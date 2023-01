Application du marché des kits de test à domicile, tendances, demande, croissance, défis et perspectives concurrentielles

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des kits de test à domicile augmentera à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Cette disponibilité généralisée peut également être attribuée aux start-up médicales des pharmacies en ligne, facilitant la disponibilité en cliquant sur un bouton. De plus, ces kits d’auto-test sont disponibles sans aucune ordonnance, ce qui peut facilement stimuler le marché mondial des kits de test à domicile. Les kits de test à domicile permettent aux utilisateurs finaux de collecter leur échantillon à la maison, puis d’effectuer les tests à domicile ou d’envoyer cet échantillon au laboratoire pour test. Les kits de test à domicile ont sans aucun doute facilité le processus de confirmation de l’inquiétude de la personne, qu’il s’agisse d’un test de grossesse à domicile ou du VIH, ou de tout autre test de maladies infectieuses.

Ces kits de test à domicile sont faciles à utiliser et sont également abordables. Cependant, il y a toujours un doute sur l’exactitude des résultats qui est devenu un frein pour le marché mondial des kits de test à domicile. Un résultat faussement positif d’un test peut causer de l’anxiété et du stress à la personne, même si elle ne l’a pas. Il est très bouleversant et dérangeant pour la personne de recevoir des résultats faussement positifs ou négatifs. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises produisent des kits de test de diagnostic rapide pour le COVID-19, qui peuvent être effectués à domicile. Mais il existe divers problèmes liés à la précision en raison desquels la distribution de ces kits de test à domicile a été suspendue pour vérifier leur fiabilité.

Définition du marché mondial des kits de test à domicile

Les kits de test à domicile signifient des instruments de test qui aident les gens à effectuer des tests à domicile et leur donnent des résultats rapides en une minute. Il comprend également des équipements de surveillance de la santé pour vérifier et contrôler en permanence la santé du patient diabétique. Les tests à domicile sont très pratiques à effectuer confortablement à la maison et sont disponibles à un tarif très abordable. Les autotests sont généralement les versions avancées des kits de test rapide au point de service qui ont été initialement conçus pour les professionnels de la santé et peuvent être effectués par une personne ordinaire. Leurs processus, emballages et instructions ont été simplifiés afin de guider la personne à travers les étapes de la réalisation d’un test. Divers kits de test à domicile sont disponibles, notamment les tests de dépistage du VIH, les tests de grossesse, le diabète, les tests d’ovulation et les maladies infectieuses telles que le paludisme, le COVID-19 et autres.

Dynamique du marché mondial des kits de test à domicile

Conducteurs

Adoption croissante des kits d’auto-test

Auparavant, les gens se rendaient souvent dans les hôpitaux, même pour des problèmes de base. Cependant, à mesure que la notoriété s’est accrue concernant plusieurs produits, ce comportement a changé et a renversé la tendance. De nos jours, les gens préfèrent faire leurs tests de base à l’aide de kits de test à la maison avant de consulter un médecin.

Cela est devenu encore plus important en raison de cette pandémie, car les gens adoptent davantage de kits de test d’auto-assistance en raison de plusieurs restrictions en place. Cela s’est avéré être une aubaine déguisée pour les hôpitaux et les patients, car les hôpitaux sont déjà étirés et peuvent se concentrer entièrement sur les patients COVID-19, et les patients peuvent économiser des coûts élevés de visites chez le médecin et de frais de médicaments. Il est devenu très pratique pour les consommateurs car ils peuvent rapidement connaître les résultats de leurs tests à portée de main.

Disponibilité facile des kits d’autotest dans les pharmacies

Les kits d’auto-test ou à domicile sont facilement disponibles dans les pharmacies, et il est devenu facile de se les procurer. Diverses sociétés médicales s’aventurent dans cet espace car elles fabriquent rapidement des kits d’auto-test.

Cette disponibilité généralisée peut également être attribuée aux start-up médicales des pharmacies en ligne, facilitant la disponibilité en cliquant sur un bouton. De plus, ces kits d’autotest sont disponibles sans ordonnance.

Opportunité

Avènement des technologies de pointe

Les dernières technologies sont cruciales pour rendre les produits médicaux très avancés et fiables. Dans différents dispositifs médicaux, l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) sont des aspects importants du secteur de la santé avec la capacité d’améliorer la sécurité des patients et les processus administratifs grâce à l’automatisation du travail et à des performances plus rapides.

Il est certain que, par défaut, les instruments de diagnostic alimentés par l’IA continueront à se développer. L’IA n’a pris que des mesures modestes pour saisir une opportunité énorme et multidimensionnelle dans le secteur de la santé.

Retenue/Défi

Imprécision des résultats par les kits d’auto-test

Les kits de test à domicile permettent aux utilisateurs finaux de collecter leur échantillon à la maison et d’effectuer les tests à domicile ou d’envoyer cet échantillon au laboratoire pour test. Les kits de dépistage à domicile ont sans aucun doute facilité le processus de confirmation de l’inquiétude de la personne, qu’il s’agisse d’un test de grossesse à domicile, d’un test de dépistage du VIH ou de tout autre test de dépistage de maladies infectieuses.

Ces kits de test à domicile sont faciles à utiliser et sont également abordables. Cependant, il y a toujours un doute sur l’exactitude des résultats. La surveillance à domicile de la COVID-19 peut être plus confortable que d’aller à l’hôpital ou chez le médecin. Cela contribuera également à réduire le risque de propagation ou d’acquisition du coronavirus lors du dépistage.

Cependant, un résultat de test faussement positif peut causer de l’anxiété et du stress à la personne, même si elle ne l’a pas. Il est très bouleversant et dérangeant pour la personne de recevoir des résultats faussement positifs ou négatifs. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises produisent des kits de test de diagnostic rapide pour COVID-19 qui peuvent être effectués à domicile, mais il existe divers problèmes liés à la précision en raison desquels la distribution de ces kits de test à domicile a été suspendue pour vérifier leur fiabilité.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial des kits de test à domicile

COVID-19 a créé un grand impact sur le marché mondial des kits de test à domicile. Le marché des kits de test à domicile se développe en raison de la popularité croissante des kits de test d’auto-assistance et de bricolage (DIY) en raison de leur commodité et de leurs résultats rapides. Les consommateurs s’inquiètent de la fiabilité des kits de test rapide à domicile, ce qui pourrait entraver l’expansion du marché des kits de test à domicile. Les entreprises ont désormais un besoin urgent de kits de test rapide pour le COVID-19 afin de réduire le nombre de décès de patients et d’augmenter les taux de récupération des patients, ainsi que d’augmenter le taux du marché des kits de test à domicile pour les patients diabétiques et les patients ayant des problèmes cardiaques. Cela crée une opportunité de marché majeure pour les kits de test à domicile.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2021, Atomo Diagnostics, en collaboration avec Viatris, avait convenu de soutenir la quête d’Unitaid visant à élargir l’accès à l’auto-dépistage du VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire (LMIC). Le programme d’expansion d’Unitaid soutiendra la fourniture d’un maximum d’un million d’autotests du VIH, avec des engagements pour rendre le test disponible dans 135 pays. Cela aidera l’entreprise à accroître sa présence mondiale sur le marché.

En octobre 2021, ACON Laboratories, Inc., a annoncé que son test à domicile Flowflex COVID-19 Antigen avait été autorisé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration des États-Unis. Cela aidera l’entreprise à accroître sa présence mondiale sur le marché et à élargir son portefeuille de produits.

Portée du marché mondial des kits de test à domicile

Le marché mondial des kits de test à domicile est classé en six segments notables en fonction du type de test, du type, de l’âge, du type d’échantillon, de l’utilisation et des canaux de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance du marché dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’essai

Test de grossesse

Kit de test du VIH

Diabète

Maladies infectieuses

Tests de glycémie

Trousse de test prédicteur d’ovulation

Kit de test de toxicomanie

Autres

Sur la base du type de test, le marché mondial des kits de test à domicile est segmenté en test de grossesse, kit de test du VIH, diabète, maladies infectieuses, tests de glycémie, kit de test de prédiction de l’ovulation, kit de test de toxicomanie, etc.

Taper

Cassette

Déshabiller

À mi-chemin

Panneau d’essai

Carte Trempette

Autres

En fonction du type, le marché mondial des kits de test à domicile est segmenté en cassette, bandelette, intermédiaire, panneau de test, carte dip et autres.

Âge

Pédiatrique

Adulte

Gériatrique

En fonction de l’âge, le marché mondial des kits de test à domicile est segmenté en pédiatrique, adulte et gériatrique.

Échantillon type

Urine

Du sang

Salive

Autres

En fonction du type d’échantillon, le marché mondial des kits de test à domicile est segmenté en urine, sang, salive et autres.

Usage

Jetable

Réutilisable

En fonction de l’utilisation, le marché mondial des kits de test à domicile est segmenté en jetable et réutilisable.

Canaux de distribution

Pharmacies de détail

Pharmacie

Supermarché/Hypermarché

Pharmacies en ligne

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des kits de test à domicile jusqu’en 2028

La taille du marché

Normes et changements du marché

Essais de marché dans différentes régions

Exigences du marché dans différentes régions

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Abbott

Laboratoires ACON, Inc.

Rapikit

BTNX INC.

Laboratoires bioLytical Inc.

OraSure Technologies, Inc.

BD

Cardinal Santé

B. Braun Melsungen AG

Entreprises Piramal Ltd.

PRIMA Lab SA

Siemens Healthcare GmbH

Société Quidel

Bionime Corporation

SA Scientifique

ARKRAY USA, Inc.

Everlywell, Inc.

Nova Biomédical

Eurofins Viracor, Inc.

UO d’autodiagnostic

AdvaCare Pharma

AccuBio Tech Co., Ltd

BioSure

Atlas Medical France

Société de technologie TaiDoc

LifeScan IP Holdings, LLC

Chembio Diagnostics, Inc.

Drägerwerk AG & Co. KGaA

F. Hoffmann-La Roche Ltée.

Biosynex

Autodétection, PTE. Ltd

Diagnostic atomique

RUNBIO BIOTECH CO., LTD

Clearblue (filiale de Clear Blue Technologies International Inc.)

Services de laboratoire de stérilisation

Mylan NV (filiale de Viatris Inc)

MP BIOMÉDICAL

VédaLab

Shanghai Chemtron Biotech Co.Ltd

Ascensia Diabetes Care Holdings SA

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des écrans médicaux

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

