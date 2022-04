Aplicación de mercado de resucitadores manuales, tendencias, crecimiento, oportunidades y se espera que alcance los USD 888,58 millones para 2028 | DBMR

Le rapport d’étude de marché mondial sur les réanimateurs manuels a été structuré par des membres d’équipe habiles et expérimentés qui travaillent dur pour une croissance absolue et le succès de l’entreprise. Le rapport mène des études et des analyses de marché pour fournir des données sur le marché lors de l’examen du développement de nouveaux produits, de la conception au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée dans ce rapport de marché par l’équipe de recherche de DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la validation primaire. L’adoption d’un tel rapport de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit petite ou grande, pour commercialiser ses produits ou services.

Le marché des réanimateurs manuels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,04% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 888,58 millions USD d’ici 2028 contre 516,12 millions USD en 2020. L’augmentation de la prévalence des maladies respiratoires est le principal moteur du marché au cours de la période de prévision.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

produits marshall

romsons

Docteur Laerdal

ambu inc.

Téléflex Incorporé

santé cardinale

industries medline, inc.

Smiths Medical, Inc.

Mercure médical

Produits médicaux Hopkins

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG

HSINER

Moi, Ber. entreprise individuelle

Techno-Gaz SpA

Besmed Health Business Corp.

STURDY INDUSTRIAL CO. LTD.

Shining World Healthcare Co. Ltd.

Im3Vet Pty. Ltd.

Mckesson Medical Surgical Inc.

Société HUM pour les soins à domicile et la technologie médicale mbH

Meditch Systems Ltd

Scénario de marché mondial des réanimateurs manuels

Selon Data Bridge Market Research, le marché des réanimateurs manuels dans la région nord-américaine détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des réanimateurs manuels. Le leader du marché est Cardinal Health, qui détient une part de marché estimée à environ 25 % à 30 %. La société a réalisé une vente exceptionnelle en fournissant des insufflateurs manuels. Par exemple,

En août 2020, le cardinal Heath a annoncé que son nom avait été reconnu dans l’indice d’inclusion des meilleures pratiques de diversité, qui aide l’organisation à comprendre les tendances et les lacunes dans la représentation démographique. Cela aidera l’entreprise à se développer dans les années à venir.

En décembre 2020, Medline Industries Inc. a annoncé un partenariat de 235 millions de dollars avec OU Medicine Inc. qui sélectionne Medline comme distributeur exclusif de produits médicaux et améliorera la chaîne d’approvisionnement. Cette association aiderait l’entreprise à gagner des parts de marché dans les années à venir.

En avril 2020, Smiths Medical, Inc. a présenté de nouveaux produits innovants pour les anesthésiologistes lors de la réunion annuelle de l’ASRA 2018. Ces produits s’ajouteront au portefeuille d’appareils bien reconnu de l’entreprise et aideront l’entreprise à se développer pour les années à venir.

Portée du rapport :

Marché des insufflateurs manuels Le rapport présente une variété de segments liés aux études de segmentation du marché menées dans ce rapport concernant le type de produit, les applications et la géographie qui sont importantes pour rendre un verdict sur les produits. Un rapport A Marketing complet contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, fournissant des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Le rapport aide à réaliser le rêve d’une entreprise éblouissante et gagnante. Ce rapport d’étude de marché permet de répondre plus rapidement à de nombreux défis commerciaux et de gagner beaucoup de temps. En outre,

Tendances affectant le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Cardinal Health, Medline Industries, Inc., Smiths Medical, Inc. ? Data Bridge Market Research a estimé une croissance énorme sur le marché nord-américain des réanimateurs manuels, les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des insufflateurs manuels devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises comme Cardinal Health, Medline Industries, Inc., car elles sont les principales entreprises dominantes sur le marché des insufflateurs manuels et ont le nombre maximum de produits. Les nouveaux rapports de recherche sur le marché du pont de données mettent en évidence les principaux moteurs de croissance et les opportunités sur le marché mondial des réanimateurs manuels.

Les insufflateurs manuels sont des appareils portables utilisés pour fournir une ventilation à pression positive afin de gonfler les poumons des patients incapables de respirer par eux-mêmes afin de les maintenir en vie et oxygénés. L’appareil permet à l’air d’entrer dans les poumons chaque fois qu’il est pressé.

La demande de réanimateurs manuels augmente pour le traitement dans le système de santé et devrait être un facteur majeur sur le marché des réanimateurs manuels. Des réglementations gouvernementales strictes sur l’approbation de nouveaux produits et instruments affecteront la croissance du marché des réanimateurs manuels. La plupart des médecins utilisent des sacs pour aider les bébés à absorber de l’oxygène, de sorte que le nombre croissant de naissances prématurées est une opportunité d’augmenter la demande du marché pour les réanimateurs manuels. L’augmentation de l’utilisation de produits remis à neuf constitue un défi pour entraver la demande du marché en insufflateurs manuels.

Le rapport sur le marché des réanimateurs manuels fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché des réanimateurs manuels, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour Analyst Brief, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Développement du marché mondial des insufflateurs manuels

En janvier 2020, Weinmann Emergency a lancé le ventilateur à turbine standard MEDUVENT. Cela comprend une conception actualisée, une gamme étendue de fonctions, de nouveaux menus et de nouvelles valeurs mesurées, telles qu’un déclencheur inspiratoire réglable et une aide inspiratoire réglable, qui offrent une meilleure vue d’ensemble de l’activité respiratoire du patient. Ce lancement aidera l’entreprise à se développer pour les années à venir.

Portée du marché mondial des réanimateurs manuels

Le marché des réanimateurs manuels est segmenté en fonction des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie et reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Toutes les analyses par pays du marché mondial des réanimateurs manuels sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché des insufflateurs manuels est segmenté en insufflateur auto-gonflant, insufflateur gonflé par flux et pièce en T. Sur la base de la modalité, le marché des insufflateurs manuels est segmenté en jetable et réutilisable. Sur la base des matériaux, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en silicone, PVC et caoutchouc. Sur la base de la technologie, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en soupape d’échappement, soupape de peep, pneumatique, double paroi, masque et autres. En fonction du type de patient, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en adultes, pédiatrie et nourrissons. Sur la base de l’application, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en MPOC, arrêt cardiorespiratoire, anesthésie, asthme et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, militaires, centres de diagnostic spécialisés et véhicules de transport d’urgence. Sur la base du canal de distribution, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en offres directes, ventes au détail et ventes en ligne.

