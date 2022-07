Application du marché du traitement des fractures des côtes, type, entreprises, taille, tendances des parts, demande et croissance d’ici 2029

Dans le rapport indéfectible sur le marché du traitement des fractures des côtes , les stratégies des concurrents sont analysées en fonction de leurs développements récents, des lancements de nouveaux produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions, ce qui aide à deviner la portée de l’amélioration pour l’entreprise cliente. Ce rapport de marché présente également l’analyse de la part de marché de l’entreprise et les profils d’entreprise clés qui sont les aspects clés de l’analyse concurrentielle. Le rapport sur le marché du traitement des fractures des côtes décrit les informations spécifiques et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs préférences et leurs goûts variables pour un produit particulier. Ces informations aident non seulement les entreprises à prendre des décisions judicieuses et compétentes, mais aident également à décider de la stratégie de publicité, de promotion, de marketing et de vente de manière plus rentable.

Le traitement des fractures des côtes est un traitement de soutien et vise à réduire la gravité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement des fractures costales était évalué à 400 millions USD en 2021 et devrait atteindre 604,63 millions USD d’ici 2029, et augmentera à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement des fractures costales sont :

Novartis AG (Suisse)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Laboratoires Larken (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Cipher Pharmaceuticals Inc. (Canada)

Mylan NV (États-Unis)

Purdue Pharma LP (États-Unis)

Allergan plc (États-Unis)

USWM, LLC. (NOUS)

GlaxoSmithKline plc. (ROYAUME-UNI)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Portée du marché mondial du traitement des fractures costales

Le marché du traitement des fractures des côtes est segmenté en fonction du type de traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de traitement

Thérapie

Drogues

Les autres

Sur la base du type de traitement, le marché du traitement des fractures costales est segmenté en thérapie, médicaments et autres. Les médicaments sont ensuite sous-segmentés en anti-inflammatoires, analgésiques et autres.

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché du traitement des fractures costales est segmenté en oral, parentéral et autres.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché du traitement des fractures des côtes est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Les autres

Sur la base du canal de distribution, le marché du traitement des fractures costales a également été segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et autres.

Dynamique du marché du traitement des fractures costales

Conducteurs

L’augmentation des cas de faible densité osseuse .

La vulnérabilité humaine aux fractures et aux blessures des côtes présente et un régime alimentaire déséquilibré un cas favorable pour l’expansion du marché mondial.

Le nombre croissant de cas accidentels, de chutes brutales, de problèmes domestiques et d’autres types de violence

La quantité croissante de pratique excessive de sports de contact, y compris le football et le rugby, devrait en outre propulser la croissance du marché du traitement des fractures des côtes.

L’augmentation de la population gériatrique.

Croissance de la population vieillissante due au phénomène naturel du vieillissement conduisant à une structure osseuse fragile qui contribue davantage à la croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation des cas de fracture des côtes, l’augmentation des cas d’ ostéoporose et d’arthrite et l’augmentation des infrastructures de santé offriront en outre des opportunités potentielles pour la croissance du marché du traitement des fractures des côtes dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’un autre côté, les directives réglementaires strictes pour l’approbation du nouveau traitement devraient en outre entraver la croissance du marché du traitement des fractures costales au cours de la période. Cependant, l’augmentation des dépenses de chirurgie et de thérapie et des politiques de remboursement inadaptées pourraient encore remettre en question la croissance du marché du traitement des fractures des côtes dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché du traitement des fractures costales fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du traitement des fractures costales, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Ces fractures mettent rarement la vie en danger en elles-mêmes, mais peuvent être un marqueur externe de lésions viscérales plus graves à l’intérieur de l’abdomen et du thorax. Environ 10 % de tous les patients admis après un traumatisme thoracique contondant ont une ou plusieurs fractures de côtes.

Le marché des fractures costales vous fournit également une analyse détaillée du marché pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact de Covid-19 sur le marché du traitement des fractures costales

Les progrès de la fabrication de produits de santé sont apparus comme une dynamique résiliente de croissance du marché au cours des dernières années. La pandémie de COVID-19 en cours a également contribué à sensibiliser les gens à l’utilisation de diverses technologies de soins de santé. Les confinements et l’isolement pendant les pandémies ont compliqué la gestion des soins de santé et l’observance des médicaments. Le manque d’accès aux établissements de soins de santé pour les traitements de routine et l’administration des médicaments affectera davantage le marché. L’isolement social augmente le stress, le désespoir et le soutien social, ce qui peut entraîner une réduction de l’observance du traitement pendant la pandémie.

Développement récent

En 2021, la filiale de Johnson & Johnson, DePuy Synthes, a annoncé le lancement d’une plaque de compression à verrouillage à angle variable de 2,7 mm. Cette plaque est utilisée dans les fractures latérales, diaphysaires et médicales des clavicules.

En 2019, la filiale de Johnson & Johnson, DePuy Synthes, a annoncé le lancement du système de col fémoral. Il s’agit d’un implant innovant pour le traitement des fractures du col du fémur.

En 2019, Smith & Nephew a annoncé le lancement de CONQUEST FN. Ce produit est utilisé dans le traitement des fractures du col du fémur.

