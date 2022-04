Application solide du marché des analyseurs de grains, tendances émergentes et portée future d’ici 2028  

Reports and Data a publié un nouveau rapport intitulé global Analyseurs de céréales Rapport d’étude de marché qui surveille de près l’évolution des tendances du marché ainsi que la taille des segments individuels et les perspectives globales de l’industrie. L’élaboration détaillée du marché mondial des analyseurs de grains a été fournie en appliquant des techniques d’analyse de l’industrie telles que SWOT et la technique des cinq de Porter. Collectivement, ce rapport de recherche offre une évaluation fiable du marché mondial pour présenter le cadre général des entreprises.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des analyseurs de céréales devrait croître à un TCAC de 5,7% et atteindre 1211,7 millions USD d’ici 2028. La qualité des céréales alimentaires est analysée en utilisant les échantillons et en la testant pour son caractéristiques physiques, y compris sa taille et son poids, et d’autres analyses de composition. Les céréales vivrières sont généralement analysées pour surveiller leur qualité pendant la récolte et le stockage et prendre des décisions d’approvisionnement et de distribution en conséquence. L’augmentation du nombre de réglementations et de normes gouvernementales liées à la sécurité et à la qualité de ces semences à travers le monde est un facteur clé qui devrait augmenter la croissance du marché mondial.

Le rapport a été formulé à partir de recherches approfondies et donne un aperçu des changements de paradigme observés sur le marché pour aider les lecteurs à maximiser leurs investissements et à capitaliser sur le développement récent et le paysage concurrentiel du marché mondial. Le rapport est une évaluation exhaustive des aspects cruciaux du marché, y compris les régions géographiques clés, la technologie, les types de produits, le spectre d’applications, les principales entreprises opérant sur le marché et un aperçu général de l’industrie.

Principaux acteurs :

les principaux participants sont Thermo Fisher Scientific Inc (États-Unis), Hitachi High-Technologies (Japon), Carl Zeiss AG (Allemagne), Tescan (République tchèque ), Hirox (Japon), Jeol Ltd. (Japon), Danaher Corporation (États-Unis), Nikon Corporation (Japon), Bruker Corporation (États-Unis), Angstrom Advanced Inc (États-Unis).

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

L’analyseur Bench Top devrait avoir un TCAC de 5,7 % de 2019 à 2026 et la facilité d’installation de cet analyseur a été largement reconnue dans le monde entier. Il aide à analyser un large éventail de paramètres tels que les protéines, l’humidité, la graisse et l’huile.

Pour l’analyse, les céréales ont la majeure partie du marché avec un TCAC de 5,8 % en 2026. Étant donné que les céréales sont considérées comme l’alimentation de base dans le monde, ces analyseurs joueront un rôle important dans les années à venir.

La teneur en matières grasses est l’un des paramètres clés du contrôle de la qualité pour les aliments pour animaux ainsi que pour le secteur alimentaire. Les réglementations gouvernementales strictes, en particulier dans la région européenne et américaine concernant l’étiquetage des aliments, y compris les céréales pour représenter la teneur en matières grasses, sont également un facteur critique qui a conduit à l’introduction d’analyseurs qui mesurent la teneur en matières grasses.

Central Grain Laboratories fournit des connaissances et établit des normes concernant la qualité des semences utilisées dans le pays et a obtenu la part du lion dans le segment des applications.

La croissance rapide de l’industrie agroalimentaire ainsi que la demande de semences alimentaires de haute qualité augmentent, la demande pour ces analyseurs augmentera au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC à la croissance la plus rapide de 6,3 % en 2026 en raison de l’augmentation de la demande de diverses unités de fabrication de produits alimentaires.

Segments couverts dans le rapport :

Type d’équipement (revenu, millions USD ; 2018-2028)

Bench top

Portable

Others

Grain Type (revenu, millions USD ; 2018-2028 )

Céréales

Légumineuses

Graines oléagineuses

Applications (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Laboratoires

Fermes

Autres

Utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Aliments

alimentaires

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne France Uni Espagne Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie Reste de l’Asie- Pacifique

Reste du monde Moyen-Orient et Afrique Amérique latine



Objectif des études :

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial Analyseur de grains.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance au cours de l’année de prévision? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Analyseur de grains? Quels sont les risques et les défis face au marché ? Qui sont les principaux acteurs du marché mondial Analyseur de grains? Quels sont les facteurs de tendance qui influencent les parts de marché ? Quels sont les principaux résultats du modèle des cinq forces de Porter ? Quelles sont les opportunités mondiales pour développer le marché mondial de Analyseur de grains?

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

