Application du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord, taille, part, acteurs clés et devrait atteindre 140,60 millions USD d’ici 2028

Le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 140,60 millions USD d’ici 2028. La demande croissante de radiothérapie peropératoire dans l’industrie médicale et des soins de santé est un moteur majeur qui stimule la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord.

Aperçu du marché:

La radiothérapie peropératoire (IORT) est une technique qui consiste à administrer une forte dose de rayonnement ionisant à la tumeur ou au lit tumoral pendant la chirurgie. Il implique la visualisation directe du lit tumoral et espace les tissus normaux du lit tumoral, ce qui permet de maximiser la dose à la tumeur tout en minimisant la dose aux tissus normaux. Ainsi, l’IORT est capable de délivrer une dose efficace totale plus élevée au lit de la tumeur et de faciliter l’augmentation de la dose sans augmenter de manière significative les complications tissulaires normales, améliorant ainsi le rapport thérapeutique.

Parce que le rayonnement IORT est ciblé directement sur la tumeur, la dose peut être jusqu’à 2,5 fois plus élevée qu’une dose sûre de rayonnement traditionnel. Cela aide à empêcher le cancer de revenir au même endroit.

L’IORT a démontré son efficacité dans une grande variété de tumeurs et de cancers tels que les cancers colorectaux récurrents, les cancers gynécologiques récurrents et les tumeurs des tissus mous. Récemment, il est devenu une option de traitement populaire pour certains cancers du sein à un stade précoce, en raison de sa capacité à suivre l’intégralité du cycle de radiothérapie pendant la chirurgie.

L’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord est l’avancement de la technologie sophistiquée moderne sur le marché de l’IORT, comme l’intelligence artificielle, tandis que le risque lié à l’exposition aux rayonnements à forte dose, comme les problèmes de peau et la fatigue, et les défis associés à le capital marque peut freiner la croissance du marché. L’application croissante de l’IORT dans divers traitements contre le cancer, tels que le cancer du sein et les tumeurs cérébrales, constituera une opportunité.

Ce rapport sur le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord

Le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord est segmenté en fonction de la méthode, du produit, du type, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la méthode, le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire est segmenté en IORT par électrons, curiethérapie peropératoire, IORT à haut débit de dose, IORT par rayons X et autres. En 2021, le segment X-ray IORT devrait dominer le marché en raison de l’utilisation croissante de X Ray IORT dans le traitement du cancer.

Sur la base du produit, le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire est segmenté en appareils de radiothérapie peropératoire, accessoires de radiothérapie peropératoire et logiciels et services. En 2021, le segment des appareils de radiothérapie peropératoire devrait dominer le marché de la radiothérapie peropératoire car il s’agit de l’équipement le plus important pour l’administration précise de rayons X pendant le traitement.

Sur la base du type, le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord est segmenté en portable et sur paillasse. En 2021, le segment portable devrait dominer le marché car il est à transporter et les oncologues et les médecins peuvent transporter cet appareil en fonction de leurs besoins

Sur la base de l’application, le marché nord-américain de la radiothérapie peropératoire est segmenté en cancer du sein, tumeur cérébrale, cancer de la tête et du cou, sarcome des tissus mous, tumeurs pédiatriques, cancer gynécologique, cancers génito-urinaires, tumeurs gastro-intestinales supérieures et autres cancers. En 2021, le segment du cancer du sein devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des cas de cancer du sein en Amérique du Nord.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres spécialisés et autres. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché en raison de l’amélioration des infrastructures hospitalières dans la région.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché car il s’agit d’une option facile à acheter pour les acheteurs.

Marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord : analyse au niveau des pays

Le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, produit, application, méthode, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord avec le TCAC le plus élevé et la part de marché la plus élevée en raison du nombre croissant de patients atteints de cancer dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques de radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Demande croissante de radiothérapie peropératoire dans l’industrie de la santé

Le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique en radiothérapie peropératoire et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Le paysage concurrentiel du marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Inde, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications et la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord.

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie de la radiothérapie peropératoire en Amérique du Nord jusqu’en 2029

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

IntraOp Medical, Inc.,

Ariane Systèmes Médicaux Ltée,

Varian Medical Systems, Inc., C

arl Zeiss MEDITECAG,

Eckert & Ziegler. ,

Sensus Santé

iCAD inc.,

Elekta AB,

SIT – SIT Sordina IORT Technologies SpA,

REMEDI Co., Ltd.,

GMV

Brainlab AG et entre autres.

