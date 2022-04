Application segmentée du marché des équipements d’analyse du sol et tendances géographiques, croissance et prévisions jusqu’en 2022-2030

Report Ocean publie un nouveau rapport sur le marché des équipements d’analyse de sol . Le rapport sur le marché des équipements d’analyse du sol contient de nombreuses informations sur des facteurs, tels que les contraintes du marché, les moteurs et les opportunités. En outre, le rapport fournit un examen approfondi des développements de l’industrie et des tendances du marché qui influencent la croissance du marché des équipements d’analyse de sol . De plus, la base de données analyse et estime le marché des équipements d’analyse du sol à la fois au niveau mondial et régional.

La taille du marché mondial des équipements d’analyse des sols était de 3,1 milliards de dollars américains en 2020. Le marché mondial des équipements d’analyse des sols devrait atteindre 8,4 milliards de dollars américains d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5% au cours de la période de prévision à partir de 2021. -2030.

L’équipement d’analyse du sol est utilisé pour identifier la quantité d’engrais et la teneur en acide du sol. L’analyse du sol favorise la croissance des plantes en détectant la teneur en acide du sol et en proposant des recommandations d’engrais. De plus, la teneur en humidité et la densité relative du sol sont déterminées à l’aide d’un équipement d’analyse du sol.

Les facteurs influant

L’introduction d’équipements d’analyse de sol avancés favoriserait la croissance du marché mondial des équipements d’analyse de sol au cours de la période d’analyse. Diverses entreprises ont innové des solutions favorables au cours des dernières années. Ele International, un acteur de premier plan sur le marché mondial des équipements d’analyse de sol, a introduit un logiciel avancé pour l’équipement d’analyse de sol. Le logiciel a été conçu pour contribuer à la recherche et à l’analyse des laboratoires géotechniques. Il a également contribué à améliorer la qualité des tests de perméabilité, de consolidation et triaxiaux du sol.

Les nombreuses applications des équipements d’analyse des sols stimulent la croissance du marché mondial des équipements d’analyse des sols. L’équipement d’analyse du sol est utilisé dans le secteur de la construction et de l’agriculture à diverses fins. Avant de planifier des chaussées, des remblais, des autoroutes et d’autres constructions, cet équipement est utilisé pour étudier les conditions du sol et recueillir des informations essentielles sur la mécanique des sols. L’équipement d’analyse du sol à rapport portant en Californie permet de mesurer la résistance du sol ainsi que d’autres qualités du sol telles que la teneur en humidité, la résistance et la durabilité. Le pénétromètre à cône dynamique permet de mesurer la résistance au cisaillement du sol jusqu’à 6 pieds de profondeur. Ainsi, de tels avantages stimuleraient la croissance du marché mondial des équipements d’analyse de sol au cours de la période d’analyse.

Les coûts d’équipement élevés pourraient ralentir la croissance du marché mondial des équipements d’analyse des sols.

Analyse d’impact de la COVID-19

En raison de la fermeture du gouvernement et de la faible demande des secteurs de la construction et de l’agriculture, la demande d’équipements d’analyse du sol a diminué en 2020. La pandémie de COVID-19 a interrompu la production de plusieurs équipements d’analyse du sol. Il a considérablement ralenti la croissance des équipements d’analyse du sol au cours des derniers mois, et cette tendance devrait se poursuivre tout au long de 2020. COVID-19 a déjà eu un impact sur les ventes d’équipements et de machines au premier trimestre 2020, et il devrait avoir une influence négative sur le développement de l’entreprise tout au long de l’année.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord, suivie de l’Asie-Pacifique, devrait contribuer à la croissance significative. Les États-Unis sont le marché le plus important de la région nord-américaine. Les principaux moteurs du marché sont l’existence d’acteurs de premier plan, des budgets élevés pour la protection de l’environnement et l’essor de l’agriculture biologique. La région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC notable, plusieurs pays présentant les perspectives les plus prometteuses dans ce domaine. Les agriculteurs en Chine recherchent des pratiques agricoles contemporaines pour assurer le développement à long terme des récoltes agricoles.

Segmentation du marché

Basé sur le type de test

Physique

Équipement de résistance au cisaillement

Équipement de lixiviation

Équipement de plasticité

Équipement de perméabilité

Résiduel

GC-MS

ICP-MS

Chimique

pH-mètres

Équipement de test de salinité

Kits de test et réactifs

Basé sur l’utilisateur final :

Agriculture

Construction

Autres

Basé sur le degré d’automatisation

Manuel

Semi-automatique

Automatique

Basé sur le site :

Laboratoire

Sur site

Basé sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché des équipements d’analyse du sol sont:

Comment une entreprise mondiale acquiert-elle des marchés ?

Quelles sont ses principales stratégies et politiques ?

Quels facteurs influenceront le marché des équipements d’analyse du sol au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs qui animent et freinent le marché du marché Équipement d’analyse de sol ?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial ?

Quelle région se développe à un rythme plus élevé sur le marché mondial ?

