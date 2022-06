Application du marché des terminaux de stockage de pétrole, produit, ventes et prévisions 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Terminal de stockage de pétrole . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les terminaux de stockage de pétrole présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des terminaux de stockage de pétrole était de 29,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des terminaux de stockage de pétrole devrait atteindre 43,3 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Le stockage du pétrole est le processus de collecte des produits avant qu’ils ne soient envoyés aux raffineries et aux points de vente au détail. Les opérations en aval collectent l’huile dans de grands conteneurs de stockage pour un traitement et un conditionnement ultérieurs. Le stockage du pétrole est une procédure à court terme utilisée pour transporter le pétrole brut vers les raffineries.

Facteurs influençant le marché

La gamme croissante d’activités commerciales pétrolières stimulera principalement la croissance du marché des terminaux de stockage pétrolier. C’est une partie importante des installations de production de pétrole et de gaz. Ces terminaux sont nécessaires pour l’activité de commerce pétrolier effectuée à l’échelle mondiale. Le commerce du pétrole et du gaz à l’échelle mondiale est un aspect énorme de l’économie de chaque pays, qui à son tour stimulera la croissance du marché mondial tout au long de la période prévue.

Les organisations sont encouragées à améliorer leurs stocks et leurs installations pour stocker un grand volume de pétrole à mesure que la production mondiale de pétrole augmente. En conséquence, de meilleurs revenus terminaux provenant du stockage du pétrole en résulteront. En dehors de cela, les investissements croissants dans les réserves stratégiques de pétrole contribueront également à la croissance du marché des terminaux de stockage de pétrole au cours de la période de prévision.

L’accent croissant mis sur l’utilisation des énergies renouvelables comme alternative à la production d’électricité constituera un obstacle majeur limitant la croissance du marché des terminaux de stockage de pétrole au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

La récente pandémie de COVID-19 a déclenché des crises économiques, qui ont eu un impact négatif sur la demande de terminaux de stockage de pétrole. Il est principalement attribuable aux mesures strictes visant à limiter la pénétration de l’infection. En outre, les interdictions de voyager à l’étranger pendant une période significative ont affecté le secteur des terminaux de stockage pétrolier. Ainsi, cela a entravé la croissance du marché mondial des terminaux de stockage de pétrole.

Analyse régionale

Le marché des terminaux de stockage de pétrole en Asie-Pacifique devrait libérer un énorme potentiel de croissance en raison de la croissance démographique en Chine et en Inde. De plus, le pétrole brut fournit une grande partie des besoins en électricité et en énergie de ces pays, ce qui contribuera à la croissance du marché des terminaux de stockage pétrolier.

En raison de l’augmentation de la capacité de production de nombreux acteurs clés, le marché des terminaux de stockage pétrolier en Europe devrait croître à un rythme soutenu. Alors que les entreprises cherchent à mieux se positionner pour l’avenir et à maximiser leurs bénéfices, le besoin de stockage de pétrole a augmenté, stimulant l’intérêt et augmentant la concurrence.

Concurrents sur le marché

• Belco Manufacturing (Texas, États-Unis)

• CST Industries, Inc. (Missouri, États-Unis)

• Red Ewald (Texas, États-Unis)

• Puma Energy (Singapour)

• Superior Tank Co., Inc. (Bakersfield, États-Unis)

• Vitol (Genève, Suisse)

• Tank Connection (Parsons, États-Unis)

• Royal Vopak (Rotterdam, Pays-Bas)

• Containment Solutions, Inc. (Texas, États-Unis)

• LF Manufacturing (Texas, États-Unis)

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des terminaux de stockage de pétrole se concentre sur le réservoir, l’application et la région.

Par type de réservoir :

• Réservoir à toit flottant • Réservoir à toit

ouvert

• Réservoir à toit fixe

• Autres

Par application :

• Kérosène

• Carburant d’aviation

• Pétrole brut

• Essence

• Naphta

• Diesel

• Gaz de pétrole liquéfié

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

