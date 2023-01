Application du marché des technologies de santé numériques, tendances, demande, croissance, défis et perspectives concurrentielles

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des technologies de santé numériques devrait atteindre la valeur de 68,89 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.

L’intégration des technologies de l’information et des communications électroniques avec divers processus de soins de santé est connue sous le nom de santé numérique. La télésanté, les appareils portables médicaux, les systèmes de santé numériques tels que les applications médicales EMR et EHR, l’analyse des soins de santé et d’autres services sont des exemples de services de santé numériques. Cette solution vise à améliorer les soins aux patients, la gestion des maladies et l’expérience globale de l’utilisateur en matière de soins de santé.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-health-technologies-market

L’objectif de la santé numérique est d’améliorer les soins aux patients, la gestion des maladies et l’expérience globale de l’utilisateur en matière de soins de santé. Il permet également aux prestataires de soins de santé d’accéder aux dossiers de santé, de créer un historique de diagnostic, d’éliminer le besoin de tests en double et de prendre des décisions plus efficaces. La santé numérique facilite également la détection de nouvelles maladies ou l’aggravation de maladies existantes, tout en réduisant les coûts globaux des soins de santé. En raison de ces avantages, il a des applications cliniques et non cliniques dans l’industrie médicale.

Objectif fondamental du rapport sur le marché des technologies de santé numériques

Sur le marché des technologies de santé numériques, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent booster votre ventes de manière significative.

Facteurs influençant la taille et le taux de croissance du marché des technologies de santé numériques.

Rivaux notables du marché dans le monde entier.

Portée future du marché des technologies de santé numérique et perspectives du produit

Marchés émergents prometteurs.

Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Données de vente et profils des principaux fabricants mondiaux de Gestion de la température des patients

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des technologies numériques de santé sont

Teladoc Health, Inc. (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Cisco Systems, Inc. (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

IBM (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Groupe Tunstall (Royaume-Uni)

Puits américain (États-Unis)

CareCloud, Inc. (États-Unis)

eClinicalWorks (États-Unis)

AMD Global Telemedicine (États-Unis)

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-health-technologies-market

Développement récent

Neuroglee, un fournisseur de technologies de la santé, a levé 2,3 millions de dollars pour le développement de sa plateforme thérapeutique numérique. Ce logiciel thérapeutique numérique aide au traitement des patients atteints de la maladie d’Alzheimer à leurs débuts. Le nouveau logiciel de thérapie numérique, NG-001, facilite les traitements et les médicaments, et il permet aux patients d’accéder à toutes ses tâches et exercices cognitifs via une tablette après la prescription d’un clinicien.

Sensyne Health Plc, une société de technologie d’IA clinique, a lancé MagnifEye, une application logicielle avancée pour smartphone qui utilise l’intelligence artificielle d’apprentissage automatique profond pour automatiser des mesures précises, en janvier 2021.

Portée du marché mondial des technologies de santé numériques

Le marché des technologies de santé numériques est segmenté en fonction de la technologie, du mode de livraison, du composant, de l’application et de l’utilisateur final. des informations pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Télésanté

M santé

Analyse de la santé

Système de santé numérique

Sur la base de la technologie, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en télésanté, mhealth, analyse de la santé et systèmes de santé numériques. La télésanté a ensuite été segmentée en télésoins et télésanté. Les télésoins ont en outre été sous-segmentés en surveillance des activités et gestion des médicaments à distance. La télésanté a en outre été sous-segmentée en surveillance SLD et consultation vidéo. mHealth a en outre été segmenté en appareils portables et applications. Les appareils portables ont en outre été sous-segmentés en moniteur de tension artérielle, lecteur de glycémie, oxymètre de pouls , moniteurs d’apnée du sommeil, moniteurs neurologiques et d’autres. Les applications ont en outre été sous-segmentées en applications médicales et applications de fitness. Les systèmes de santé numériques ont en outre été segmentés en dossiers de santé électroniques et systèmes de prescription en ligne.

Mode de livraison

Sur site

Basé sur le cloud

Le marché des technologies de santé numériques peut être segmenté en fonction du mode de livraison sur site et basé sur le cloud.

Type de chirurgie

Logiciel

Prestations de service

Matériel

Le segment des composants du marché des technologies de santé numériques est segmenté en logiciels, services et matériel.

Application

Cardiologie

Diabète

Neurologie

Apnée du sommeil

Oncologie

Autres

Sur la base des applications, le marché des technologies numériques de la santé est segmenté en cardiologie, diabète, neurologie, apnée du sommeil, oncologie et autres.

Les utilisateurs finaux

Les fournisseurs de soins de santé

Payeurs de soins de santé

Entreprises pharmaceutiques

autre

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Marché des technologies numériques pour la santé : Réglementation Aperçu du marché Marché des technologies de santé numériques, par type de produit Marché des technologies de santé numériques, par composant Marché des technologies de santé numériques, par application Marché des technologies numériques de la santé, par spécialité médicale Marché des technologies de santé numériques, par utilisateur final Marché des technologies de santé numériques, par région Marché des technologies de santé numériques : paysage des entreprises Analyses SWOT Profil de l’entreprise Questionnaires Rapports connexes

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-health-technologies-market

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-malaria-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sanger-sequencing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antibiotic-production-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-hemodialysis-and-peritoneal-dialysis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-x-ray-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chemotherapy-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gaucher-disease-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-expectorants-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Email:- corporatesales@databridgemarketresearch.com