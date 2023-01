Appareils portables sur le marché du sport TCAC sain de 13,01 %, taille, part, aperçu régional et prévisions mondiales 2029

Réussite d’une étude de recherche qualitative par Data Bridge Market Research intitulée » Appareils portables sur le marché du sport « » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Tous les efforts possibles ont été faits lors de la recherche et de l’analyse pour organiser le rapport d’étude de marché sur les appareils portables dans le sport. Ce document de marché permet de prospérer sur le marché concurrentiel en donnant des informations sur les demandes, les préférences, les attitudes et les goûts changeants des consommateurs concernant le produit spécifique. Il s’agit du rapport d’étude de marché prometteur et le plus approprié pour les clients. En plus de détailler le paysage concurrentiel des principaux acteurs, le principal rapport Wearable Devices in Sports propose également une analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché, une analyse détaillée de la segmentation du marché, des développements clés du marché et des détails. de méthodologie de recherche.

Analyse et taille du marché

Ils aident les athlètes à mesurer d’importants indicateurs de santé, notamment la fréquence cardiaque et l’endurance. Ces gadgets portables sont équipés de trackers GPS qui collectent des données sur le rythme, la fréquence cardiaque, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, etc. de l’utilisateur. Ces outils soutiennent l’activité physique liée à l’entraînement de l’utilisateur et préviennent le surentraînement. Ces gadgets surveillent également les habitudes de sommeil et les routines d’exercice.

Data Bridge Market Research analyse que les appareils portables sur le marché du sport, qui s’élevaient à 79,94 milliards USD en 2021, grimperaient jusqu’à 212,67 milliards USD d’ici 2029 et devraient subir un TCAC de 13,01 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. De plus aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Conducteurs

Accroître l’adoption des smartphones

Le gadget portable est fréquemment utilisé pour mesurer les indicateurs de données vitales d’une personne, y compris la localisation, la condition physique et la santé, et le biofeedback qui indique l’émotion. Des millions de personnes dans le monde l’utilisent dans des appareils tels que des montres intelligentes, des trackers de fitness, des bagues et des bracelets, des lunettes intelligentes, etc. convivialité. La technologie portable dans le secteur du sport a une opportunité en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’adoption des smartphones.

Augmenter les ventes au détail d’appareils portables

La simple accessibilité de la technologie portable dans le sport sur une variété de plates-formes, du commerce moderne aux canaux de vente en ligne, a conduit à la croissance de l’industrie mondiale. De plus, la pénétration accrue des ventes au détail soutient le développement de la technologie portable dans l’industrie du sport.

Opportunités

Augmentation de la conscience de la santé, les produits liés au sport comme les trackers de tir, les podomètres et les caméras intelligentes ont connu une croissance phénoménale en popularité ces dernières années. Ces appareils offrent des statistiques quotidiennes pour suivre les activités quotidiennes. Ces dernières années, les montres intelligentes et les trackers de fitness sont devenus très populaires parmi les technologies portables. Les avancées technologiques telles que la montre intelligente, le suivi de la condition physique et la caméra compatible Bluetooth ont ouvert de nouvelles opportunités d’expansion commerciale.

Segmentation de l’industrie :

Composant

Matériel

Logiciel

type de produit

Podomètres

moniteurs de fitness et de fréquence cardiaque

Tissus intelligents

Caméra intelligente

Traqueurs de coups

Autres

Placer

Bandeau

Portable

Bras et Poignet

Agrafe

Capteur de chaussures

Autres

Application

Nombre de pas

Calories brûlées

Surveillance de la fréquence cardiaque

Suivi du sommeil

Autres

Utilisateur final

Centres sportifs

Centres de remise en forme

Paramètres de soins à domicile

Autres

Canal de distribution

Magasin de détail indépendant

Hypermarché/Supermarché

Magasin de marque

Canal de vente en ligne

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des appareils portables dans le sport sont:

Apple Inc. (États-Unis)

Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)

Fitbit Inc. (Royaume-Uni)

Nike, Inc. (États-Unis)

Under Armour, Inc (États-Unis)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Société Zepp Health (Chine)

StretchSense une société Sensor Holdings Limited (États-Unis)

Catapulte (États-Unis)

Withings (France)

Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd (Chine)

Abbott (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Apple Inc. (États-Unis)

Virtual-Realties, LLC (Royaume-Uni)

Google LLC (États-Unis)

adidas India Marketing Pvt. Ltd (Allemagne)

Xiaomi (Chine)

Sony Corporation (Japon)

Garmin Ltd. (États-Unis)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

LG Electronics (Corée du Sud)

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial des appareils portables dans le sport : réglementation

Aperçu du marché

Appareils portables mondiaux sur le marché du sport , par type

Appareils portables mondiaux sur le marché du sport, par application

Marché mondial des appareils portables dans le sport, par canal de distribution

Marché mondial des appareils portables dans le sport, par région

Marché mondial des appareils portables dans le sport: paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Développement récent

En juillet 2021, les 35 nominations aux Primetime Emmy soumises par Apple Inc. incluent 20 hochements de tête pour « Ted Lasso », qui a battu des records en recevant le plus de votes pour une série comique cette année et le plus de votes pour une série comique de première année. De nombreuses émissions de la société ont réalisé un exploit incroyable en étant reconnues par la Television Academy, à travers de nombreuses organisations, et la société est très satisfaite de toutes les personnes impliquées.

Faits importants sur les appareils portables dans le rapport sur le marché du sport:

Le rapport de recherche sur les appareils portables dans le sport révèle cet aperçu des activités, cet aperçu des produits, la part de marché, le rapport de l’offre et de la demande, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et les détails d’importation / exportation

Le rapport Industry captive différentes approches et procédures approuvées par les principaux acteurs du marché pour prendre des décisions commerciales cruciales

Cette recherche présente certains paramètres tels que la valeur de la production, l’analyse de la stratégie marketing, les distributeurs / commerçants et les facteurs d’effet sont également mentionnés

Les données historiques et actuelles sont fournies dans le rapport sur la base duquel les projections futures sont faites et l’analyse de l’industrie est effectuée

Les détails d’importation et d’exportation ainsi que la valeur de consommation et la capacité de production de chaque région sont mentionnés dans le rapport.

L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse SWOT sont quelques paramètres importants supplémentaires utilisés pour l’analyse de la croissance du marché

Le rapport fournit aux clients les faits et les chiffres du marché sur la base d’une évaluation de l’industrie par le biais de méthodologies de recherche primaires et secondaires.

