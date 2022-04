Aperçus sur la chromatographie sur le marché des tests de cannabis jusqu’en 2029 | International Key Company – Agilent, Shimadzu, PerkinElmer

Aperçu du marché mondial de la chromatographie dans les tests de cannabis:

L’étude de marché du rapport d’étude de marché sur la chromatographie dans les tests de cannabis aide à minimiser les risques d’incertitudes et aide à prendre des décisions judicieuses. Le rapport de marché fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des divers segments et sous-segments du marché. Des recherches approfondies sont également menées, qui impliquent des entretiens primaires exhaustifs avec des clients clés, comprenant leurs préférences et leurs besoins non satisfaits. Le document de marché comprend toutes les parts de marché et les approches des principaux acteurs du marché. Une analyse de recherche internationale sur le marché de la chromatographie dans les tests de cannabis rassemble clairement une vaste place de marché.

Le marché mondial de la chromatographie dans les tests de cannabis devrait croître à un TCAC de 14,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon le rapport marketing mondial sur la chromatographie dans les tests de cannabis, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Le document de marché présente également le paysage des fournisseurs et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs opérant sur le marché. Le document de marché met en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans le secteur de la santé par les principaux acteurs. Le rapport sur le marché de la chromatographie dans les tests de cannabis contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvelle émergence.

Selon l’analyse du rapport de marché, les tests de cannabis sont généralement effectués par des instruments analytiques tels que la chromatographie en phase gazeuse, la chromatographie liquide, entre autres, afin de détecter des ingrédients actifs tels que les terpènes et les cannabinoïdes. Les laboratoires commerciaux de toutes les régions développées proposent des services de test de cannabis dédiés.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la chromatographie dans les tests de cannabis sont l’augmentation de la prévalence de la perte de dents et la croissance de la population édentée, la légalisation croissante du cannabis médical, l’adoption croissante du LIMS dans les laboratoires de test de cannabis, la sensibilisation accrue par le biais de conférences, symposiums et ateliers, augmentation du taux d’approbation des produits à base de cannabis ainsi que de nouvelles activités de recherche et développement, nombre croissant de laboratoires d’analyse du cannabis dans le monde entier.

Le marché mondial de la chromatographie dans les tests de cannabis est segmenté en fonction du type de test, du fournisseur de services, du produit et de l’application. La chromatographie sur le marché des tests de cannabis couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données de diverses entreprises clientes, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type de test, le marché mondial des tests de chromatographie dans le cannabis est segmenté en tests de puissance, dépistage des pesticides, dépistage des solvants résiduels, tests des métaux lourds, tests des terpènes et tests des mycotoxines.

Sur la base du fournisseur de services, le marché de la chromatographie sur les tests de cannabis est segmenté en laboratoires, fabricants et instituts de recherche.

Sur la base du produit, la chromatographie sur le marché des tests de cannabis est segmentée en chromatographie liquide et chromatographie en phase gazeuse.

Sur la base de l’application, la chromatographie sur le marché des tests de cannabis est segmentée en gestion de la douleur, convulsions, sclérose et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché de la chromatographie sur les tests de cannabis en raison de la présence croissante d’acteurs majeurs opérant sur le marché cible et de la légalisation du cannabis par divers pays de la région. L’APAC est la région attendue en termes de croissance de la chromatographie sur le marché des tests de cannabis en raison de l’adoption croissante du cannabis pour traiter les maladies et de l’amélioration des infrastructures de santé dans les pays en développement de la région.

Top Leading Key in Players Global Chromatography in Cannabis Testing Market : Agilent Technologies, Inc, Shimadzu Corporation, PerkinElmer, Inc., Merck KGaA, DH Tech. Dév. Sdt. Ltd., Waters Corporation., Restek Corporation., Accelerated Technology Laboratories, Inc., LabLynx LIMS (Laboratory Information Management System), Steep Hill, Inc., SC Labs., CannaSafe, PharmLabs LLC, Digipath Inc., Battelle Memorial Institute, Pure Analytics LLC, Laboratoires PhytoVista, EVIO Pvt. Ltd., Eirlab Research Group, Digipath Inc et CannaSafe. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché de la chromatographie dans les tests de cannabis est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de la chromatographie dans les tests de cannabis dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévision), couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la chromatographie dans les tests de cannabis?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Chromatographie dans les tests de cannabis?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC : Chromatographie mondiale sur le marché des tests de cannabis

1 Aperçu du marché mondial de la chromatographie dans les tests de cannabis

2 Global Competition Chromatographie dans les tests de cannabis par les fabricants

3 Capacité mondiale de chromatographie dans les tests de cannabis, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Chromatographie mondiale dans l’offre de tests de cannabis (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Chromatographie dans les tests de cannabis, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la chromatographie dans les tests de cannabis par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de chromatographie dans les tests de cannabis

8 Chromatographie dans les tests de cannabis Analyse des coûts de fabrication

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de la chromatographie dans les tests de cannabis (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

