Appareils portables sur le marché du sport – Analyse du secteur, taille, part, croissance, tendances et prévisions – 2028

Le marché mondial des appareils portables dans le sport devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 44 825,16 millions USD d’ici 2028. La sensibilisation sociale croissante et les divers avantages de l’électronique portable sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les appareils portables dans le sport sont un mélange de divers produits, qui sont conçus pour fournir une assistance et une aide aux utilisateurs. Ces appareils portables sont développés et conçus pour aider le sportif à utiliser la technologie. Ces appareils portables utilisent des technologies telles que l’IoT, le Bluetooth et le Wi-Fi pour fournir des informations sur les performances globales d’une personne. Ils aident le sportif à mesurer ses paramètres de santé tels que le rythme cardiaque , l’endurance, etc. Ces appareils portables sont livrés avec un tracker GPS et enregistrent des informations sur le rythme, la fréquence cardiaque, le nombre de pas, les calories brûlées et autres de l’utilisateur. Ces appareils maintiennent l’activité physique de l’utilisateur en formation et préviennent le surentraînement. Ces appareils gardent également une trace de l’horaire de sommeil et de la routine d’entraînement.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-wearable-devices-in-sports-market&rajaas

Portée du marché mondial des appareils portables dans le sport et taille du marché

Les appareils portables sur le marché du sport sont segmentés en fonction du composant, du type de produit, du site, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché mondial des appareils portables dans le sport est segmenté en matériel et logiciel. En 2021, le segment des logiciels domine le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport en raison de la popularité croissante des athlètes professionnels et de la pénétration croissante des smartphones qui devrait dominer le marché.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport est segmenté en podomètres, moniteurs de fitness et de fréquence cardiaque, tissus intelligents, caméra intelligente, tracker de tir, etc. En 2021, les podomètres dominent le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport en raison des avantages de l’électronique portable qui devraient dominer le marché.

Sur la base du site, le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport est segmenté en bandeau, ordinateur de poche, bras et poignet, clip, capteur de chaussure, autres. En 2021, le segment des appareils portables, des bras et des poignets domine le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport en raison de la présence d’acteurs majeurs du marché qui devraient dominer le marché.

Sur la base de l’application, le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport est segmenté en nombre de pas, calories brûlées, surveillance de la fréquence cardiaque, suivi du sommeil, etc. En 2021, le segment du nombre de pas domine le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport en raison de l’augmentation des dépenses de santé et du revenu disponible qui devrait dominer le marché.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport est segmenté en centres sportifs, centres de fitness, établissements de soins à domicile, etc. En 2021, le segment des centres sportifs domine le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport en raison des applications mobiles polyvalentes et hybrides qui devraient dominer le marché.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des appareils portables dans le sport est segmenté en magasin de détail indépendant, hypermarché/supermarché, magasin de marque, canal de vente en ligne. En 2021, le segment des magasins de détail indépendants domine le marché mondial des appareils portables sur le marché du sport en raison des marchés émergents et la couverture d’applications multiples devrait dominer le marché.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wearable-devices-in-sports-market?rajaas

Appareils portables dans l’analyse au niveau du pays du marché du sport

Les appareils portables sur le marché du sport sont segmentés en fonction du composant, du type de produit, du site, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils portables dans le sport sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Australie, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le segment des logiciels dans la région Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la popularité croissante parmi les athlètes professionnels. La Chine domine le pays avec une croissance de premier plan sur le marché Asie-Pacifique et dans le segment des logiciels en raison de la pénétration croissante des smartphones. Le segment des logiciels en Allemagne domine le marché européen en raison des avantages de l’électronique portable.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des appareils portables dans le sport

Les appareils portables dans le paysage concurrentiel du marché du sport fournissent des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise en matière d’appareils portables sur le marché du sport.

Les principales entreprises opérant dans le monde des appareils portables dans le sport sont Apple Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Fitbit Inc. (une filiale de Google LLC), Nike, Inc., Under Armour, Inc, Garmin Ltd., Koninklijke Philips NV, Zepp Health corporation, StretchSense a Sensor Holdings Limited company, Catapult, Withings, Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd, SAMSUNG, Hocoma, Masimo, Abbott, Medtronic, Bio-Beat, Halo Neuroscience, SIGMA SPORT, TomTom International BV , Carre Technologies Inc. (Hexoskin), Activinsights Ltd., Omron Corporation., Sotera Wireless, Inc., Polar Electro, Sensoria, GN Store Nord A/S, IMeasureU Ltd., Hykso, WEARABLE X, entre autres.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également les appareils portables sur le marché du sport.

Par exemple,

En juillet 2021, Apple Inc. a participé aux 35 nominations aux Primetime Emmy Awards, dont 20 nominations pour « Ted Lasso », qui a battu des records en devenant la série de bandes dessinées la plus votée de l’année et la série comique de première année la plus votée dans le passé. . Il s’agit d’une réalisation incroyable par de nombreux programmes de l’entreprise d’avoir été reconnus. L’Académie de la télévision, à travers divers groupes et l’entreprise, est tellement fière de toutes les personnes impliquées.

La collaboration, le lancement de produit, l’expansion commerciale, les récompenses et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché des appareils portables dans le sport, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre pour les appareils portables.

Parcourez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-wearable-devices-in-sports-market&rajaas

Parcourir les rapports associés :

Marché de la télésanté en Asie-Pacifique – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-telehealth-market

Marché européen de la thérapie numérique (DTx) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-digital-therapeutics-market

Marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) en Amérique du Nord, par technologie (basée sur le plomb, basée sur les correctifs), type (multicanal, canal unique), connexion cellulaire (sans fil (WIFI), Bluetooth (BT)), utilisateur final (soins à domicile, Hôpitaux, installation indépendante de test de diagnostic (IDTF), centres cardiaques, centres de chirurgie ambulatoire), tendances et prévisions de l’industrie par pays (États-Unis, Canada, Mexique) jusqu’en 2028. https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-mobile -marché-télémétrie-cardiaque-mct

Marché mondial des appareils de stimulation électrique – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-stimulation-devices-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.