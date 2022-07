Appareils pour le pied et la cheville Taille du marché, part 2022 Analyse de l’industrie par demande future, principaux acteurs, part, opportunités, revenus et taux de croissance jusqu’en 2029

En employant des étapes définies pour collecter, enregistrer et analyser les données de marché, un rapport d’ étude de marché sur les appareils pour les pieds et les chevilles a été préparé. Cette analyse met en lumière les différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement commercial le plus rapide au sein du cadre de prévision de l’estimation. De plus, ce rapport de marché présente un aperçu complet du marché où il identifie les tendances de l’industrie, détermine la notoriété et l’influence de la marque, fournit des informations sur l’industrie et offre une veille concurrentielle. La définition du marché étudie les moteurs du marché et les contraintes du marché avec lesquels les entreprises peuvent se faire une idée de l’opportunité d’augmenter ou de diminuer la production d’un produit particulier.

Les dispositifs pour le pied et la cheville sont utilisés pour guérir diverses fractures du pied et de la cheville en raison de conditions telles que le pied diabétique, les orteils en marteau, l’arthrite et les oignons, entre autres troubles orthopédiques. L’augmentation de l’incidence du diabète accélère la croissance du marché des appareils pour le pied et la cheville.

Le marché mondial des appareils pour le pied et la cheville était évalué à 4,24 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,36 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,85 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des appareils pour les pieds et les chevilles est fourni de manière à couvrir de nombreux domaines de travail. Les paramètres clés du marché vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques, niveau national analyse, profils d’entreprise clés, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Avec l’année de référence spécifique et l’année historique, des estimations et des calculs sont effectués dans le rapport.

Segmentation clé :

Type de produit

Implants et dispositifs orthopédiques

Dispositifs de contreventement et de soutien

Prothèses

Application

Traumatismes et fractures capillaires

Polyarthrite rhumatoïde et arthrose

Maladies du pied diabétique

Blessures ligamentaires

Troubles neurologiques

Orteil en marteau

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques orthopédiques

Centres de réadaptation

Les principaux acteurs moteurs opérant sur le marché couverts dans ce rapport:

Zimmer Biomet (États-Unis), Wright Medical Group NV (États-Unis), Smith + Nephew (Royaume-Uni), Ottobock (Allemagne), Advanced Orthopaedic Solutions (États-Unis), JEIL MEDICAL CORPORATION (Corée du Sud), Globus Medical (États-Unis), Integra LifeSciences Corporation (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Arthrex ….

La taille globale du marché a été dérivée à l’aide de sources primaires et secondaires. Le processus de recherche commence par une recherche secondaire exhaustive utilisant des sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. Il fournit également un aperçu et des prévisions pour le marché mondial des appareils pour le pied et la cheville sur la base de toute la segmentation fournie en ce qui concerne cinq raisons principales telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. De plus, des entretiens primaires ont été menés avec des participants et des commentateurs de l’industrie afin de valider les données et l’analyse. Les participants qui prennent généralement part à un tel processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’information sur le marché et des responsables des ventes nationales,

Dynamique du marché des appareils pour le pied et la cheville

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Croissance de la population gériatrique

L’augmentation de la population gériatrique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des appareils pour le pied et la cheville, car ils sont plus sujets aux maladies chroniques.

Fonds et subventions

La forte augmentation des investissements sous forme de fonds et de subventions pour les appareils pour les pieds et les chevilles accélère la croissance du marché.

Nombre de blessures sportives

L’augmentation du nombre de blessures au pied et à la cheville liées au sport et aux accidents influence davantage le marché.

Abordabilité du produit

La plus grande accessibilité des produits et leur disponibilité sur le marché contribueront à l’expansion du marché.

