région. Basé sur le marché de la technologie est divisé en API cloud et API traditionnelle. Les utilisateurs finaux sont classés comme étant les fournisseurs de SMS en masse, les spécialistes du marketing ou les revendeurs, les opérateurs de télécommunications, les agrégateurs de SMS. Une application est le marché est segmenté en services de contenu poussé, services de gestion de la relation client, campagnes promotionnelles, services interactifs, autres. Région sage en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique Latine. Un nombre croissant de téléphones mobiles, une commercialisation mobile croissante par les développeurs d’applications et les distributeurs de services SMS A2P dans les secteurs de la santé mobile, de la banque et des paiements.

Basé sur la technologie, l’API Cloud domine le marché au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante du mode avancé pour les SMS A2P, de la rentabilité, de la flexibilité, de la fiabilité et de la taille réduite des centres de données utilisant des processus automatisés.

Sur la base d’un utilisateur final, les fournisseurs de SMS en masse sont le plus grand contributeur au marché des SMS et API A2P. La popularité croissante des SMS A2P en masse en tant que mode efficace et moins cher pour entreprendre des communications professionnelles a également permis au segment de rester à la pointe du marché au cours des prochaines années.

L’Amérique du Nord détient la part la plus élevée d’un marché au cours de la période de prévision, suivie de l’Europe, de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique latine et du Moyen-Orient & Afrique. En Amérique du Nord, la pénétration croissante d’Internet, les transactions en ligne, le nombre croissant de smartphones stimuleront le marché.

Les études des principaux acteurs, analysées, profilées et comparées sur le marché des SMS et API application à personne (A2P) sont Syniverse Technologies, LLC, OpenMarket, Inc., Nexmo Inc., Twilio Inc., Ogangi Corporation, CLX Communications, Beepsend AB, Tyntec Ltd, AMD Telecom SA, Silverstreet BV, Mblox Inc., OpenMarket et FortyTwo Telecom AB.

La portée du rapport sur le marché mondial des SMS et API Application-to-Person (A2P):

Marché mondial des SMS et API Application-to-Person (A2P), par type de technologie :

API Cloud API

traditionnelle

Marché mondial des SMS et API Application-to-Person (A2P), par utilisateur final :

Fournisseurs de SMS en masse

Marketeurs ou revendeurs

Opérateurs de télécommunications Agrégateurs de

SMS

Marché mondial des SMS et API Application-to-Person (A2P), par application :

Services de contenu poussé Services

de gestion de la relation client

Campagnes promotionnelles

Services interactifs

Autres

Marché mondial des SMS et API Application-to-Person (A2P), par région:

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient & Afrique

Amérique Latine

Acteurs clés, marché mondial des SMS et API Application-to-Person (A2P)

Syniverse Technologies

LLC

OpenMarket

Inc.

Nexmo Inc.

Twilio Inc.

Ogangi Corporation

CLX Communications

Beepsend AB

Tyntec Ltd

AMD Telecom SA

Silverstreet BV

Mblox Inc.

OpenMarket

FortyTwo Telecom AB.