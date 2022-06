Application du marché du carburant d’aviation, segment de produit, analyse et rapport prévisionnel 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Carburant aviation . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur le carburant d’aviation présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le marché mondial du carburant d’aviation était de 78,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du carburant d’aviation devrait atteindre 321,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030. .

Le carburant d’aviation est un carburant à base de pétrole ou de kérosène largement utilisé pour propulser les avions. La qualité de l’essence d’aviation est supérieure à celle des autres types de transport. Ils viennent dans une variété de mélanges de kérosène, y compris le kérosène-essence, le kérosène-biocarburant et autres. Les carburants utilisés dans l’aviation réduisent le risque de givrage ou d’explosion dû aux températures élevées en utilisant des additifs tels que des inhibiteurs de corrosion et d’autres agents antigivrants. Un large éventail d’avions et de compagnies aériennes commerciales utilisent de l’essence d’aviation pour améliorer le rendement énergétique et minimiser les coûts d’exploitation.

Analyse régionale

De nombreux pays asiatiques investissent massivement dans le secteur de l’aviation. De plus, la croissance de l’activité économique dans les pays en développement profitera au marché du carburant d’aviation en Asie-Pacifique.

La demande de carburant d’aviation durable (SAF) augmente fortement en Asie-Pacifique. Cela est principalement dû à la contribution des économies et des entreprises de l’industrie aéronautique. Par exemple, Singapour est récemment devenu membre du groupe des ambassadeurs du Forum économique mondial Clean Skies for Tomorrow Sustainable Aviation Fuel (SAF), qui se concentre sur la décarbonation de l’industrie aéronautique. Ces objectifs devraient apporter plusieurs opportunités de croissance pour le marché du carburant d’aviation. En plus de cela, Indigo Airlines, Inde a également signé un accord de partenariat avec le Conseil de la recherche scientifique et industrielle-Indian Institute of Petroleum (CSIRIIP) basé à Dehradun en 2021. Le partenariat vise à fabriquer et à fournir du SAF au niveau mondial.

La contribution croissante des acteurs de l’industrie sous forme de R&D et de nouveaux lancements profitera au marché des carburants d’aviation au cours de la période d’étude. Par exemple, Japan Airlines (JAL) a annoncé en juin 2021 que la compagnie avait terminé le test pilote d’un mélange de deux types différents de SAF (Sustainable Aviation Fuel). Ces carburants sont produits au Japon et se sont qualifiés pour le test d’inspection de qualité. Ainsi, la contribution des acteurs de l’industrie accélérera la croissance du marché du carburant d’aviation.

Analyse d’impact COVID-19

En raison des restrictions sur les vols internationaux et des voyages aériens intérieurs minimes des personnes de pratiquement tous les pays, l’épidémie de COVID-19 a fortement réduit la génération de revenus de l’industrie du carburant d’aviation. Aux États-Unis, les voyages aériens intérieurs ont diminué de 71 % et les voyages à l’étranger de 93 % au cours de la première semaine de juillet 2020. Le nombre de vols prévus au départ a également diminué, passant de 877 029 en janvier 2020 à 69 245 en juin 2020. Ainsi, il montre que l’industrie aéronautique a connu une forte chute en raison de la période pandémique.

Facteurs influençant le marché

La croissance de l’industrie aéronautique dans le monde entier est principalement à l’origine de la croissance du marché du carburant d’aviation. De plus, l’augmentation de la population mondiale contribuera également à la croissance du marché du carburant d’aviation.

La demande de carburant d’aviation devrait augmenter en raison de la croissance du trafic passagers des compagnies aériennes. De plus, d’autres facteurs comme l’augmentation des revenus de la classe moyenne dans les pays émergents propulseront le marché du carburant d’aviation vers l’avant.

Les partenariats croissants et les stratégies innovantes des acteurs de l’industrie contribueront à la croissance du marché du carburant d’aviation. Par exemple, British Airways a signé un accord avec Philips 66 Humber Refinery pour recevoir des SAF. Les SAF seraient utilisés pour alimenter un certain nombre de vols en 2022. En dehors de cela, Neste et Shell Aviation se sont également associés en 2020 pour proposer des SAF dans l’industrie aéronautique britannique. Dans ce partenariat, l’expertise de production de Neste associée à la solide gestion de l’approvisionnement en carburant de Shell Aviation contribuera à obtenir de meilleurs résultats.

Les États-Unis ont enregistré une croissance économique graduelle et régulière au sein et au-delà des technologies de l’information depuis leur sortie de la crise financière mondiale. Selon les chiffres du Bureau of Economic Analysis, l’économie américaine a augmenté de 2,5 % entre 2010 et 2018.

Concurrents sur le marché

• Chevron Corporation

• BP plc

• Total SA

• Oman Oil Company SAOC

• Gazprom

• Exon Mobil Corporation

• Royal Dutch Shell plc

• Sinopec Group

• Petrobras

• Indian Oil Corporation Ltd.

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du carburant d’aviation se concentre sur le carburant, les aéronefs, les utilisateurs finaux et la région.

Par type de carburant

• Jet A

• Jet A1

• Jet B

• JP 5

• JP 8

• Avgas

• Biocarburants

Par type d’aéronef

• Ailes fixes

• Giravion

• Autres

Par utilisateurs finaux

• Civil

• Militaire

• Privé

• Sports et loisirs

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

