Appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) Taille de l’industrie, part, informations qualitatives approfondies, opportunité de croissance explosive, analyse régionale par DBMR Update

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technologie d’imagerie radiologique qui produit des images de l’anatomie et des processus physiques du corps. Ces images sont ensuite utilisées pour diagnostiquer et détecter la présence d’anomalies dans le corps.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) , qui était de 7,24 milliards USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 11,46 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,91% au cours de la période de prévision de 2022 pour 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Périmètre / Segmentation du marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Par type (conventionnel, biosourcé), processus (trans-estérification, estérification directe), intensité de champ (systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à haut champ (1,5 t à 3 t), imagerie par résonance magnétique à champ faible à moyen (IRM) (<1,5 t), systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à très haut champ (4 t et plus)), architecture (systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM) fermés, imagerie par résonance magnétique (IRM) -Imagerie par résonance magnétique (IRM), systèmes ouverts d’imagerie par résonance magnétique (IRM))

Par application (oncologie, neurologie, cardiologie, gastroentérologie, musculosquelettique et autres applications)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, centres d’imagerie, centres de chirurgie ambulatoire, autres)

En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour générer un rapport marketing sur les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévalués dans ce rapport de marché. Ce document publicitaire vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le bénéfice des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Pour atteindre la connaissance des facteurs du marché, ce rapport d’étude de marché transparent, étendu et suprême sur les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est généré.

Géographiquement, la version mondiale du rapport sur les Marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) couvre les régions et les pays suivants

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde , Asie du Sud-Est et autres)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres)

MEA (Arabie saoudite, Turquie, Émirats arabes unis (EAU), Israël, Égypte, Afrique du Sud et reste de la MEA)

Le rapport sur le marché Appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est fourni pour les marchés internationaux ainsi que pour les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique en outre la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Troisièmement par régions, ce rapport se concentre sur les ventes (consommation), la production, l’importation et l’exportation d’appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, en Inde.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont

Siemens (Allemagne)

General Electric Company (États-Unis)

Koninklijke Philips NV, (Pays-Bas)

Hitachi Ltd., (Japon)

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)

Sanrad Medical Systems Private Limited (Inde)

ESAOTE SPA (Italie)

Aspect Imaging Ltd. (Israël)

FONAR Corp., (États-Unis)

Shenzhen Anke High-tech Co., Ltd., (Chine)

Neusoft Corporation (Chine)

Source de données et méthodologie de recherche :

Nos analystes ont rédigé le rapport en recueillant des informations par le biais de méthodes de collecte de données primaires (par le biais d’enquêtes et d’entretiens) et secondaires (y compris les bases de données d’organismes de l’industrie, des sources payantes réputées et des revues spécialisées). Le rapport comprend une évaluation qualitative et quantitative exhaustive. L’étude comprend les tendances de croissance, les indicateurs micro et macro-économiques, les réglementations et les politiques gouvernementales.

Dynamique du marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Conducteurs

Avancement continu des technologies d’imagerie par résonance magnétique

La population vieillissante croissante, la nouveauté de nouveaux gisements d’hélium, le désir croissant d’un système d’imagerie par résonance magnétique à champ élevé par rapport au système d’imagerie par résonance magnétique à faible champ, l’augmentation de la fréquence des maladies chroniques stimulent la croissance du marché.

Présence de la couverture maladie universelle

Dans les principaux pays du monde, il diminue le coût de nombreuses procédures, y compris l’imagerie par résonance magnétique. Il encourage les gens à passer des tests ou un traitement à intervalles réguliers, ce qui devrait avoir un impact significatif sur la croissance du marché étudié.

Adoption croissante des systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

La croissance du marché de l’imagerie par résonance magnétique serait stimulée dans les marchés émergents en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et du besoin accru de solutions d’imagerie diagnostique améliorées et avancées au cours de la période projetée de l’étude.

Opportunités

Diverses opportunités de croissance stimuleront la croissance du marché

En outre, des facteurs tels que la découverte de nouveaux gisements d’hélium et la vigilance croissante quant aux avantages d’un diagnostic précoce devraient également offrir diverses opportunités de croissance au marché. Il y a eu de nombreux développements dans les techniques d’imagerie par résonance magnétique, telles que l’architecture ouverte, l’imagerie par résonance magnétique à champ élevé, les aimants supraconducteurs (SC) et les applications logicielles. On estime que ces progrès techniques conduisant à l’ajout de systèmes d’imagerie par résonance magnétique à faible champ avec des systèmes d’imagerie par résonance magnétique à champ élevé génèrent des opportunités lucratives pour le marché. Diverses avancées techniques dans les équipements d’imagerie, telles que les promotions de logiciels et l’utilisation d’aimants supraconducteurs compatibles avec les stimulateurs cardiaques,

Contraintes/Défis

Systèmes coûteux d’imagerie par résonance magnétique

Les systèmes d’imagerie par résonance magnétique coûteux entravent la croissance du marché, les systèmes d’IRM incohérents dans certaines populations de patients entravent la croissance du marché, les frais de maintenance et d’entretien élevés agissent comme des contraintes du marché. De plus, on estime que le nombre croissant d’accidents et de blessures crée de riches opportunités de marché pour l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Les coûts élevés limiteront la croissance

Le coût élevé des systèmes d’imagerie par résonance magnétique, d’autre part, devrait étouffer l’expansion du marché. De plus, même les appareils d’imagerie par résonance magnétique à faible champ remis à neuf pourraient coûter quelques millions de dollars, ce qui aurait un impact négatif sur l’expansion de l’industrie.

Face aux défis auxquels l’industrie est confrontée, l’étude de marché sur les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) discute et met en lumière:

– L’aperçu qui en résulte pour comprendre pourquoi et comment l’industrie mondiale des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) devrait changer.

– Où se dirige l’industrie des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et quelles sont les principales priorités. Pour l’élaborer, Data Bridge Market Research s’est tourné vers les fabricants pour tirer des informations telles que l’analyse financière, l’enquête auprès des entreprises d’appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et des entretiens avec des fournisseurs en amont et des acheteurs en aval et des experts de l’industrie.

– Comment la société Appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de cet ensemble diversifié d’acteurs peut mieux naviguer dans le nouveau paysage émergent de l’industrie et développer une stratégie pour gagner une position sur le marché.

Dans l’ensemble, le rapport sur le marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une source fiable pour les gestionnaires, les analystes et les cadres de l’industrie afin de mieux analyser les scénarios de marché d’un point de vue de recherche tiers. Data Bridge Market Research vise à combler le fossé entre les entreprises et les clients finaux pour mieux élaborer les fabricants avec les avantages, les limites, les tendances et les taux de croissance du marché. L’analyse SWOT est également intégrée dans le rapport sur le marché des appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) conformément à l’enquête sur l’accessibilité des spéculations et l’enquête sur le retour de l’entreprise.

