Application du marché des éléments chauffants en caoutchouc de silicium, produit, ventes et prévisions 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Éléments chauffants en caoutchouc de silicium . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les éléments chauffants en caoutchouc de silicium présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des éléments chauffants en caoutchouc de silicium était de 141,1 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des éléments chauffants en caoutchouc de silicium devrait atteindre 221 millions de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la prévision. période de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les avantages des éléments chauffants en caoutchouc de silicone, tels que la fiabilité, la haute performance, la légèreté et la facilité d’utilisation, stimuleront la demande d’éléments chauffants en caoutchouc de silicone au cours de la période de prévision.

Les éléments chauffants en caoutchouc de silicone trouvent de vastes applications dans les secteurs automobile, commercial et militaire, ce qui alimentera la croissance du marché des éléments chauffants en caoutchouc de silicone. En plus de cela, ces éléments sont résistants aux produits chimiques et à l’humidité, ce qui contribuera à la croissance du marché des éléments chauffants en caoutchouc de silicone.

L’industrie électronique est en forte croissance. La large utilisation d’éléments chauffants en caoutchouc de silicone dans les détecteurs résistants à la température, les appareils chirurgicaux, les écrans à cristaux liquides (LCD), les imprimantes 3D, les équipements alimentaires industriels, les appareils intelligents, etc., augmentera la demande d’éléments chauffants en caoutchouc de silicone pendant la période d’étude. .

Silicone rubber heating components consist of engraved heating foils or heating wires that are insulated and encased between two silicone mats supported by textile glass fibres. Silicone heater mats are ideal for applications that demand uniform heating and temperature dispersion. Because of their low thermal mass, silicone heater mats have excellent controllability and rapid reaction. Thus, these aforementioned factors will significantly contribute to the growth of the silicon rubber heating elements market.

On the flip side, the temperature limitation associated with the use of silicon rubber heating elements may limit the growth of the silicon rubber heating elements market.

COVID-19 Impact Analysis

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande d’éléments chauffants en caoutchouc de silicone a diminué. La pandémie a contraint les industries à arrêter leurs activités. Les gouvernements de divers pays ont imposé un verrouillage à l’échelle nationale, ce qui a entraîné des pénuries de matières premières. En conséquence, les industries de l’automobile, des semi-conducteurs et des transports ont enregistré de fortes baisses en termes de revenus. Ainsi, cela a également affecté le marché mondial des éléments chauffants en caoutchouc de silicone.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord et l’Europe devraient détenir les parts les plus élevées du marché des éléments chauffants en caoutchouc de silicone. Cela est attribué à la forte demande de différents types de réchauffeurs flexibles, tels que le caoutchouc de silicone, le film polyimide, etc., dans la région. En outre, les dépenses de santé élevées contribueront également à la croissance des éléments chauffants en caoutchouc de silicone. L’industrie aéronautique connaît également une croissance substantielle dans ces régions, ce qui stimulera la demande d’éléments chauffants en caoutchouc de silicone. Le marché des éléments chauffants en caoutchouc de silicone en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance substantiel, en raison de lourds investissements en Chine et en Inde pour les avancées technologiques dans les appareils électroniques et intelligents.

Concurrents sur le marché

• NIBE Industrier AB

• Honeywell International Inc.

• Omega Engineering

• Watlow Electric Manufacturing

• Smiths Group plc

• Chromalox

• Rogers Corporation

• Minco Products, Inc.

• Zoppas Industries SPA

• Tous les circuits flexibles flexibles

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des éléments chauffants en caoutchouc de silicone se concentre sur le type, l’application et la région.

Par type :

• 0,8 W/MK~1,5 W/MK

• 1,5 W/MK~3,0 W/MK

Par application :

• Industrie alimentaire

• Industrie des semi-conducteurs

• Industrie pharmaceutique

• Transport

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

