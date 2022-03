Aperçus sur le marché des appareils de densitomètre osseux jusqu’en 2029 | Entreprises clés internationales – BeamMed, GE, Swissray, KITA

Synopsis du marché mondial des appareils de densitomètre osseux:

Un document de marché étendu sur les appareils de densitomètre osseux effectue une analyse géographique pour les principales zones telles que l’Amérique du Nord, la Chine, l’Europe, l’Asie du Sud-Est, le Japon et l’Inde, en ce qui concerne la production, le prix, les revenus et la part de marché des principaux fabricants. Cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Un rapport de recherche mondial sur les Marché des appareils de densitomètre osseux fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des estimations des différents segments et sous-segments du marché.

Chacun des sujets abordés dans le rapport d’activité de première classe Appareils de densitomètre osseux est très bien étudié pour avoir une idée claire de tous les facteurs qui influencent la croissance du marché. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont les deux outils bien établis qui sont préférés par les entreprises en raison de leur potentiel de génération de rapport d’étude de marché. Ils sont également utilisés lors de la préparation de ce rapport marketing. Les moteurs du marché et les contraintes du marché estimés dans le rapport d’enquête fiable sur le marché des appareils de densitomètre osseux permettent de savoir comment le produit est utilisé au cours de la période récente et donnent également des estimations sur l’utilisation future.

Le marché mondial des appareils de densitomètre osseux devrait croître à un TCAC de 3,55 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les dispositifs de densitomètre osseux sont les dispositifs médicaux utilisés pour diagnostiquer l’ostéoporose. Les appareils de densitomètre osseux sont utilisés pour mesurer la concentration de calcium dans les os et mesurer la densité osseuse. En outre, les dispositifs de densitomètre osseux sont utilisés pour auditer les altérations de l’os.

L’un des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial des appareils de densitomètre osseux est la recrudescence de la prévalence d’un large éventail de maladies osseuses dans le monde. De plus, la prévalence croissante de l’ostéoporose, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, la population gériatrique en constante augmentation et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs. attribuable à la croissance du marché des appareils de densitomètre osseux.

En termes d’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des appareils de densitomètre osseux en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû aux technologies de pointe en matière de soins de santé, à la prévalence croissante de l’ostéoporose et à la prévalence de politiques de remboursement favorables. L’APAC, d’autre part, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la croissance et de l’expansion de l’industrie de la santé dans cette région et de la population gériatrique en constante augmentation.

Principaux acteurs mondiaux :

1 ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE

2 BeamMed Ltd

3 CompuMed, Inc.

4 Hologic, Inc.

5 Medilink Midlands

6 Groupe DMS

7 Ostéomètre Meditech Inc

8 OSTEOSYS Corp

9 Trivitron Santé

10 Swissray

11 Medonica Co. LTD

12 Cooper Surgical, Inc.

13 Scanflex Healthcare AB

14 FURUNO ÉLECTRIQUE

15 Demetech AB

16 États-Unis

17 MedWrench, LLC

18 Dentsply Sirona

19 Echolumière

20 Asclepius Wellness Private Limited

Segmentation globale du marché Appareils de densitomètre osseux :

Segmentation des applications :

1 Balayage central

2 Balayage périphérique

Segmentation technologique :

1 Absorptiométrie à rayons X à double énergie

2 Absorptiométrie à rayons X simples

3 Absorptiométrie radiographique

4 Tomographie quantitative par ordinateur

5 Échographie et autres

Segmentation des utilisateurs finaux :

1 Hôpitaux

2 Cliniques

3 Centres de diagnostic

4 Instituts universitaires et de recherche

5 Autres

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des appareils de densitomètre osseux, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les appareils de densitomètre osseux, y compris les produits, les ventes / revenus et Position sur le marché

6 Dispositifs de densitomètre osseux Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des appareils de densitomètre osseux : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des appareils de densitomètre osseux par région

5 Analyse du marché mondial des appareils de densitomètre osseux par type

6 Analyse du marché mondial des appareils de densitomètre osseux par applications

7 Analyse du marché mondial des appareils de densitomètre osseux par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des appareils de densitomètre osseux

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des appareils de densitomètre osseux 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

